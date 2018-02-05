Глава государства подписал закон об обязательном присвоении "звезд" гостиницам на территории РФ
05.02.2018, 16:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории России. Документ, принятый Госдумой 19 января и одобренный Советом Федерации 31 января, опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон об основах туристской деятельности в РФ. Согласно нововведениям, с 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года - гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года - всех гостиниц. Свидетельство о присвоении определённой категории гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу будет действовать 3 года с даты принятия соответствующего решения.
Новым законом запрещается предоставлять гостиничные услуги без такого свидетельства, использовать в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующие той, которая указана в этом документе. Также вводится административная ответственность за нарушение запрета.
Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.
Также вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туриндустрии. Такие организации осуществляют классификацию гостиниц на всей территории страны. Порядок аккредитации будет устанавливаться правительством РФ. Закон вводит понятия "гостиничные услуги", "гостиница и иное средство размещения", "классификация объектов туристской индустрии".
Кроме того, закон регламентирует вопросы федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
Изменения вносятся в закон об основах туристской деятельности в РФ. Согласно нововведениям, с 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года - гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года - всех гостиниц. Свидетельство о присвоении определённой категории гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу будет действовать 3 года с даты принятия соответствующего решения.
Новым законом запрещается предоставлять гостиничные услуги без такого свидетельства, использовать в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующие той, которая указана в этом документе. Также вводится административная ответственность за нарушение запрета.
Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.
Также вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туриндустрии. Такие организации осуществляют классификацию гостиниц на всей территории страны. Порядок аккредитации будет устанавливаться правительством РФ. Закон вводит понятия "гостиничные услуги", "гостиница и иное средство размещения", "классификация объектов туристской индустрии".
Кроме того, закон регламентирует вопросы федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
Источник: Единая Россия