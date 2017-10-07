"Гармоническое вдохновение" Антонио Вивальди прозвучит 28 октября в Яани Кирик
07.10.2017, 15:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 октября свой традиционный осенний концерт в Яани Кирик даст Российский ансамбль старинной музыки. В этом году художественный руководитель коллектива Владимир Шуляковский представит публике программу из сочинений Антонио Вивальди под названием «Гармоническое вдохновение». Именно так называется цикл концертов, написанный Вивальди в 1711 году - L’estro Armonico (Гармоническое вдохновение). Он содержит 12 концертов для различного состава солирующих инструментов, пять из которых прозвучат в настоящей программе Российского ансамбля старинной музыки. Солировать в этих концертах будут Владимир Шуляковский (барочная скрипка) и Владимир Шуляковский - младший (барочная скрипка).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
28 октября 2017 года, начало в 19.00
ВИВАЛЬДИ «ГАРМОНИЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»
РОССИЙСКИЙ АНСАМБЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
Художественный руководитель и солист
Владимир ШУЛЯКОВСКИЙ (скрипка)
Солисты:
Владимир Шуляковский - младший (скрипка)
Фёдор Шуляковский (блок-флейта) Виктория Евтодьева (сопрано)
XVII–XVIII века — эпоха барокко. Величие рядом с нищетой, пышные зрелища и суды инквизиции, изысканность и невежество, роскошь и религиозные войны, гении и злодеи… Непросто было среди всего этого обрести внутреннюю гармонию, найти Бога. Чувствуя всеобщее внутреннее смятение, люди искусства стремились наполнить мир красотой и гармонией, искали в них утешение и смысл бытия. Эпоха принимала всё, но, обладая переменчивым нравом, то возвеличивала творца, то ниспровергала.
Не сделала она исключение и для Антонио Вивальди. В 1770 году, спустя всего 30 лет после его смерти, имя Вивальди даже не упоминается в списке итальянских композиторов. В XIX веке о нём говорили лишь как об авторе, чьи ноты переписывал великий Бах. А в начале XX века произошло чудо: с 1912 по 1926 годы была найдена большая часть его произведений, и за короткое время его музыка облетела весь мир, тронула души многих и многих. Она словно ждала подходящего момента, чтобы зазвучать вновь. И первым сочинением, исполненным на концертной эстраде стал цикл «Гармоническое вдохновение».
В программе вечера также прозвучит виртуозный концерт «Il Gardellino» (Щеглёнок), который исполнит на блок-флейте юный музыкант Фёдор Шуляковский (2005 г.р.). С шести лет он регулярно выступает в лучших концертных залах города и страны, исполняя с различными оркестрами и ансамблями произведения композиторов эпохи барокко на старинной блок-флейте.
А великолепным дополнением к инструментальной музыке станут арии из опер Вивальди «Джустино» и «Фарначе», которые блистательно исполнит лауреат международного конкурса Виктория Евтодьева (сопрано).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
28 октября 2017 года, начало в 19.00
ВИВАЛЬДИ «ГАРМОНИЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»
РОССИЙСКИЙ АНСАМБЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
Художественный руководитель и солист
Владимир ШУЛЯКОВСКИЙ (скрипка)
Солисты:
Владимир Шуляковский - младший (скрипка)
Фёдор Шуляковский (блок-флейта) Виктория Евтодьева (сопрано)
XVII–XVIII века — эпоха барокко. Величие рядом с нищетой, пышные зрелища и суды инквизиции, изысканность и невежество, роскошь и религиозные войны, гении и злодеи… Непросто было среди всего этого обрести внутреннюю гармонию, найти Бога. Чувствуя всеобщее внутреннее смятение, люди искусства стремились наполнить мир красотой и гармонией, искали в них утешение и смысл бытия. Эпоха принимала всё, но, обладая переменчивым нравом, то возвеличивала творца, то ниспровергала.
Не сделала она исключение и для Антонио Вивальди. В 1770 году, спустя всего 30 лет после его смерти, имя Вивальди даже не упоминается в списке итальянских композиторов. В XIX веке о нём говорили лишь как об авторе, чьи ноты переписывал великий Бах. А в начале XX века произошло чудо: с 1912 по 1926 годы была найдена большая часть его произведений, и за короткое время его музыка облетела весь мир, тронула души многих и многих. Она словно ждала подходящего момента, чтобы зазвучать вновь. И первым сочинением, исполненным на концертной эстраде стал цикл «Гармоническое вдохновение».
В программе вечера также прозвучит виртуозный концерт «Il Gardellino» (Щеглёнок), который исполнит на блок-флейте юный музыкант Фёдор Шуляковский (2005 г.р.). С шести лет он регулярно выступает в лучших концертных залах города и страны, исполняя с различными оркестрами и ансамблями произведения композиторов эпохи барокко на старинной блок-флейте.
А великолепным дополнением к инструментальной музыке станут арии из опер Вивальди «Джустино» и «Фарначе», которые блистательно исполнит лауреат международного конкурса Виктория Евтодьева (сопрано).
Источник: Яани Кирик