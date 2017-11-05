Хор и оркестр театра "Геликон-опера" представит концерт "Шостакович вместо сумбура"
05.11.2017, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерт "Шостакович вместо сумбура", приуроченный к 100-летию Октябрьской революции, представит 7 ноября Московский музыкальный театр "Геликон-опера".
Здесь исполнят сценическую версию сатирической кантаты "Антиформалистический раёк" для четырёх басов, чтеца и хора - единственное крупное сочинение Дмитрия Шостаковича на собственный текст, которое стало едким ответом противникам на обвинения в антинародности и формализме. На сцену выйдут ведущие басы театра заслуженный артист России Михаил Гужов, Александр Киселёв, Дмитрий Скориков и Григорий Соловьёв. Завершит первое отделение знаменитая "Пассакалия" из оперы "Леди Макбет Мценского уезда".
Во втором отделении концерта прозвучит вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии" - одиннадцать "живых драматических сценок" в традициях Модеста Мусоргского. Их исполнят заслуженная артистка России Лариса Костюк, Игорь Морозов и Анна Пегова.
Завершит программу монументальная вокально-симфоническая поэма "Казнь Степана Разина" на слова Евгения Евтушенко. Солист - Дмитрий Скориков.
"Летописец советской эпохи" Дмитрий Шостакович и революция связаны между собой неразрывной нитью. Трагическое ощущение того времени пронизывает всё творчество гениального классика XX века - автора песен, многочисленных камерных произведений, музыки к кинофильмам и театральным постановкам.
Название концерта "Шостакович вместо сумбура" - игра слов по отношению к судьбоносной статье "Сумбур вместо музыки" (газета "Правда", 1936 год), после выхода которой творчество композитора фактически оказалось под запретом, а его заклеймили врагом народа.
Здесь исполнят сценическую версию сатирической кантаты "Антиформалистический раёк" для четырёх басов, чтеца и хора - единственное крупное сочинение Дмитрия Шостаковича на собственный текст, которое стало едким ответом противникам на обвинения в антинародности и формализме. На сцену выйдут ведущие басы театра заслуженный артист России Михаил Гужов, Александр Киселёв, Дмитрий Скориков и Григорий Соловьёв. Завершит первое отделение знаменитая "Пассакалия" из оперы "Леди Макбет Мценского уезда".
Во втором отделении концерта прозвучит вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии" - одиннадцать "живых драматических сценок" в традициях Модеста Мусоргского. Их исполнят заслуженная артистка России Лариса Костюк, Игорь Морозов и Анна Пегова.
Завершит программу монументальная вокально-симфоническая поэма "Казнь Степана Разина" на слова Евгения Евтушенко. Солист - Дмитрий Скориков.
"Летописец советской эпохи" Дмитрий Шостакович и революция связаны между собой неразрывной нитью. Трагическое ощущение того времени пронизывает всё творчество гениального классика XX века - автора песен, многочисленных камерных произведений, музыки к кинофильмам и театральным постановкам.
Название концерта "Шостакович вместо сумбура" - игра слов по отношению к судьбоносной статье "Сумбур вместо музыки" (газета "Правда", 1936 год), после выхода которой творчество композитора фактически оказалось под запретом, а его заклеймили врагом народа.