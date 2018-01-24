Филармония в "Зарядье" откроется в 2018 году
24.01.2018, 23:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2018 году в парке "Зарядье" откроется филармония. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей официальной странице в "Твиттере".
По словам заммэра Марата Хуснуллина, концертный зал уже построен, а также на 95 процентов завершены инженерные работы. Здесь установят уникальный орган, который сейчас изготавливается в Германии. После того как инструмент привезут в филармонию, специалисты будут поэтапно настраивать его. "Окончательный его запуск запланирован на 2019 год", - сказал Марат Хуснуллин.
"Надеемся, что с этого года концертный зал "Зарядье" будет давать полноценные представления, концерты", - добавил он.
Большой зал филармонии рассчитан на полторы тысячи зрителей, причём количество мест можно будет варьировать в зависимости от использования площади оркестровой ямы. Кроме того, в концертном зале будет репетиционный зал на 400 мест, студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.
Парк "Зарядье" открылся в сентябре прошлого года, в День города. Это первый крупный парк, созданный в пределах Бульварного кольца за последние 200 лет. Его территория разбита на характерные для России природные зоны. Уникальна не только ботаническая коллекция парка, но и его сооружения. Один из самых сложных - парящий мост. Это 70-метровая вылетная консоль, которая идёт над набережной и Москвой-рекой на высоте 15 метров.
По словам заммэра Марата Хуснуллина, концертный зал уже построен, а также на 95 процентов завершены инженерные работы. Здесь установят уникальный орган, который сейчас изготавливается в Германии. После того как инструмент привезут в филармонию, специалисты будут поэтапно настраивать его. "Окончательный его запуск запланирован на 2019 год", - сказал Марат Хуснуллин.
"Надеемся, что с этого года концертный зал "Зарядье" будет давать полноценные представления, концерты", - добавил он.
Большой зал филармонии рассчитан на полторы тысячи зрителей, причём количество мест можно будет варьировать в зависимости от использования площади оркестровой ямы. Кроме того, в концертном зале будет репетиционный зал на 400 мест, студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.
Парк "Зарядье" открылся в сентябре прошлого года, в День города. Это первый крупный парк, созданный в пределах Бульварного кольца за последние 200 лет. Его территория разбита на характерные для России природные зоны. Уникальна не только ботаническая коллекция парка, но и его сооружения. Один из самых сложных - парящий мост. Это 70-метровая вылетная консоль, которая идёт над набережной и Москвой-рекой на высоте 15 метров.