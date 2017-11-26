Имена двух погибших Героев Советского Союза установили поисковики Рузского округа
26.11.2017, 16:01
OREANDA-NEWS. Членам поискового отряда "Надежда" в Рузе удалось установить имена двух Героев Советского Союза, участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Рузского городского округа.
"Нашим поисковикам удалось установить имена героев – один из них командовал разведкой танковой бригады и сгорел в танке в районе Рузы. Его родственников отыскали в Ленинградской области. Второй – наводчик 37-миллиметрового зенитного орудия истребительно-противотанкового артиллерийского полка", – рассказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов, которого цитирует пресс-служба.
Как добавил Тарханов, инициативная группа жителей предлагает установить бюсты героев в Рузе.
"Нашим поисковикам удалось установить имена героев – один из них командовал разведкой танковой бригады и сгорел в танке в районе Рузы. Его родственников отыскали в Ленинградской области. Второй – наводчик 37-миллиметрового зенитного орудия истребительно-противотанкового артиллерийского полка", – рассказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов, которого цитирует пресс-служба.
Как добавил Тарханов, инициативная группа жителей предлагает установить бюсты героев в Рузе.
Источник: Официальный портал Московской области