ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бесплатное мобильное приложение создали для парка «Россия — моя история» на ВДНХ. С его помощью можно совершить виртуальный тур по экспозициям или прослушать аудиоэкскурсию. Сервис уже доступен для скачивания на устройствах на платформе iOS, а с 17 ноября он будет доступен для гаджетов на платформе Android.

«В мобильном приложении представлено описание парка, новости о нём, а также аудиогид по экспозиции “Рюриковичи”. В дальнейшем планируется добавить в сервис аудиоэкскурсии по экспозициям “Романовы” и “XX век”», — рассказали в пресс-службе Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Прослушивая аудиогид, посетители могут свободно передвигаться по парку. Сервис сам определяет местоположение пользователя и рассказывает о том экспонате, к которому он подошёл. Гостям не нужно даже вводить номер или считывать QR-коды. В приложении есть и карта парка. Она также определяет местоположение посетителя и помогает ему сориентироваться среди экспозиций. Все экспонаты можно увидеть во время виртуальной экскурсии по парку. Вместе с картинкой предмета на экране смартфона появляется информация о нём и включается аудиорассказ.

Благодаря сервису руководство парка «Россия — моя история» может отслеживать, как передвигаются посетители по экспозиции и в каких зонах выставки они задерживаются дольше всего. Это позволит в дальнейшем корректировать размещение экспонатов в соответствии с интересами гостей, делать навигацию более удобной.