08.04.2018, 12:10
Фонд кино выделит 20 млн руб. на модернизацию четырёх кинозалов в Новгородской области
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии подвёл итоги конкурса на получение государственной финансовой поддержки на модернизацию кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей. Деньги будут выделены 172 кинозалам в 56 регионах. В Новгородской области это Центр культурного развития «Боровичи», Межпоселенческий культурно-досуговый центр Парфинского района, Пролетарский районный Дом культуры и досуга, а также курорт «Старая Русса». На переоборудование каждого кинозала направят около 5 миллионов рублей. Субсидия предназначена на приобретение современного цифрового оборудования.
«Для жителей Парфинского района – это настоящий подарок. У нас будет установлен новый кинопроектор и современный экран, система для показа фильмов в 3D, колонки для создания объемного звука. Мы также планируем заменить в зрительном зале все старые кресла на новые сиденья. После этого сможем делать премьерные показы, проводить кинофестивали. Модернизация кинозала однозначно позволит улучшить качество обслуживания населения», - отметила директор МБУК «Межпоселенческий культурно-досугового центра Парфинского района» Александра Яковлева, подчеркнув, что в этом году учреждение отмечает 60-летний юбилей, и такой глобальной модернизации кинозала в нём не было с момента постройки.
Благодаря Фонду кино в новом Центре культурного развития «Боровичи» появится кинозал почти на 300 мест.
«Мы очень надеялись на поддержку Фонда кино, для нас это важно. Место расположения нового Центра культурного развития в Боровичах удачное для создания кинозала. Рядом несколько спальных жилых районов и образовательных учреждений. Мы рассчитываем на популярность нашего учреждения среди молодёжи. Есть идеи проводить собственные кинофестивали, может быть, создать киноклуб для детей. Также появление дополнительных платных услуг в центре поможет нам развивать материально-техническую базу», - прокомментировала председатель комитета культуры и туризма Боровичского муниципального района Людмила Мехти-Заде.
Как отметили в Фонде кино, обязательным условием является окончание модернизации и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года. В рамках программы модернизации Фонд кино уже оказал поддержку 811 залам в 79 регионах страны.
«Для жителей Парфинского района – это настоящий подарок. У нас будет установлен новый кинопроектор и современный экран, система для показа фильмов в 3D, колонки для создания объемного звука. Мы также планируем заменить в зрительном зале все старые кресла на новые сиденья. После этого сможем делать премьерные показы, проводить кинофестивали. Модернизация кинозала однозначно позволит улучшить качество обслуживания населения», - отметила директор МБУК «Межпоселенческий культурно-досугового центра Парфинского района» Александра Яковлева, подчеркнув, что в этом году учреждение отмечает 60-летний юбилей, и такой глобальной модернизации кинозала в нём не было с момента постройки.
Благодаря Фонду кино в новом Центре культурного развития «Боровичи» появится кинозал почти на 300 мест.
«Мы очень надеялись на поддержку Фонда кино, для нас это важно. Место расположения нового Центра культурного развития в Боровичах удачное для создания кинозала. Рядом несколько спальных жилых районов и образовательных учреждений. Мы рассчитываем на популярность нашего учреждения среди молодёжи. Есть идеи проводить собственные кинофестивали, может быть, создать киноклуб для детей. Также появление дополнительных платных услуг в центре поможет нам развивать материально-техническую базу», - прокомментировала председатель комитета культуры и туризма Боровичского муниципального района Людмила Мехти-Заде.
Как отметили в Фонде кино, обязательным условием является окончание модернизации и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года. В рамках программы модернизации Фонд кино уже оказал поддержку 811 залам в 79 регионах страны.
Источник: https://www.novreg.ru