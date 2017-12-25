ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 января фестиваль Gratulari приглашает петербуржцев на концерт из цикла «Джазовая фурибунда». Финское джазовое трио «Gunu Supreme», вокалистка Линнеа Хильден и петербургский музыкант Максим Медведев представят свою зимнюю программу «Снежный джаз».

«Gunu Supreme» - джазовое трио, созданное трубачом Миккой «Гуну» Карьялайненом. Этот коллектив исполняет как оригинальную музыку, так и джазовые стандарты. Его музыку отличают утончённый свинг и великолепное взаимодействие между музыкантами, которые, имея прочные корни в джазовой традиции, смело устремлены в будущее.

Микко «Гуну» Карьялайнен известен своим потрясающим звучанием трубы, монолитностью игры, полным подчинением инструмента музыкальному замыслу: Микко отличается своей страстью к джазу, проповедуя его не только на сцене, но и за ее пределами.

Ритм-секция представлена лучшими музыкантами Скандинавии своего времени. Басист Хейкко Реммель находится в авангарде нового поколения джазовых музыкантов Эстонии, а барабанщик Алекси Хейнола известен своим передовым подходом к игре на ударных в его родной Финляндии, и в Норвегии.

Певица Линнеа Хильден уже в школьные годы появила интерес к r'n'b, соулу и фанку, который вскоре привёл певицу в джаз. Далее училась в школах при академии им.Сибелиуса в Хельсинки. В настоящее время является студенткой Pop and Jazz консерватории (Хельсинки). Линнеа выступает со многими музыкальными коллективами (поп, джаз и фанк), также уделяя много внимания композиции. Помимо вокала и виолончели, певица владеет фортепьяно и контрабасом. Уже несколько лет она занимается с детьми основами музыкального искусства.

Не в первый раз на сцене Яани Кирик выступит петербургский музыкант Максим Медведев. Виртуозно владея альт-, сопрано- и тенор саксофонами, кларнетом и фортепиано, он также пишет оригинальную музыку для различных составов. С 15 лет является постоянным участником Sibis Youth Ensemble (Финляндия, Хельсинки), с 16-ти солирует в составе оркестра «Саксофоны Санкт-Петербурга» Геннадия Гольштейна. Играл на сцене с такими выдающимися музыкантами, как Игорь Бутман, Сергей Мазаев, братья Ивановы, Леонид Винцкевич, Лембит Саарсалу, Sachal Vasandani, Mikko Karjalainen, Роберт Анчиполовский, Алексей Кузнецов и многими другими. Выступал в Московском Доме Музыки, в Клубе Игоря Бутмана, Большом и Малом залах петербургской Филармонии, в Капелле, Филармонии Джазовой Музыки, в Helsinki Music Center и т.д.