Женский хор музыкального училища имени Н.А.Римского-Корсакова приглашает на свой юбилей
15.11.2017, 17:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 ноября в Большом зале петербургской филармонии состоится юбилейный вечер «Всегда молодые», посвящённый 50-летию со дня основания Женского хора музыкального училища имени Н.А.Римского-Корсакова, которым последние 15 лет руководит лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга, известный петербургский композитор и дирижёр, профессор Сергей Екимов.
Женский хор был основан в 1967 году молодыми преподавателями Тимуром Мынбаевым и Владимиром Дашковским, как учебный, студенческий коллектив, состоящий из будущих дирижёров -хормейстеров, обручающихся на 1-3-х курсах музыкального училища им. Н. А. Римского - Корсакова, возрастом от 14 до 20 лет. Сейчас коллектив 10-кратный обладатель Гран-При, Лауреат многочисленных Международных и Всероссийских конкурсов, гастролирует по России и миру, записывает компакт -диски, выступает на лучших концертных площадках родного города и страны с ведущими оркестрами и выдающимися музыкантами современности.
Хору рукоплескали в Москве и Париже, Нижнем Новгороде и Вене, Саратове и Братиславе, Петрозаводске и Даугавпилсе, Сыктывкаре, Белостоке, Киеве, Могилеве... Коллектив неоднократно принимал участие в Празднике выпускников петербургских школ «Алые паруса», в культурной программе Санкт -Петербургского экономического форума, выступал со звёздами мировой оперной сцены - Дмитрием Хворостовским, Монсеррат Кабалье, звёздами российской эстрады Николаем Басковым и композитором Игорем Крутым.
Репертуар хора поистине огромен: от музыки эпохи возрождения, шедевров духовной музыки, романтики до мировых премьер современных композиторов, многие из которых посвящают хору свои сочинения.
В юбилейном вечере ВСЕГДА МОЛОДЫЕ хор представит программу от знаменного распева, западной и русской духовной музыки, произведений современных композиторов, композиторов города на Неве - до популярных мелодий А. Эшпая, А. Пахмутовой, А. Петрова.
В концерте принимают участие ректор петербургской консерватории виолончелист Алексей Васильев, органист Юрий Семенов, пианист Константин Зелигер, певец Михаил Луконин, участница проекта Первого канала «Голос» Этери Бериашвили и композитор, Народный артист России Яков Дубравин.
Женский хор был основан в 1967 году молодыми преподавателями Тимуром Мынбаевым и Владимиром Дашковским, как учебный, студенческий коллектив, состоящий из будущих дирижёров -хормейстеров, обручающихся на 1-3-х курсах музыкального училища им. Н. А. Римского - Корсакова, возрастом от 14 до 20 лет. Сейчас коллектив 10-кратный обладатель Гран-При, Лауреат многочисленных Международных и Всероссийских конкурсов, гастролирует по России и миру, записывает компакт -диски, выступает на лучших концертных площадках родного города и страны с ведущими оркестрами и выдающимися музыкантами современности.
Хору рукоплескали в Москве и Париже, Нижнем Новгороде и Вене, Саратове и Братиславе, Петрозаводске и Даугавпилсе, Сыктывкаре, Белостоке, Киеве, Могилеве... Коллектив неоднократно принимал участие в Празднике выпускников петербургских школ «Алые паруса», в культурной программе Санкт -Петербургского экономического форума, выступал со звёздами мировой оперной сцены - Дмитрием Хворостовским, Монсеррат Кабалье, звёздами российской эстрады Николаем Басковым и композитором Игорем Крутым.
Репертуар хора поистине огромен: от музыки эпохи возрождения, шедевров духовной музыки, романтики до мировых премьер современных композиторов, многие из которых посвящают хору свои сочинения.
В юбилейном вечере ВСЕГДА МОЛОДЫЕ хор представит программу от знаменного распева, западной и русской духовной музыки, произведений современных композиторов, композиторов города на Неве - до популярных мелодий А. Эшпая, А. Пахмутовой, А. Петрова.
В концерте принимают участие ректор петербургской консерватории виолончелист Алексей Васильев, органист Юрий Семенов, пианист Константин Зелигер, певец Михаил Луконин, участница проекта Первого канала «Голос» Этери Бериашвили и композитор, Народный артист России Яков Дубравин.
Источник: Санкт-Петербургская филармония