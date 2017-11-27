Футуристический балет "Аэлита" покажут в Театре имени Наталии Сац
27.11.2017, 15:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 и 2 декабря в Театре имени Наталии Сац состоится премьера балета в постановке Кирилла Симонова «Аэлита» на музыку Рейнгольда Глиэра, по роману Алексея Толстого.
1, 2 декабря, 2017
Начало в 19:00
Большая сцена
ТЕАТРА им.НАТАЛИИ САЦ
В этом спектакле выразительными средствами современной хореографии рассказывается о путешествии на Марс двух советских людей и их попытке совершить на этой планете революцию, и, конечно, о невероятной, несбыточной любви главных героев, инженера Лося и марсианки Аэлиты. Театр выпускает эту работу к 100-летию Революции.
«Мы пытаемся осмыслить юбилей революции в нашем прошлом и представить себе, что думали о будущем наши деды. Спектакль адресован подросткам и их родителям», – характеризует премьеру художественный руководитель театра Георгий Исаакян. Постановщик спектакля — один из самых ярких молодых хореографов нового поколения Кирилл Симонов, добавляет: «Я ставлю романтический балет с тоталитарно-плакатным содержанием, и всю историю с полетами на Марс воспринимаю отчасти как комикс про прекрасных обманутых людей, революционеров и мечтателей, которые поверили, что смогут изменить мир. У них не вышло. Но те пять дней, пока они думали, что всесильны и им подчиняется вселенная, - были прекрасны. Про этот период эйфории и будет новый спектакль Театра Сац.»
Музыкальный руководитель и дирижёр – Константин Хватынец
Сценограф – Эрнст Гейдебрехт
Художник по костюмам — Татьяна Ногинова
Художник по свету — Ирина Вторникова
Художник-технолог — Наталья Осмоловская
Ассистент балетмейстера — Максим Подшиваленко
1, 2 декабря, 2017
Начало в 19:00
Большая сцена
ТЕАТРА им.НАТАЛИИ САЦ
В этом спектакле выразительными средствами современной хореографии рассказывается о путешествии на Марс двух советских людей и их попытке совершить на этой планете революцию, и, конечно, о невероятной, несбыточной любви главных героев, инженера Лося и марсианки Аэлиты. Театр выпускает эту работу к 100-летию Революции.
«Мы пытаемся осмыслить юбилей революции в нашем прошлом и представить себе, что думали о будущем наши деды. Спектакль адресован подросткам и их родителям», – характеризует премьеру художественный руководитель театра Георгий Исаакян. Постановщик спектакля — один из самых ярких молодых хореографов нового поколения Кирилл Симонов, добавляет: «Я ставлю романтический балет с тоталитарно-плакатным содержанием, и всю историю с полетами на Марс воспринимаю отчасти как комикс про прекрасных обманутых людей, революционеров и мечтателей, которые поверили, что смогут изменить мир. У них не вышло. Но те пять дней, пока они думали, что всесильны и им подчиняется вселенная, - были прекрасны. Про этот период эйфории и будет новый спектакль Театра Сац.»
Музыкальный руководитель и дирижёр – Константин Хватынец
Сценограф – Эрнст Гейдебрехт
Художник по костюмам — Татьяна Ногинова
Художник по свету — Ирина Вторникова
Художник-технолог — Наталья Осмоловская
Ассистент балетмейстера — Максим Подшиваленко
Источник: Театр имени Наталии Сац