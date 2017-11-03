ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 декабря со своим традиционным концертом в Яани Кирик выступит народная артистка России, актриса театра и кино, горячо любимая петербуржцами Светлана Крючкова. Её литературный вечер под названием «Я жил, как жил…» на этот раз посвящён 80-летию со дня рождения режиссёра, сценариста и поэта, нашего современника Геннадия Шпаликова.

«Геннадий Шпаликов - есть самый хрупкий, трагический силуэт и символ 60-х годов», - скажет о нём Белла Ахмадулина.

6 сентября исполнилось бы 80 лет со дня рождения одного из самых ярких «шестидесятников» нашей страны — поэта, драматурга, режиссёра Геннадия Шпаликова. Самородный талант и сценарии, отправленные госкомиссией на архивные полки, слава и забвение, алкоголь и решительный отказ от него, трагическая судьба и злой рок, словно преследовавший его близких, яркие образы советского человека и советского быта, проступающие из каждой строчки - всё это, лишь малая часть перипетий, наполнявших жизнь Геннадия Шпаликова.

Всего 37 лет прожил Геннадий Шпаликов, стихи которого знают миллионы людей, но не всегда помнят, кто именно автор этих строчек: «А я иду, шагаю по Москве, и я пройти ещё смогу...», «Людей теряют только раз, и след теряя, не находят...», «По несчастью или к счастью истина проста: никогда не возвращайся в прежние места...», «Рио-рита, рио-рита, вертится фокстрот… На площадке танцевальной 41-й год...».

Светлана Крючкова - ведущая актриса Санкт-Петербургского Большого Драматического Театра им. Г.А.Товстоногова Она автор и исполнитель многочисленных поэтических программ, в которые входят стихи Е.Баратынского, А.Пушкина, М.Лермонтова, Ф.Тютчева, И.Бунина, И.Тхоржевского, О.Мандельштама, Д.Самойлова, А.Тарковского, И.Бродского, А.Ахматовой, М.Цветаевой, М.Петровых, А.Володина, Г.Шпаликова, Б.Окуджавы. Выступает с сольными музыкально-поэтическими творческими вечерами в различных регионах России и за рубежом.

В августе 2003г. при поддержке Санкт-Петербургской Студии грамзаписи выпущен двойной альбом «Назначь мне свиданье…» с песнями (в том числе из кинофильмов и спектаклей) и стихами А.Тарковского, М.Цветаевой, М.Петровых.

Премьера 2003 года — спектакль «Квартет» по пьесе Рональда Харвуда в постановке Романа Мархолиа, партнёры — Барбара Брыльска, Игорь Дмитриев, Кахи Кавсадзе. Спектакль был показан впервые 21-31 октября 2003г. (в течение 10 дней) на сцене Оперного Центра Галины Вишневской. Несмотря на многочисленные работы в театре, Светлана Крючкова продолжает сниматься в кино.

В декабре 2013 года вышла книга воспоминаний Светланы Крючковой «Разное счастье нам выпадает…».



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»

(ул. Декабристов, д 54 А)



16 декабря 2017 года

Начало в 19 часов



К 80-летию Геннадия Шпаликова

«Я жил, как жил...»



Рассказывает, читает и поёт

Светлана КРЮЧКОВА



Музыкальное сопровождение:

лауреат международных конкурсов Сергей Годовалов (баян)

Александр Чернобров (гитара)



