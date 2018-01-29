ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посетители Парка Горького узнают, каким он был в самые ранние свои годы — 1930-е. В четверг, 1 февраля, в музее, расположенном в арке главного входа, открывается выставка «Парк Горького. Начало». Это событие — первое в рамках большой юбилейной программы, приуроченной к 90-летию парка.

Совершить прогулку по экспозиции можно будет в сопровождении аудиогида — он создан на основе мемуаров «Праздник всегда с нами» первого директора парка Бетти Глан. Запись озвучена актрисой Мириам Сехон, известной по картинам «Солнечный удар» (2014) Никиты Михалкова и сериалу «Пётр Лещенко. Всё, что было… » (2013) Владимира Котта.

«Мы хотим показать, насколько необычной и смелой для своего времени была концепция первого советского парка культуры и отдыха. Именно при Бетти Глан здесь провели первый массовый карнавал, открыли каток, площадь которого достигала 125 тысяч квадратных метров, и построили первую в мире 35-метровую парашютную вышку, откуда каждый мог совершить прыжок. За свою 90-летнюю историю парк значительно изменился, поэтому у посетителей выставки появится уникальная возможность окунуться в атмосферу 30-х годов прошлого века», — рассказала Ксения Владимирова, куратор выставки, начальник музейно-выставочного подразделения Парка Горького.

Вернуться в прошлое помогут фотографии, оригинальные афиши парка 1930-х годов, а также чертежи и схемы беседок, фонарей, основных павильонов и даже исторического туалета. Он построен в 1933 году по проекту архитектора Александра Власова и открыт по сей день. Кроме того, посетители смогут познакомиться и с планами, которые так и не были воплощены в жизнь. Например, с проектом затопления территории «Лужников» и создания на этом месте огромного гидропарка с искусственным архипелагом в виде точной копии карты мира. Эта идея также принадлежит Александру Власову. Чтобы лучше рассмотреть чертежи и схемы, напечатанные на кальке, нужно будет надеть специальные перчатки и приложить графические изображения к лайтбоксу.

Также гости выставки смогут увидеть макет «Острова танца» размерами 55 на 55 сантиметров. Так называлась сцена со зрительным залом на 800 мест, которая была построена на островке Большого Голицынского пруда. Под открытым небом проходили балетные и оперные постановки, в том числе с участием артистов Большого театра. При создании макета использовались архивные фотографии комического балета «Марко Бомба» Е. Яворского и А. Шатина.

Ещё одна инсталляция — книжная стена, составленная из более чем сотни изданий библиотеки Парка Горького, напомнит посетителям выставки о том, что в парке с момента открытия стремились привить москвичам любовь к чтению. Там работали библиотека-читальня на 300 мест и филиал Библиотеки имени В.Л. Ленина (сейчас — Российская государственная библиотека), а на аллеях зоны отдыха располагался книжный базар, где писатели сами торговали своими книгами и общались с посетителями.

Любители караоке смогут познакомиться с его советской версией. У гостей выставки появится возможность проявить свои вокальные данные, спев гимн Парка Горького того времени. Для этого нужно будет подойти к стойке с плакатом, на котором написан текст песни, и включить аудиогид. Он не только расскажет об истории создания гимна, но и исполнит его. А посетители, глядя на текст, смогут подпевать.

Рассмотреть архивные фотографии можно будет при помощи предшественника 3D-очков — стереоскопа (оптический бинокулярный прибор для просмотра объемных изображений). Кроме того, здесь покажут кадры кинохроники о первой пятилетке работы зоны отдыха и первом массовом карнавале, который прошел в 1935 году.

Часть экспозиции посвящена известным гостям парка. Гости окажутся в архиве, где собрано множество рукописных заметок из книги отзывов и предложений. Среди авторов знаменитый английский писатель Герберт Уэллс, лауреат Нобелевской премии по литературе Ромен Роллан и многие другие. Осмотрев выставку, гости смогут подняться на смотровую площадку музея и по-другому взглянуть на парк и центр столицы.