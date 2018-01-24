Группа Dagamba сыграет новую программу #LudwigVanRammstein в Доме музыки
24.01.2018, 13:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 8 февраля 2018 года в 19.00 в Светлановском зале Московского Международного дома музыки группа DAGAMBA (Латвия) представит программу #LudwigVanRammstein.
Исполнители: Симфонический оркестр UMB, дирижёр - Роман ДЕНИСОВ.
Латвийская команда Dagamba, покорившая легендарный английский фестиваль Glastonbury, представит москвичам свою новую программу #LudwigVanRammstein. Оригинальные композиции, объединившие музыкальные шедевры Людвига ван Бетховена и хиты группы Rammstein, прозвучат в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 8 февраля 2018 года.
Запад и Восток, европейская классика, рок, поп и этно - это оригинальное смешение направлений и жанров создает неординарный исполнительский стиль известной латвийской группы Dagamba. В своих выступлениях музыканты представляют новый взгляд на классическую музыку и экспериментируют со звуком, объединяя элементы музыкальных стилей разных эпох: от Баха, Моцарта, Грига и Прокофьева до Radiohead, Led Zeppelin и Rammstein.
В интернациональном ансамбле, основанном в 2011 году выпускником Латвийской академии музыки и Королевской академии музыки в Брюсселе Валтерсом Пуце, играют на виолончелях (Валтерс Пуце и россиянин Антон Трочук), фортепиано (литовец Дайнис Тенис), барабанах (итальянец Артур Джермак) и перкуссии (иранец Хамидреза Рахбаралам). Оригинальные аранжировки для коллектива, сдобренные восточными мотивами и современными ритмами, пишет Валтерс Пуце.
С момента появления Dagamba в 2011 году музыканты успели принять участие в «Евровидении» (2012), нескольких международных фестивалях Vilnius Music Week, Waves Vienna & Bratislava, Positivus (Латвия), Christopher Summer Festival (Литва), Laima Vaikule Jurmala Rendez-Vous и дважды выступить на престижном европейском фестивале Glastonbury (Великобритания).
Эту команду часто называют музыкальными хулиганами, на что артисты не обижаются, а лидер группы Валтерс Пуце поясняет: «Мы делаем то, чего нельзя делать. Играем так, как не принято с точки зрения жанра. Наше мнение: важен не жанр, а музыка. Если она вдохновляет на творчество, дарит эмоции - это самое главное».
Исполнители: Симфонический оркестр UMB, дирижёр - Роман ДЕНИСОВ.
Латвийская команда Dagamba, покорившая легендарный английский фестиваль Glastonbury, представит москвичам свою новую программу #LudwigVanRammstein. Оригинальные композиции, объединившие музыкальные шедевры Людвига ван Бетховена и хиты группы Rammstein, прозвучат в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 8 февраля 2018 года.
Запад и Восток, европейская классика, рок, поп и этно - это оригинальное смешение направлений и жанров создает неординарный исполнительский стиль известной латвийской группы Dagamba. В своих выступлениях музыканты представляют новый взгляд на классическую музыку и экспериментируют со звуком, объединяя элементы музыкальных стилей разных эпох: от Баха, Моцарта, Грига и Прокофьева до Radiohead, Led Zeppelin и Rammstein.
В интернациональном ансамбле, основанном в 2011 году выпускником Латвийской академии музыки и Королевской академии музыки в Брюсселе Валтерсом Пуце, играют на виолончелях (Валтерс Пуце и россиянин Антон Трочук), фортепиано (литовец Дайнис Тенис), барабанах (итальянец Артур Джермак) и перкуссии (иранец Хамидреза Рахбаралам). Оригинальные аранжировки для коллектива, сдобренные восточными мотивами и современными ритмами, пишет Валтерс Пуце.
С момента появления Dagamba в 2011 году музыканты успели принять участие в «Евровидении» (2012), нескольких международных фестивалях Vilnius Music Week, Waves Vienna & Bratislava, Positivus (Латвия), Christopher Summer Festival (Литва), Laima Vaikule Jurmala Rendez-Vous и дважды выступить на престижном европейском фестивале Glastonbury (Великобритания).
Эту команду часто называют музыкальными хулиганами, на что артисты не обижаются, а лидер группы Валтерс Пуце поясняет: «Мы делаем то, чего нельзя делать. Играем так, как не принято с точки зрения жанра. Наше мнение: важен не жанр, а музыка. Если она вдохновляет на творчество, дарит эмоции - это самое главное».
Источник: ММДМ