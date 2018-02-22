Камерный оркестр "Московия" выступит 6 марта в Большом зале МГК
Камерный оркестр, созданный в 1990 г. выдающимся скрипачом, профессором Московской консерватории, Народным артистом СССР Эдуардом Давидовичем Грачом на базе своего консерваторского класса, завоевал широкую известность в России и за рубежом. Высокий профессионализм и полнокровное восприятие жизни, романтический порыв и виртуозная слаженность, красота звука и ансамблевая чистота, импровизационная свобода и постоянный поиск нового – все это определяет творческое лицо лидера оркестра – Эдуарда Грача и его учеников – музыкантов-единомышленников «Московии».
Первый выход «Московии» на сцену состоялся на юбилейном концерте в честь столетия со дня рождения А. И. Ямпольского. Коллектив этот по многим причинам уникален. Не только потому, что его без ложной скромности можно считать ансамблем солистов – столь велико в нём количество лауреатов разнообразных конкурсов. Уникальность его также заключена и в том, что все скрипачи – воспитанники Э. Грача. Поэтому абсолютное взаимопонимание дирижёра и оркестрантов, единство исполнительской манеры, органичность и естественность звучания поразили слушателей уже на первых концертах «Московии». Всего в коллективе более 25 человек. Участие в каждой концертной программе нескольких солистов из состава оркестра, сменяющих друг друга и аккомпанирующих коллеге – явление крайне редкое в исполнительстве.
Сегодня оркестр занял достойное место в ряду лучших камерных коллективов. «Московия» много и успешно гастролирует в России и за рубежом (Польша, Германия, Греция, Кипр, Китай, Франция, Вьетнам, Хорватия, Сербия, Македония, Египет, Италия, Эстония, Украина и т. д.). Оркестр неоднократно представлял свое искусство в Санкт-Петербурге, Туле, Пензе, Орле, Мурманске и других городах России, участвовал в фестивале «Белые ночи» в Архангельске и ежегодно выступает на фестивале имени М. Глинки в Смоленске.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
6 марта, вторник, 19.00
Абонемент №6
«КАРМЕН»
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ «МОСКОВИЯ»
Дирижёр – Эдуард ГРАЧ
Валерия АБРАМОВА, Маргарита АФАНАСЬЕВА
Ангелина ГВОЗДАРЁВА, Агафья ГРИГОРЬЕВА, Алина КУРОЕДОВА
(скрипка)
В программе:
Сарасате, Равель, Бизе – Ваксман, Хубаи, Дрдля, Щедрин, Эшпай