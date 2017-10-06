ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В парке «Сокольники» 14 октября пройдёт фестиваль исторической реконструкции «День истории». Фонтанная площадь парка на один день объединит пять разных эпох. Увидеть их все можно будет с 12:00 до 18:00. Вход на площадки фестиваля будет свободным. На каждой из них свою программу покажут команды исторических реконструкторов из 15–20 человек.

На площадке, посвящённой Древней Руси и раннему Средневековью, реконструкторы воссоздадут походный княжеский шатёр X века, охранять его будут воины в кольчугах, вооружённые мечами. Однако все желающие смогут зайти внутрь и увидеть его убранство. Временное жилище князя соберут из деревянных досок и ткани, ориентируясь на изображения шатров древнерусских и византийских хроник.

«Во времена раннего Средневековья позволить себе тканевые шатры могли только очень богатые и знатные люди, обычно это князья и их воеводы. Простые ратники спали под открытым небом или в небольших шалашах», — уточнил художественный руководитель парка «Сокольники» Андрей Копосов.

На площадке рядом с шатром князя гости фестиваля смогут найти мастерские старорусских ремесленников. У кузнеца предложат поучиться искусству изготовления гвоздей и других предметов из железа. Выкованные поделки разрешат забрать с собой на память. У писаря научат составлять старинные грамоты на бересте с помощью писала. Неподалеку от шатра посетителей будут развлекать настольными играми, которые пользовались популярностью в Древней Руси. Это тавлеи (древнерусские шашки), шахматы и логическая игра «Мельница», её цель — первым выстроить в ряд фишки определенного цвета.

На площадке, посвящённой истории средневековой Европы, москвичи станут свидетелями турнира итальянских рыцарей XV века. Там во всех подробностях дадут рассмотреть двуручные мечи и латы воинов, их щиты и копья. Вес доспехов и вооружения одного рыцаря достигает 30 килограммов. Все, кто не побоится тяжёлого одеяния, смогут примерить его и сфотографироваться в образе средневекового рыцаря.

На одной из площадок будет представлена эпоха Смутного времени. Там построят лагерь стрельцов с пушками XVII века, каждая из которых весит примерно 50 килограммов. Это точные копии фалконетов — артиллерийских орудий, которые считаются лёгкими. Их применяли против кавалерии и пехоты противника. Из пушек можно будет дать несколько залпов вместе со стрельцами. Орудия зарядят петардами, они лишь сымитируют хлопки выстрелов, залпы будут полностью безопасны. Два фалконета выстрелят не менее сотни раз.

На площадке, посвящённой Отечественной войне с Наполеоном 1812 года, гости фестиваля смогут увидеть солдат и офицеров русской императорской армии начала XIX века. Все реконструкторы будут одеты в соответствии с воинским уставом того времени. Они покажут, как тогда обращались с саблями и мушкетами со штыками. Все желающие смогут сыграть в азартную карточную игру штосс, популярную в XIX веке.

Пятая эпоха будет представлена ретрофотостудией начала 40-х годов XX века, танцплощадкой и воссозданным военным штабом красноармейцев. В ретрофотостудии можно сделать снимок именно по технологии, которая применялась в то время. Процесс подготовки одного фотоснимка составляет 15 минут. На танцплощадке будет играть музыка довоенного времени и первых лет Великой Отечественной войны. Можно будет заглянуть в военный штаб.