ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первые дни весны отличным подарком для столичной публики станет выступление известного. Среди отзывов об этом консерваторском коллективе читаем такие слова: «…Звучание оркестра «Московия» идентично выдающимся мировым камерным оркестрам, а благодаря единой школе Грача, их игра производит потрясающее впечатление…», «их программы всегда вызывают фейерверк эмоций: ведь звучит музыка, вызывающая или ностальгию по красоте, или будоражащая страстями кровь…» Выбор художественного руководителя и дирижёра коллектива, народного артиста СССР, профессора, уникального музыканта и человека Эдуарда Грача безупречен. Новая программа коллектива посвящена одному из ярчайших женских образов — прекрасной и непокорной цыганки Кармен. Слушателям представится уникальная возможность в одном концерте увидеть Кармен глазами зарубежных и русских композиторов XIX – XX вв.

Камерный оркестр, созданный в 1990 г. выдающимся скрипачом, профессором Московской консерватории, Народным артистом СССР Эдуардом Давидовичем Грачом на базе своего консерваторского класса, завоевал широкую известность в России и за рубежом. Высокий профессионализм и полнокровное восприятие жизни, романтический порыв и виртуозная слаженность, красота звука и ансамблевая чистота, импровизационная свобода и постоянный поиск нового – все это определяет творческое лицо лидера оркестра – Эдуарда Грача и его учеников – музыкантов-единомышленников «Московии».

Первый выход «Московии» на сцену состоялся на юбилейном концерте в честь столетия со дня рождения А. И. Ямпольского. Коллектив этот по многим причинам уникален. Не только потому, что его без ложной скромности можно считать ансамблем солистов – столь велико в нём количество лауреатов разнообразных конкурсов. Уникальность его также заключена и в том, что все скрипачи – воспитанники Э. Грача. Поэтому абсолютное взаимопонимание дирижёра и оркестрантов, единство исполнительской манеры, органичность и естественность звучания поразили слушателей уже на первых концертах «Московии». Всего в коллективе более 25 человек. Участие в каждой концертной программе нескольких солистов из состава оркестра, сменяющих друг друга и аккомпанирующих коллеге – явление крайне редкое в исполнительстве.

Сегодня оркестр занял достойное место в ряду лучших камерных коллективов. «Московия» много и успешно гастролирует в России и за рубежом (Польша, Германия, Греция, Кипр, Китай, Франция, Вьетнам, Хорватия, Сербия, Македония, Египет, Италия, Эстония, Украина и т. д.). Оркестр неоднократно представлял свое искусство в Санкт-Петербурге, Туле, Пензе, Орле, Мурманске и других городах России, участвовал в фестивале «Белые ночи» в Архангельске и ежегодно выступает на фестивале имени М. Глинки в Смоленске.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

6 марта, вторник, 19.00

Абонемент №6

«КАРМЕН»

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ «МОСКОВИЯ»

Дирижёр – Эдуард ГРАЧ

Валерия АБРАМОВА, Маргарита АФАНАСЬЕВА

Ангелина ГВОЗДАРЁВА, Агафья ГРИГОРЬЕВА, Алина КУРОЕДОВА

(скрипка)

В программе:

Сарасате, Равель, Бизе – Ваксман, Хубаи, Дрдля, Щедрин, Эшпай