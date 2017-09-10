ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне в Анапе были объявлены имена победителей XXVI Открытого фестиваля российского кино "Киношок".

Фильм "Из Уфы с любовью" башкирского режиссёра Айнура Аскарова получил один из главных призов – за лучший сценарий в полнометражном кино. Приз был вручён сценаристу фильма Айдару Акманову. Кинолента получила также приз кинопрессы им. Ирины Шиловой с формулировкой — "За большой зрительский потенциал".

Романтическая комедия "Из Уфы с любовью" была снята на грант Главы Республики Башкортостан. Напомним, фильм "Из Уфы с любовью" идёт во всероссийском прокате.

Также отметим, что в Анапе на фестивале "Киношок" также участвовал дебютный короткометражный фильм башкирского режиссёра Фарзаны Утарбаевой "Дикарь".