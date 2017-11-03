ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Принять участие в фотоохоте на редких для мегаполиса животных и птиц приглашают гостей природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» с 4 ноября по 1 декабря включительно. Обнаружить и запечатлеть нужно будет обитателей парка, занесённых в Красную книгу Москвы. Среди них ёж обыкновенный, хорёк чёрный, куропатка серая, ястреб-тетеревятник, зелёный дятел и камышница (болотная курица). Снимок можно сделать на фотокамеру или мобильный телефон и отправить на электронный адрес: schuchkinadg@eco.mos.ru. В письме необходимо указать точные координаты места съёмки.

Эта экологическая акция — пилотный проект ГПБУ «Мосприрода». Если она пройдёт успешно, в 2018 году фотоохоту устроят на других природных территориях города.

«Фотографии, сделанные горожанами, помогут нам установить, какие животные и птицы водятся сегодня на территории парка “Кузьминки-Люблино”. По итогам акции всех редких жителей природной зоны возьмут под наблюдение специалисты-биологи. В местах их обитания установят кормушки и высадят специальные защитные кустарники», — рассказали в Мосприроде.

Самые активные фотоохотники получат призы от учреждения — книги о природе или сувениры.

Плакаты с призывом «Внимание! Розыск!» появятся в ближайшее время на входе в парк «Кузьминки-Люблино». Для привлечения внимания посетителей они будут стилизованы под постеры WANTED! из фильмов-вестернов.