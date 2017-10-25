Группа Take 6 даст концерт в Доме Музыки в рамках юбилейного турне
25.10.2017, 17:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Одним из самых ярких международных проектов XV сезона Московского международного Дома музыки станет выступление популярной американской группы Take 6, которое пройдёт в Светлановском зале ММДМ 8 ноября. Музыканты посетят столицу в рамках своего юбилейного тура, посвященного 35-летию коллектива.
Take 6 – феноменальная акапельная госпел - и джаз-группа Северной Америки, в состав которой входит шесть вокалистов. Музыканты были удостоены огромного количества международных наград. Они - десятикратные обладатели премии Grammy (18 номинаций) и престижной музыкальной награды GMA DoveAward, носители титула «Вокальная группа года» по версии Black Radio Exclusive и дважды номинанты на премию NAACP Image Award. Коллектив занимает прочную позицию в первой десятке популярных исполнителей по версии Billboard's Contemporary Jazz и Contemporary Christian charts.
Практически каждый их альбом, начиная с дебютного, становится событием в мире джаза, а концерты артистов собирают полные залы в США и Европе. Группа сотрудничала с Уитни Хьюстон, Стиви Уандером и многими другими известными исполнителями.
«Они стильно одеты и поют музыку a cappella столь же стильно - всегда с особым ритмом и саундом, - писал о Take 6 музыкальный критик издания Down Beat. - Это может быть ещё одна переделка классического церковного напева или оригинальный номер, но каждая их миниатюра дарит радость, звучит свежо и чисто».
Следуя своему девизу - «Эй, давайте-ка двигать горы!» - музыканты каждый свой проект превращают в грандиозное событие. На этот раз группа приедет в Москву, чтобы отметить свой 35-летний юбилей на сцене Светлановского зала Дома музыки.
Take 6 – феноменальная акапельная госпел - и джаз-группа Северной Америки, в состав которой входит шесть вокалистов. Музыканты были удостоены огромного количества международных наград. Они - десятикратные обладатели премии Grammy (18 номинаций) и престижной музыкальной награды GMA DoveAward, носители титула «Вокальная группа года» по версии Black Radio Exclusive и дважды номинанты на премию NAACP Image Award. Коллектив занимает прочную позицию в первой десятке популярных исполнителей по версии Billboard's Contemporary Jazz и Contemporary Christian charts.
Практически каждый их альбом, начиная с дебютного, становится событием в мире джаза, а концерты артистов собирают полные залы в США и Европе. Группа сотрудничала с Уитни Хьюстон, Стиви Уандером и многими другими известными исполнителями.
«Они стильно одеты и поют музыку a cappella столь же стильно - всегда с особым ритмом и саундом, - писал о Take 6 музыкальный критик издания Down Beat. - Это может быть ещё одна переделка классического церковного напева или оригинальный номер, но каждая их миниатюра дарит радость, звучит свежо и чисто».
Следуя своему девизу - «Эй, давайте-ка двигать горы!» - музыканты каждый свой проект превращают в грандиозное событие. На этот раз группа приедет в Москву, чтобы отметить свой 35-летний юбилей на сцене Светлановского зала Дома музыки.
Источник: ММДМ