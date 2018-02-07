ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Гости фестиваля «Московская Масленица», который пройдёт с 9 по 18 февраля, смогут попробовать более 170 видов блинов. Помимо традиционных начинок из сёмги, икры, мёда или сметаны, на фестивале предложат необычные оранжевые, зелёные, фиолетовые и даже чёрные — с добавлением пищевого угля — оладьи. Из напитков можно попробовать чай на шишках, фруктовые и ягодные морсы с клюквой, брусникой, малиной или облепихой.

Продавать блины, напитки и другие праздничные блюда будут в 70 шале-ресторанах, размещённых на 25 площадках фестиваля. Впервые на фестивале организуют бесплатную доставку блинов на дом. Заказ можно сделать в одном из мобильных приложений, однако его сумма не должна быть ниже 300 рублей.

К примеру, на площади Революции гости фестиваля смогут полакомиться кедровыми, черёмуховыми и гречишными блинами с вареньем из сосновых шишек, лепестков роз, одуванчиков или с сыром маскарпоне и ягодами — голубикой и малиной. Там же можно купить цветные блин-доги с сосисками или сырными колбасками, корейские паровые булочки пян-се на пару с мясом, рыбой и капустой или пряный морковный суп на кокосовом молоке. Зелёные, красные, синие, чёрные и жёлтые блины испекут в Камергерском переулке. Их приготовят с добавлением натуральных красителей, например шпината или пищевого угля. Блины подадут с грибной или сырной начинкой, с курицей, зеленью или вареньем из шиповника. Также на этой площадке можно заказать блюда восточной кухни — татарские пироги, беляши и чак-чак с медом.

На Манежной площади для гостей фестиваля испекут оладьи с баклажанами и базиликом, а также с козьим сыром и бобами. Москвичи смогут попробовать блины с печёными яблоками и жгучим перцем, сливочно-банановым муссом и блин-доги с жареными колбасками чевапчичи. На Тверской площади блины будут печь на открытом воздухе. В ресторанах можно заказать блины с мясом бычка или с красной рыбой, а также пельмени с мясом кролика. На этой площадке также пройдут мастер-классы по приготовлению блинов свекольных с сыром и грибами, оладий на хмеле и солоде, блинов с мочёными яблоками и медом.

На Кузнецом Мосту (площадка около ЦУМа) горожане смогут попробовать как традиционные блины из пшеничной или гречневой муки, так и рисовые или картофельные оладьи. Блины начинят разными видами икры, копчёным лососем, а также земляникой со сливочным мороженым. Кроме того, на этой площадке можно отведать пирожки из творожного теста с необычными начинками: кроликом со сморчками, крабами и копченым картофелем, а также клубникой с черным перцем. Также на площадке предложат и более сытные блюда, например уху, гуляш или солянку. На десерт испекут пирог из сухофруктов с копченым чаем и блинный торт с маком.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдёт на 25 площадках по всему городу. Гостей ждут концерты, театрализованные представления, традиционные игры, забавы и угощения — блины. Площадки украсят масштабные арт-объекты в виде символов праздника — солнца, куклы Масленицы в народном костюме. Главными местами для ярмарок, карнавалов, концертов фольклорной музыки, театрализованных представлений и исторических реконструкций станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Камергерский переулок и Новый Арбат. Необычную программу подготовят в парке «Коломенское».