ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Торжественные собрания и субботники, выставки и публикации историй из жизни — с 1920-х годов в России складывались традиции Международного женского дня. Со временем менялись образ женщины и сущность 8 Марта, которое сначала праздновалось как День работниц, а в дальнейшем стало днём женской красоты.



1920-е и 1930-е: заседания в Доме союзов и «Женщина в фарфоре»

Отмечать 8 Марта начали вскоре после Октябрьской революции. Главной идеей праздника было равенство мужчин и женщин. Первое заседание, приуроченное к Международному дню работниц, прошло в 1921 году в Москве в Большом театре. Об этом сообщала газета «Коммунистический труд». Символично, что с докладом на нём выступила Александра Коллонтай — первая женщина-министр в истории страны.

С тех пор собрания, посвящённые Международному женскому дню, проходили регулярно. В 1925 году местом их проведения стало ещё одно знаменитое московское здание — Дом союзов. 7 марта состоялась встреча работниц и крестьянок, а на следующий день — профсоюзное собрание, писала газета «Известия».

В Москве к 8 Марта открывали столовые и детские сады, организовывали субботники и международные вечера женской солидарности, проводили тематические выставки. В 1925 году газета «Жизнь искусства» рассказывала о выставке «Женщина в русской живописи» в Третьяковской галерее. А через пять лет «Вечерняя Москва» написала об открытии экспозиции «Женщина в фарфоре» в Государственном музее керамики.



1940-е: женщины и Победа

Дата 8 марта приобрела особое звучание во время Великой Отечественной войны. «Советской женщине есть что защищать!» — так обратилась «Вечерняя Москва» в марте 1943 года к своим читателям.

В марте 1945-го вышел материал с такими словами: «Подвигами в тылу и на фронте советские женщины приближают час полной победы над врагом». Частью празднования стало торжественное заседание в Большом театре.

Часто, помимо названия «Международный день работниц», в прессе использовали и другой вариант — Международный коммунистический женский день: подчеркивалась связь праздника с программой построения нового общества.



1950-е: трудовые подвиги и борьба за мир

В послевоенные годы 8 Марта оставалось одним из главных дней в календаре. Советские женщины отмечали праздник прежде всего как день международной солидарности. На первый план в Советском Союзе также вышли меры по социальной поддержке работающих женщин и улучшению их бытовых условий, чтобы женщина могла играть всё более активную роль в обществе.

«Во всех хозяйственных и культурных достижениях советского народа заключена большая доля труда наших славных женщин: работниц и крестьянок, женщин — деятелей науки и культуры, женщин — государственных и партийных деятелей», — писал журнал «Крестьянка» в марте 1956 года.

От женщин ждали упорного труда — они должны были наравне с мужчинами внести вклад в дело построения коммунизма. Кроме того, именно в 1950-е годы особенное значение приобрела антивоенная направленность 8 Марта.

«В этот день женщины всего земного шара будут приветствовать мир и еще раз скажут свое решительное “Нет!” страшному призраку войны», — писала деятель женского движения Галина Горошкова в журнале «Работница» в феврале 1958 года.



1960-е: восславим женщину!

С 1966 года 8 Марта стало нерабочим днём. Постепенно тональность праздника меняется: всё больше внимания уделяют психологии женщины, её красоте, эмоциям и чувствам.

«Восславим женщину!» — под таким заголовком «Известия» в марте 1968-го собрали рассказы о разных женских судьбах. Мужчин же призывали открыть для себя женский характер и увидеть женщин, которые вместе с ними стремятся к достижению жизненных целей.

«Оглянись — и ты увидишь, что везде твой товарищ по работе — умная, деловая, энергичная женщина: в цехе и в лаборатории, в бухгалтерии и на ученом совете, в поле и под куполом цирка. И как бы ни были сложны твои задачи, как бы трудно ни складывалась твоя жизнь, знай, будь уверен — она тебе всегда поможет», — говорилось в статье «Известий» в марте 1968 года.



1970-е и 1980-е: новая женщина — какая она?

В 1970-е в общественном сознании окончательно формируется образ новой женщины — свободной, деловой и активной. 8 Марта становится праздником женской индивидуальности и побуждает к новым размышлениям.

Писательница Майя Ганина в эссе «Ещё о женщине…», опубликованном в «Работнице» в марте 1979 года, сообщает: «Наконец я поняла, что, наверное, глубоко понять тот новый женский характер, который получил название современная деловая женщина, и есть моя главная тема».

Писатель и поэт Андрей Дементьев в очерке «Нет женщин нелюбимых» («Работница», март 1983-го) говорит о том, что праздник 8 Марта должен выйти за рамки одного дня, а восторженное отношение к женщинам — стать приметой повседневности: «В известной анкете на вопрос о том, какая черта в женщине предпочтительней, Карл Маркс, как вы помните, ответил: “Слабость”, — понимая под этим все, что ожидает нашей мужской защиты и поддержки. Женщина остается добрым, прекрасным светом в жизни каждого из нас, от колыбельной песни матери до шепота первого признания в любви».

В современной женщине сочетались мягкость и уверенность, слабость и сила. Она ставила перед собой конкретные задачи, активно участвовала в жизни страны и обсуждала актуальные международные вопросы.

«Для женщин нашей страны мир — это особое понятие. Это не только страстная мечта, но и реальная цель, в которую они твердо верят, за достижение которой неустанно, самоотверженно борются», — цитирует «Работница» за март 1983-го выступление на заседании Комитета советских женщин его председателя — первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.



1990-е и наше время: день весны и красоты

После появления новых государств на территории бывшего Советского Союза часть из них, в том числе Россия, сохранили 8 Марта в качестве государственного праздника.

В 1990-х Международный женский день окончательно становится праздником женской красоты. Обсуждение общественных проблем и международной повестки дня отходит на второй план, главными ассоциациями становятся весна, цветы и женственность.