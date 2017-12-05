К Новому году в Москве установят 268 ёлок
05.12.2017, 20:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К новогодним праздникам в Москве установят около 3,9 тысячи конструкций и 268 елей, сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев.
"268 ёлок будет установлено на улицах и площадях города, они украсят места массовых гуляний", - сказал он, добавив, что количество таких площадок постоянно растёт.
Кроме того, в этом году было решено использовать светодиодное освещение, которое поможет сэкономить до миллиона киловатт электроэнергии.
Как сообщил генеральный директор компании, которая занимается производством новогоднего оформления Москвы, Елена Зайцева, темой этого года станет "Москва театральная". "Театры все любят, и поэтому столица на новогодние праздники превратится в большой театр. Каждая площадь, каждая улица, каждый магазин, куда будут заходить люди за подарками и продуктами к Новому году, будет украшен в этом стиле театральной Москвы", - пояснила она.
Например, к 15 декабря ёлку на Славянской площади украсят портретами великих театральных режиссёров Константина Станиславского, Евгения Вахтангова и Владимира Немировича-Данченко. Кроме того, на праздничных деревьях появятся театральные маски, отсылающие к спектаклям.
Елена Зайцева добавила, что в этом году в округах откроют около 25 площадок, на которых построят ледяные горки и зоны для фотографирования.
"268 ёлок будет установлено на улицах и площадях города, они украсят места массовых гуляний", - сказал он, добавив, что количество таких площадок постоянно растёт.
Кроме того, в этом году было решено использовать светодиодное освещение, которое поможет сэкономить до миллиона киловатт электроэнергии.
Как сообщил генеральный директор компании, которая занимается производством новогоднего оформления Москвы, Елена Зайцева, темой этого года станет "Москва театральная". "Театры все любят, и поэтому столица на новогодние праздники превратится в большой театр. Каждая площадь, каждая улица, каждый магазин, куда будут заходить люди за подарками и продуктами к Новому году, будет украшен в этом стиле театральной Москвы", - пояснила она.
Например, к 15 декабря ёлку на Славянской площади украсят портретами великих театральных режиссёров Константина Станиславского, Евгения Вахтангова и Владимира Немировича-Данченко. Кроме того, на праздничных деревьях появятся театральные маски, отсылающие к спектаклям.
Елена Зайцева добавила, что в этом году в округах откроют около 25 площадок, на которых построят ледяные горки и зоны для фотографирования.