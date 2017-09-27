ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка, посвящённая истории освоения самой удалённой и малоизученной точки России - Арктике, открывается 29 сентября на территории павильона «Медиацентр» в парке «Зарядье». Посетителям покажут уникальные экспонаты, например предметы быта и снаряжение из первых арктических экспедиций. Кроме того, гости выставки увидят необычное природное явление — северное сияние. Его воссоздадут при помощи специальной мультимедийной установки.

«Выставкой “Русская Арктика” мы начинаем первый выставочный сезон в парке, — рассказал директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб. — Экспозиция будет доступна для москвичей и гостей города с 29 сентября по 15 февраля включительно».

Одним из главных экспонатов выставки станет точная копия палатки знаменитого советского исследователя Арктики Ивана Папанина. Там находится стол путешественника, где стоят чашка, примус и другие предметы арктического быта. По углам палатки разложены костюмы и снаряжение. Каждый желающий сможет попробовать себя здесь в роли радиста — передать сообщение, воспользовавшись азбукой Морзе и специальным оборудованием.

Помимо копий, на выставке будут представлены предметы, привезённые учёными из реальных арктических экспедиций. Среди них — палатка, техническое оснащение, одежда и предметы обихода полярников с ледовой базы Борнео. Этот дрейфующий ледовый лагерь был построен в 2000 году в непосредственной близости от Северного полюса. В арктическую экспозицию вошли авторские рисунки путешественников Федора Конюхова и Федора Решетникова, а также фотографии с яркими эпизодами из разных полярных экспедиций.

В центре выставки посетители смогут увидеть настоящее северное сияние. Его эффект создадут при помощи мультимедийного голографического экрана высотой 2,5 метра. Он создаёт трёхмерные проекции ночного неба, переливающегося всеми цветами радуги. Рядом будут транслировать видеоролики, раскрывающие природу этого явления. Зрительный зал с мягкими пуфами, где покажут фильмы о культуре и быте народов севера, разместится в настоящей яранге — традиционном жилище кочевых народов Севера, которое покрыто шкурами.

Для юных гостей парка будет работать детская полярная станция, где можно рисовать полярных животных и анимировать свои рисунки. Парк «Зарядье» выпустил пять тысяч почтовых открыток с фирменным логотипом, которые раздадут детям, посетившим выставку. Отправить послание с пожеланиями можно будет прямо на месте. Для этого в выставочном зале установлен почтовый ящик.