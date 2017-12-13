Фортепианные миниатюры Шопена прозвучат в МГК 14 декабря
13.12.2017, 12:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В середине декабря фортепианные миниатюры Шопена прозвучат в Малом зале Московской консерватории. Для взыскательной столичной публики их исполнит заслуженный артист России, ученик великого мастера Михаила Воскресенского, блистательный пианист Станислав Иголинский.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
14 декабря, четверг, 19.00
Абонемент №21
«МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ»
Станислав ИГОЛИНСКИЙ (фортепиано)
В программе:
Шопен – Ноктюрн ми минор, соч. 72 № 1
– Три экосеза, соч. 72 № 3
– Экспромт фа-диез мажор, соч. 36
– Скерцо № 2 си-бемоль минор, соч. 31
– Вальс ля-бемоль мажор, соч. 42
– Andante spianato и «Большой блестящий полонез», соч. 22
– Три мазурки, соч. 56
– Соната № 3 си минор, соч. 58
В отличие от многих своих предшественников и современников, Шопен практически все свои сочинения написал для фортепиано. В его творческом наследии – ни одной оперы, ни одной симфонии, ни одной увертюры. Тем более поразительно дарование композитора, сумевшего создать так много яркого и нового в области фортепианной музыки. Его многочисленные пьесы в самых разных жанрах – мазурки, полонезы, баллады, ноктюрны, скерцо, вальсы и прочее – всеми признанные шедевры, которые по сей день звучат со сцен прославленных концертных залов мирового масштаба.
Станислав Иголинский родился в Саратове. В 1957 г. семья переехала в Ленинград (ныне — Санкт-Петербург).
В 1971 г. окончил специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории — класс М.В. Вольф (фортепиано) и класс С.Я. Вольфензона (композиция). В этом же году поступил в Московскую консерваторию. В 1976 г. окончил Московскую консерваторию и в 1978 г. — аспирантуру (класс М. С. Воскресенского).
В 1984-1991 гг. преподавал в Ленинградской консерватории (кафедра специального фортепиано).
В 2002-2005 гг. преподавал в Санкт-Петербургской консерватории (кафедра специального фортепиано).
С 2005 г. преподает на кафедре специального фортепиано в Московской консерватории (с 2007 г. доцент – кафедры специального фортепиано под руководством профессора М. С. Воскресенского).
Давал мастер-классы в Германии и на Тайване.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
14 декабря, четверг, 19.00
Абонемент №21
«МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ»
Станислав ИГОЛИНСКИЙ (фортепиано)
В программе:
Шопен – Ноктюрн ми минор, соч. 72 № 1
– Три экосеза, соч. 72 № 3
– Экспромт фа-диез мажор, соч. 36
– Скерцо № 2 си-бемоль минор, соч. 31
– Вальс ля-бемоль мажор, соч. 42
– Andante spianato и «Большой блестящий полонез», соч. 22
– Три мазурки, соч. 56
– Соната № 3 си минор, соч. 58
В отличие от многих своих предшественников и современников, Шопен практически все свои сочинения написал для фортепиано. В его творческом наследии – ни одной оперы, ни одной симфонии, ни одной увертюры. Тем более поразительно дарование композитора, сумевшего создать так много яркого и нового в области фортепианной музыки. Его многочисленные пьесы в самых разных жанрах – мазурки, полонезы, баллады, ноктюрны, скерцо, вальсы и прочее – всеми признанные шедевры, которые по сей день звучат со сцен прославленных концертных залов мирового масштаба.
Станислав Иголинский родился в Саратове. В 1957 г. семья переехала в Ленинград (ныне — Санкт-Петербург).
В 1971 г. окончил специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории — класс М.В. Вольф (фортепиано) и класс С.Я. Вольфензона (композиция). В этом же году поступил в Московскую консерваторию. В 1976 г. окончил Московскую консерваторию и в 1978 г. — аспирантуру (класс М. С. Воскресенского).
В 1984-1991 гг. преподавал в Ленинградской консерватории (кафедра специального фортепиано).
В 2002-2005 гг. преподавал в Санкт-Петербургской консерватории (кафедра специального фортепиано).
С 2005 г. преподает на кафедре специального фортепиано в Московской консерватории (с 2007 г. доцент – кафедры специального фортепиано под руководством профессора М. С. Воскресенского).
Давал мастер-классы в Германии и на Тайване.
Источник: МГК им. Чайковского