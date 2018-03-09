ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Серия бесплатных гастрономических лекций и мастер-классов пройдёт в столице в преддверии фестиваля «Мос/Еда!». 10 и 11 марта состоятся первые занятия, участником которых может стать любой желающий. Начнётся серия познавательных встреч на Новом Арбате. 10 марта здесь, в теплом павильоне «Библиотека», историк кулинарии и шеф-повар Павел Сюткин расскажет о знаменитых ярмарках прошлого и самых известных московских блюдах.

А на следующий день в студии кулинарных мастер-классов фермерской ярмарки на Семеновской площади занятие проведёт Анна Семёнова, основатель кулинарной «Школы хорошего вкуса». Она расскажет, на что надо обращать внимание, чтобы выбрать самые свежие и качественные продукты. А после проведёт мастер-класс по приготовлению кускуса с овощами.

Гастрономический фестиваль «Мос/Еда!» будет длиться два дня — с 17 по 18 марта. Посетители почти 1,5 тысячи площадок по всей Москве смогут не только купить фермерские продукты, но и определить список товаров и регионов-поставщиков для будущих городских ярмарок.