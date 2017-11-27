ОРЕАНДА-НОВОСТИ В субботу, 25 ноября, в Ростове-на-Дону министр культуры Ростовской области Владимир Бабин и заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев открыли выставку «#СеверныйКавказ_7историй».



- Мы открываем для нашей страны один из самых замечательных регионов, - рассказал заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев. - Сегодня Северный Кавказ меняется, преображается, там происходит много замечательных событий, развивается бизнес, туризм. Нам хотелось показать современный Северный Кавказ с традициями, людьми, замечательными пейзажами, которые будоражат воображение людей во всех уголках нашей страны.



На выставке представлены 35 фоторабот из семи регионов Северного Кавказа: Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана. Это работы молодых фотохудожников, которые снимали свой регион и размещали фотографии в социальных сетях. У каждого автора более ста тысяч подписчиков. Каждый из семи фотографов самостоятельно отобрал работы для выставки.



- Примечательно, что выставка сделана молодыми людьми, которые видят богатство и красоту своего родного края, - отметил Владимир Бабин. - Я уверен, что она будет интересна ростовчанам и гостям города. Ростов-на-Дону считается «воротами Кавказа», на Дону проживают представители более 150 национальностей. У нас в каждом муниципальном образовании проводится планомерная работа по сохранению и развитию традиционной народной культуры.



Фотовыставка проходит при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и информационного агентства «ТАСС» в 15 российских городах-миллионниках. На данный момент выставка доступна жителям Москвы, Омска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Волгограда, Калининграда, Новосибирска, Челябинска и Уфы.



Отметим, фотовыставка работает в Ростове-на-Дону до 10 декабря 2017 года на набережной реки Дон.