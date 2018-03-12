II Международный Фестиваль искусств "Мир искусства Контрасты" пройдёт в Санкт-Петербурге
12.03.2018, 10:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. II Международный Фестиваль искусств «Мир искусства Контрасты» пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 29 марта 2018. Организаторы творческого проекта - Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Музыка и современность». Партнёры фестиваля – Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургская государственная филармония, государственный Музей театрального и музыкального искусства.
Интереснейший музыкальный форум проводится под девизом «Контрасты» не случайно: разнообразные программы фестивальных концертов основаны на драматургии столкновений и парадоксов. Именно поэтому предлагаемые публике сочинения будут представлять различные временные и стилевые полюса. Эта интрига столкновений прошлого и современности, традиционного и авангардного позволит по-новому взглянуть как на академическую музыку от эпохи барокко до наших дней.
Среди участников фестиваля: композиторы и исполнители из Финляндии, США, а также городов России: Москвы, Пензы, Уфы, Саратова и др.
Актуально, что большинство концертных программ фестиваля связаны с темой взаимовлияния итальянской и русской культур. Это своеобразный отклик на мероприятия, посвящённые Итальянским сезонам в России. Основными акцентами концертных программ фестиваля станут: торжественное открытие в Малом зале филармонии 26 марта, на котором прозвучат сочинения Фрескобальди, Респиги, Глинки, Рахманинова, Лютославского.
Концерт-закрытие состоится в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа 29 марта. В программе под интригующим названием "НЕ ТАЙНЫЙ БРАК" будут представлены сочинения разных стран и эпох: "Пульчинелла" Стравинского, Концерт для домры с оркестром "Доменико Скарлатти" Рогалёва, Увертюра к опере "Тайный брак". Чимарозы. Исполнители: Оркестр государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Дирижер Душан Вилич (Сербия), Александр Макаров (домра).
В Шереметевском дворце – Музее музыки, 28 марта состоится концерт с тематическим названием «Ближний круг». Прозвучат опусы современных композиторов России, Финляндии, США, Грузии и Армении. Итальянская тема будет представлена сочинениями Анны Фроловой, Давида Аладжяна и Рубена Агароняна. Откроет концерт скрипач из США Дан Ауэрбах, который исполнит два каприса Паганини. 25 марта в Лютеранской Церкви Святого Михаила пройдёт вокально-органный вечер. Шедевры Монтеверди, Каччини, Вивальди, Пуччини, Доницетти, Беллини, Римского-Корсакова прозвучат в исполнении Марины Воиновой, Юлии Лабинской и Дмитрия Гриниха (Москва). С музыкой итальянского барокко и молодых композиторов Петербурга можно будет познакомиться в Камерном зале консерватории 27 марта. 24 апреля в Музее А.В. Суворова будет продемонстрировано творчество юных композиторов Финляндии и России.
Особое место в программе фестиваля занимает презентация книги «Сонеты Микеланджело в переводе Вячеслава Иванова» в художественном оформлении Г. А. В. Траугот. Презентация пройдёт 24 марта в Музее Г. Р. Державина и станет первым событием фестиваля, в котором тема русско-итальянских связей будет отражена наиболее полно. Основная идея вечера – продемонстрировать внутреннюю общность русской и итальянской художественных традиций через единство музыки, поэзии и графики. На фоне видеоряда работ знаменитого содружества петербургских художников «Г. А. В. Траугот» прозвучат сонеты Микеланджело, а также «Сюита на стихи Микеланджело» Шостаковича в исполнении артиста Музыкального театра «Зазеркалье», лауреата международных конкурсов Антона Андреева. В Вечере примут участие директор Итальянского института в Санкт-Петербурге Паола Чиони, научный директор исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме Андрей Шишкин, президент Фонда «Музыка и современность», композитор Игорь Рогалёв, директор фестиваля «Мир искусства. Контрасты», композитор Игорь Воробьёв, художник Александр Траугот, доцент Санкт-Петербургского университета Иван Чечот. Будет представлен первый выпуск DVD «Мир искусства. Контрасты», выпущенный при поддержке Швейцарского центра в Санкт-Петербурге и международного центра культурного сотрудничества «Хеленика», а также второй номер альманаха «Мир искусства. Контрасты», содержащий материалы, посвящённые творчеству Вячеслава Иванова. Выход книги «Сонеты Микеланджело в переводе Вячеслава Иванова» и её презентация в рамках фестиваля обещает стать событием международного масштаба и послужить укреплению культурных связей Италии и России.
Второй международный фестиваль
«МИР ИСКУССТВА. КОНТРАСТЫ»
24 – 29 марта 2018 года
2018 – «ИТАЛЬЯНСКИЕ СЕЗОНЫ В РОССИИ»
Четверг 22 марта
19.00
Галерея «Мастер» (ул. Рылеева, д. 6, лит. А)
КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Выставка картин ЮЛИИ ЛАБИНСКОЙ (Москва)
«СОЛНЦЕ В ЛАДОНИ» (22 марта - 5 апреля)
Презентация книги МАРИНЫ ВОИНОВОЙ
«ОРГАННАЯ МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА»
Орган «Content» (Голландия)
предоставлен компанией
«Mbox. Органный салон» (Москва)
Суббота 24 марта
16.00.
Музей А. В. Суворова
КОНЦЕРТ ЮНЫХ КОМПОЗИТОРОВ ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ
18.00.
Музей-усадьба Г. Р. Державина (наб. Фонтанки, 118)
Зал заседаний «Беседы любителей русского слова»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«СОНЕТЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО В ПЕРЕВОДЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА». ИЛЛЮСТРАЦИИ - Г. А. В. ТРАУГОТ
При участии: Паола Чиони (Италия), Мадлен Люти (Швейцария), Андрей Шишкин (Центр Вяч. Иванова в Риме), Елена Тарханова, Александр Траугот, Игорь Рогалёв, Игорь Воробьёв, Иван Чечот, Всеволод Багно
Сонеты Микеланджело читает Алексей Веснер
Дмитрий Шостакович «Сюита на слова Микеланджело Буонарроти» для баса и фортепиано. Перевод А. Эфроса
1. Истина
2. Утро
3. Любовь
4. Разлука
5. Гнев
6. Данте
7. Изгнаннику
8. Творчество
9. Ночь (Диалог)
10. Смерть
11. Бессмертие
Исполнители:
Антон Андреев бас, Анна Дручек фортепиано
Презентация альманаха «Мир искусства. Контрасты» № 2 и DVD «Мир искусства. Контрасты» (выпуск 1)
Воскресенье 25 марта
20.00.
Лютеранская Церковь Святого Михаила (Средний пр. В. О., д. 18Б)
ВЕЧЕР ОРГАННОЙ И ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
Итальянским сезонам в России посвящается…
Исполнители:
Юлия Лабинская сопрано (Москва)
Дмитрий Гриних баритон (Москва)
Марина Воинова орган (Москва)
Бартоломео Тромбончино «Zehpiro spira il bel tempo rimena», стихи Ф. Петрарки из сборника Петруччи, книга 8
Клаудио Монтеверди Чакона на стихи Карло Милануцци «Si dolce è'l tormento» SV 332,
«Laudate Dominum in sanctis eius» SV 287
Бенедетто Марчелло «O fortunato», дуэт для двух голосов и органа
Алессандро Скарлатти «Le violette», канцона для сопрано и органа
Михаил Глинка «Венецианская ночь» для баритона и органа. Стихи И. Козлова
«Не искушай меня без нужды» для сопрано, баритона и органа.
Стихи Е. Баратынского
Антон Рубинштейн «Горные вершины». Стихи М. Лермонтова
Антонио Чести Ария из оперы «Оронтея» «Intorno all'idol mio» для баритона и органа
Джузеппе Сарти Ария «Lungi dal caro bene» для баритона и органа
Луиджи Луцци «Ave Maria» для сопрано и органа
Джакомо Пучиини «Salve Regina» для баритона и органа
Гаэтано Доницетти «Ave Maria» для двух голосов и органа
Offertorio из Реквиема «Domine Jesu Christe» для баритона и органа
Винченцо Беллини «Dolente immagine» для сопрано и органа
«Malinconia, ninta gentile» для сопрано и органа
Дуэт «Ангел покоя» для сопрано, баритона и органа.
Воскресенье 26 марта
19.00.
Малый зал филармонии
С ИТАЛЬЯНСКИМ АКЦЕНТОМ
Джироламо Фрескобальди Две канцоны для чембало
Михаил Квадри Соната для фортепиано
Дмитрий Бортнянский Концерт № 32 («Скажи ми, Господи, кончину мою»)
Джезуальдо ди Веноза Два мадригала (из книги VI):
Deh, come invan sospiro
Moro lasso
Луиджи Ноно Donde estas hermano для хора
Софья Губайдулина «Конь», стихи М. Цветаевой.
Михаил Глинка Романсы:
1. «Я здесь, Инезилья», стихи А. Пушкина
2. «Если я встречусь с тобой», стихи А. Кольцова
3. «Признание», стихи А. Пушкина
4. «К ней», стихи А. Мицкевича
5. «В крови горит огонь желанья», стихи А. Пушкина
Отторино Респиги Романсы:
1. «Контраст», стихи К. Дзангарини
2. «Скерцо», стихи К. Дзангарини
3. «Рассказ», стихи А. Негри
4. «Дождь» стихи В. Помпили
5. «Далекие времена» стихи П. Шелли
Сергей Рахманинов «Итальянская полька» для двух фортепиано
Витольд Лютославский Вариации на тему Паганини для двух фортепиано
Исполнители: Анна Смирнова меццо-сопрано, Алексей Логунов фортепиано, Иван Тереханов клавесин, «ПетРоДуэт»: Анастасия Рогалева фортепиано, Дмитрий Петров фортепиано; Петербургский Новый хор (художественный руководитель - Иван Чекоданов, хормейстер - Полина Долгих). Дирижеры - Иван Чекоданов, Анастасия Полякова, Иван Егоров.
Вторник 27 марта
16.00.
Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова
Камерный зал (ауд. № 537)
ИТАЛЬЯНСКОЕ БАРОККО
И МУЗЫКА МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Джироламо Фрескобальди Токката g-moll
Доменико Скарлатти Сонаты E-dur, h-moll, G-dur
Арсений Юрьев «Весна» для альта соло
Георгий Фёдоров Фуги и постлюдии
Алексей Логунов «Luce celeste» для скрипки и фортепиано
Елизавета Панченко Токката на бас руджеро
Анна Кузьмина «La-lacrimosa» для флейты, балалайки, гитары и фортепиано
Бернардо Стораче Чакона
Исполнители: Елизавета Панченко клавесин, Арсений Юрьев альт, Александр Ундольский фортепиано, Мария Забелина скрипка, Алексей Логунов фортепиано, Марфа Ладченко флейта, Евгений Рогачёв балалайка, Илья Зубарев гитара, Константин Зелигер фортепиано
Среда 28 марта
18.30.
Шереметевский дворец – Музей музыки
БЛИЖНИЙ КРУГ
Никколо Паганини Каприсы № 5 и № 14 для скрипки и фортепиано
Джин Прицкер (США) Прелюдия и фуга для скрипки соло
Анна Фролова (Россия, Пенза) «Венеция» для скрипки, альта и виолончели
Сергей Полозов (Россия, Саратов) «Дорога, упирающаяся в небо» для кларнета и фортепиано
Анна Васирук (Россия, Санкт-Петербург)
«Диптих для голоса и фортепиано на стихи Н. Гумилева»
Сандро Небиеридзе (Грузия) Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (3 и 4 части)
Давид Аладжян (Армения) «Tu Cuncta Ducis» для сопрано и виолончели. Текст Боэция
Артур Агаронян (Армения) Две миниатюры для фортепиано (цикл «Миниатюры» в 1996 году входил в число обязательных произведений на Международном конкурсе «Premio Gramsci di Pianoforte»)
Ниило Юниккала (Финляндия) «Три песни на стихи английских поэтов» для сопрано и фортепиано
1. When I have fears. Стихи Дж. Китса
2. On the Grasshopper and the Cricket. Стихи Стихи Дж. Китса
3. Do not go gently. Стихи Д. Томаса
Йонас Куикка (Финляндия) Две пьесы для кларнета и фортепиано
Микка Каллио (Финляндия) Четыре пьесы для альта соло
Азамат Хасаншин (Россия, Уфа) as-Sama’a («слышание») для скрипки, фортепиано и виолончели
Сергей Осколков мл. (Россия, Санкт-Петербург) Соната для флейты и фортепиано
Олеся Бердникова (Россия, Санкт-Петербург) Трио си минор для скрипки, виолончели и фортепиано (2 и 3 части)
Исполнители: Йоханна Лесонен (Финляндия) сопрано, Мария Федотова флейта, Екатерина Ефимова сопрано, Тамара Кузнецова сопрано, Дан Ауэрбах (США) скрипка, Александр Дягилев альт, Ренат Раков кларнет, Сергей Осколков мл. фортепиано, Ниило Юниккала (Финляндия) фортепиано, Йонас Куикка (Финляндия) фортепиано, Антон Борисов скрипка, Людмила Гуцевич виолончель, Анастасия Бахвалова фортепиано; ASTro trio: Сергей Тютюник скрипка, Артём Таманьян виолончель, Трофим Конвисаров фортепиано
Четверг 29 марта
19.00.
Государственный Эрмитаж
Атриум Главного Штаба
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
«НЕ - ТАЙНЫЙ БРАК»
Доменико Чимароза Увертюра из оперы «Тайный брак»
Игорь Стравинский «Пульчинелла», сюита из балета
Игорь Рогалёв «Domenico Scarlatti». Концерт для мандолины и камерного оркестра
Отторино Респиги «Старинные танцы и арии» (1 сюита)
Исполнители:
Александр Макаров домра
Оркестр государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества
Дирижёр Душан Вилич (Сербия)
Интереснейший музыкальный форум проводится под девизом «Контрасты» не случайно: разнообразные программы фестивальных концертов основаны на драматургии столкновений и парадоксов. Именно поэтому предлагаемые публике сочинения будут представлять различные временные и стилевые полюса. Эта интрига столкновений прошлого и современности, традиционного и авангардного позволит по-новому взглянуть как на академическую музыку от эпохи барокко до наших дней.
Среди участников фестиваля: композиторы и исполнители из Финляндии, США, а также городов России: Москвы, Пензы, Уфы, Саратова и др.
Актуально, что большинство концертных программ фестиваля связаны с темой взаимовлияния итальянской и русской культур. Это своеобразный отклик на мероприятия, посвящённые Итальянским сезонам в России. Основными акцентами концертных программ фестиваля станут: торжественное открытие в Малом зале филармонии 26 марта, на котором прозвучат сочинения Фрескобальди, Респиги, Глинки, Рахманинова, Лютославского.
Концерт-закрытие состоится в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа 29 марта. В программе под интригующим названием "НЕ ТАЙНЫЙ БРАК" будут представлены сочинения разных стран и эпох: "Пульчинелла" Стравинского, Концерт для домры с оркестром "Доменико Скарлатти" Рогалёва, Увертюра к опере "Тайный брак". Чимарозы. Исполнители: Оркестр государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Дирижер Душан Вилич (Сербия), Александр Макаров (домра).
В Шереметевском дворце – Музее музыки, 28 марта состоится концерт с тематическим названием «Ближний круг». Прозвучат опусы современных композиторов России, Финляндии, США, Грузии и Армении. Итальянская тема будет представлена сочинениями Анны Фроловой, Давида Аладжяна и Рубена Агароняна. Откроет концерт скрипач из США Дан Ауэрбах, который исполнит два каприса Паганини. 25 марта в Лютеранской Церкви Святого Михаила пройдёт вокально-органный вечер. Шедевры Монтеверди, Каччини, Вивальди, Пуччини, Доницетти, Беллини, Римского-Корсакова прозвучат в исполнении Марины Воиновой, Юлии Лабинской и Дмитрия Гриниха (Москва). С музыкой итальянского барокко и молодых композиторов Петербурга можно будет познакомиться в Камерном зале консерватории 27 марта. 24 апреля в Музее А.В. Суворова будет продемонстрировано творчество юных композиторов Финляндии и России.
Особое место в программе фестиваля занимает презентация книги «Сонеты Микеланджело в переводе Вячеслава Иванова» в художественном оформлении Г. А. В. Траугот. Презентация пройдёт 24 марта в Музее Г. Р. Державина и станет первым событием фестиваля, в котором тема русско-итальянских связей будет отражена наиболее полно. Основная идея вечера – продемонстрировать внутреннюю общность русской и итальянской художественных традиций через единство музыки, поэзии и графики. На фоне видеоряда работ знаменитого содружества петербургских художников «Г. А. В. Траугот» прозвучат сонеты Микеланджело, а также «Сюита на стихи Микеланджело» Шостаковича в исполнении артиста Музыкального театра «Зазеркалье», лауреата международных конкурсов Антона Андреева. В Вечере примут участие директор Итальянского института в Санкт-Петербурге Паола Чиони, научный директор исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме Андрей Шишкин, президент Фонда «Музыка и современность», композитор Игорь Рогалёв, директор фестиваля «Мир искусства. Контрасты», композитор Игорь Воробьёв, художник Александр Траугот, доцент Санкт-Петербургского университета Иван Чечот. Будет представлен первый выпуск DVD «Мир искусства. Контрасты», выпущенный при поддержке Швейцарского центра в Санкт-Петербурге и международного центра культурного сотрудничества «Хеленика», а также второй номер альманаха «Мир искусства. Контрасты», содержащий материалы, посвящённые творчеству Вячеслава Иванова. Выход книги «Сонеты Микеланджело в переводе Вячеслава Иванова» и её презентация в рамках фестиваля обещает стать событием международного масштаба и послужить укреплению культурных связей Италии и России.
Второй международный фестиваль
«МИР ИСКУССТВА. КОНТРАСТЫ»
24 – 29 марта 2018 года
2018 – «ИТАЛЬЯНСКИЕ СЕЗОНЫ В РОССИИ»
Четверг 22 марта
19.00
Галерея «Мастер» (ул. Рылеева, д. 6, лит. А)
КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Выставка картин ЮЛИИ ЛАБИНСКОЙ (Москва)
«СОЛНЦЕ В ЛАДОНИ» (22 марта - 5 апреля)
Презентация книги МАРИНЫ ВОИНОВОЙ
«ОРГАННАЯ МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА»
Орган «Content» (Голландия)
предоставлен компанией
«Mbox. Органный салон» (Москва)
Суббота 24 марта
16.00.
Музей А. В. Суворова
КОНЦЕРТ ЮНЫХ КОМПОЗИТОРОВ ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ
18.00.
Музей-усадьба Г. Р. Державина (наб. Фонтанки, 118)
Зал заседаний «Беседы любителей русского слова»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«СОНЕТЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО В ПЕРЕВОДЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА». ИЛЛЮСТРАЦИИ - Г. А. В. ТРАУГОТ
При участии: Паола Чиони (Италия), Мадлен Люти (Швейцария), Андрей Шишкин (Центр Вяч. Иванова в Риме), Елена Тарханова, Александр Траугот, Игорь Рогалёв, Игорь Воробьёв, Иван Чечот, Всеволод Багно
Сонеты Микеланджело читает Алексей Веснер
Дмитрий Шостакович «Сюита на слова Микеланджело Буонарроти» для баса и фортепиано. Перевод А. Эфроса
1. Истина
2. Утро
3. Любовь
4. Разлука
5. Гнев
6. Данте
7. Изгнаннику
8. Творчество
9. Ночь (Диалог)
10. Смерть
11. Бессмертие
Исполнители:
Антон Андреев бас, Анна Дручек фортепиано
Презентация альманаха «Мир искусства. Контрасты» № 2 и DVD «Мир искусства. Контрасты» (выпуск 1)
Воскресенье 25 марта
20.00.
Лютеранская Церковь Святого Михаила (Средний пр. В. О., д. 18Б)
ВЕЧЕР ОРГАННОЙ И ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
Итальянским сезонам в России посвящается…
Исполнители:
Юлия Лабинская сопрано (Москва)
Дмитрий Гриних баритон (Москва)
Марина Воинова орган (Москва)
Бартоломео Тромбончино «Zehpiro spira il bel tempo rimena», стихи Ф. Петрарки из сборника Петруччи, книга 8
Клаудио Монтеверди Чакона на стихи Карло Милануцци «Si dolce è'l tormento» SV 332,
«Laudate Dominum in sanctis eius» SV 287
Бенедетто Марчелло «O fortunato», дуэт для двух голосов и органа
Алессандро Скарлатти «Le violette», канцона для сопрано и органа
Михаил Глинка «Венецианская ночь» для баритона и органа. Стихи И. Козлова
«Не искушай меня без нужды» для сопрано, баритона и органа.
Стихи Е. Баратынского
Антон Рубинштейн «Горные вершины». Стихи М. Лермонтова
Антонио Чести Ария из оперы «Оронтея» «Intorno all'idol mio» для баритона и органа
Джузеппе Сарти Ария «Lungi dal caro bene» для баритона и органа
Луиджи Луцци «Ave Maria» для сопрано и органа
Джакомо Пучиини «Salve Regina» для баритона и органа
Гаэтано Доницетти «Ave Maria» для двух голосов и органа
Offertorio из Реквиема «Domine Jesu Christe» для баритона и органа
Винченцо Беллини «Dolente immagine» для сопрано и органа
«Malinconia, ninta gentile» для сопрано и органа
Дуэт «Ангел покоя» для сопрано, баритона и органа.
Воскресенье 26 марта
19.00.
Малый зал филармонии
С ИТАЛЬЯНСКИМ АКЦЕНТОМ
Джироламо Фрескобальди Две канцоны для чембало
Михаил Квадри Соната для фортепиано
Дмитрий Бортнянский Концерт № 32 («Скажи ми, Господи, кончину мою»)
Джезуальдо ди Веноза Два мадригала (из книги VI):
Deh, come invan sospiro
Moro lasso
Луиджи Ноно Donde estas hermano для хора
Софья Губайдулина «Конь», стихи М. Цветаевой.
Михаил Глинка Романсы:
1. «Я здесь, Инезилья», стихи А. Пушкина
2. «Если я встречусь с тобой», стихи А. Кольцова
3. «Признание», стихи А. Пушкина
4. «К ней», стихи А. Мицкевича
5. «В крови горит огонь желанья», стихи А. Пушкина
Отторино Респиги Романсы:
1. «Контраст», стихи К. Дзангарини
2. «Скерцо», стихи К. Дзангарини
3. «Рассказ», стихи А. Негри
4. «Дождь» стихи В. Помпили
5. «Далекие времена» стихи П. Шелли
Сергей Рахманинов «Итальянская полька» для двух фортепиано
Витольд Лютославский Вариации на тему Паганини для двух фортепиано
Исполнители: Анна Смирнова меццо-сопрано, Алексей Логунов фортепиано, Иван Тереханов клавесин, «ПетРоДуэт»: Анастасия Рогалева фортепиано, Дмитрий Петров фортепиано; Петербургский Новый хор (художественный руководитель - Иван Чекоданов, хормейстер - Полина Долгих). Дирижеры - Иван Чекоданов, Анастасия Полякова, Иван Егоров.
Вторник 27 марта
16.00.
Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова
Камерный зал (ауд. № 537)
ИТАЛЬЯНСКОЕ БАРОККО
И МУЗЫКА МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Джироламо Фрескобальди Токката g-moll
Доменико Скарлатти Сонаты E-dur, h-moll, G-dur
Арсений Юрьев «Весна» для альта соло
Георгий Фёдоров Фуги и постлюдии
Алексей Логунов «Luce celeste» для скрипки и фортепиано
Елизавета Панченко Токката на бас руджеро
Анна Кузьмина «La-lacrimosa» для флейты, балалайки, гитары и фортепиано
Бернардо Стораче Чакона
Исполнители: Елизавета Панченко клавесин, Арсений Юрьев альт, Александр Ундольский фортепиано, Мария Забелина скрипка, Алексей Логунов фортепиано, Марфа Ладченко флейта, Евгений Рогачёв балалайка, Илья Зубарев гитара, Константин Зелигер фортепиано
Среда 28 марта
18.30.
Шереметевский дворец – Музей музыки
БЛИЖНИЙ КРУГ
Никколо Паганини Каприсы № 5 и № 14 для скрипки и фортепиано
Джин Прицкер (США) Прелюдия и фуга для скрипки соло
Анна Фролова (Россия, Пенза) «Венеция» для скрипки, альта и виолончели
Сергей Полозов (Россия, Саратов) «Дорога, упирающаяся в небо» для кларнета и фортепиано
Анна Васирук (Россия, Санкт-Петербург)
«Диптих для голоса и фортепиано на стихи Н. Гумилева»
Сандро Небиеридзе (Грузия) Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (3 и 4 части)
Давид Аладжян (Армения) «Tu Cuncta Ducis» для сопрано и виолончели. Текст Боэция
Артур Агаронян (Армения) Две миниатюры для фортепиано (цикл «Миниатюры» в 1996 году входил в число обязательных произведений на Международном конкурсе «Premio Gramsci di Pianoforte»)
Ниило Юниккала (Финляндия) «Три песни на стихи английских поэтов» для сопрано и фортепиано
1. When I have fears. Стихи Дж. Китса
2. On the Grasshopper and the Cricket. Стихи Стихи Дж. Китса
3. Do not go gently. Стихи Д. Томаса
Йонас Куикка (Финляндия) Две пьесы для кларнета и фортепиано
Микка Каллио (Финляндия) Четыре пьесы для альта соло
Азамат Хасаншин (Россия, Уфа) as-Sama’a («слышание») для скрипки, фортепиано и виолончели
Сергей Осколков мл. (Россия, Санкт-Петербург) Соната для флейты и фортепиано
Олеся Бердникова (Россия, Санкт-Петербург) Трио си минор для скрипки, виолончели и фортепиано (2 и 3 части)
Исполнители: Йоханна Лесонен (Финляндия) сопрано, Мария Федотова флейта, Екатерина Ефимова сопрано, Тамара Кузнецова сопрано, Дан Ауэрбах (США) скрипка, Александр Дягилев альт, Ренат Раков кларнет, Сергей Осколков мл. фортепиано, Ниило Юниккала (Финляндия) фортепиано, Йонас Куикка (Финляндия) фортепиано, Антон Борисов скрипка, Людмила Гуцевич виолончель, Анастасия Бахвалова фортепиано; ASTro trio: Сергей Тютюник скрипка, Артём Таманьян виолончель, Трофим Конвисаров фортепиано
Четверг 29 марта
19.00.
Государственный Эрмитаж
Атриум Главного Штаба
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
«НЕ - ТАЙНЫЙ БРАК»
Доменико Чимароза Увертюра из оперы «Тайный брак»
Игорь Стравинский «Пульчинелла», сюита из балета
Игорь Рогалёв «Domenico Scarlatti». Концерт для мандолины и камерного оркестра
Отторино Респиги «Старинные танцы и арии» (1 сюита)
Исполнители:
Александр Макаров домра
Оркестр государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества
Дирижёр Душан Вилич (Сербия)
Источник: Санкт-Петербургская консерватория