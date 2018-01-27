ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 января в Центре фотографии имени братьев Люмьер открывается выставка известного немецкого фотографа Юлиана Фаульхабера. В центре его внимания общественные места Германии, Японии и США. Фаульхабер находит красоту в пустых заправках, торговых центрах, кинозалах и автостоянках.

В экспозиции представлены снимки из проекта LDPE (так называется полиэтилен низкой плотности), над которым фотограф работал с 2003 года. Уже само название указывает на искусственность запечатленных им пространств. Обычно Фаульхабер фотографирует объекты на этапе, когда конструкция построена, но еще не сдана в эксплуатацию.

Автор специально отказывается от любой цифровой обработки и не использует дополнительные источники света. Он снимает на крупноформатную камеру, прибегая к длинной выдержке. Поэтому пространства на фото напоминают театральные декорации, в которых с минуты на минуту развернется действие.

Юлиана Фаульхабера ставят в один ряд с яркими представителями Дюссельдорфской школы фотографии Томасом Демандом, Андреасом Гурски и Томасом Штрутом. В работах Фаульхабера можно обнаружить тот же интерес к архитектуре и публичному пространству, особое отношение к цвету и ритму композиции, а также внимание к деталям, свойственное дюссельдорфцам.