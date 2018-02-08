"Картинки с выставки" в джазовом ключе представят в Яани Кирик 15 марта
08.02.2018, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 марта в серии концертов «Dream Big Jazz» в Яани Кирик прозвучит знаменитый цикл Мусоргского «Картинки с выставки» в джазовой обработке в исполнении эстонского пианиста Кристиана Рандалу.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК» (ул. Декабристов, д 54 А)
15 марта 2018 года
Начало в 19 часов
Серия концертов
«DREAM BIG JAZZ»
Кристиан РАНДАЛУ (фортепиано, Эстония)
МУСОРГСКИЙ
«Картинки с выставки» в джазовом ключе
Кристиан Рандалу - эстонский пианист, композитор и аранжировщик, возглавляет собственное трио и участвует в бесчисленном количестве музыкальных проектов по всей Европе. Рандалу родился в Эстонии, но в раннем детстве вместе с родителями переехал в Германию. Учился игре на фортепиано сначала в Штутгарте, затем в Кёльне, позже — в Королевской академии музыки в Лондоне. Получил грант на обучение в Манхэттенской школе музыки в Нью-Йорке. Там ему довелось поиграть с Дэйвом Либманом, Ари Хонигом, Бэном Мондером и другими. Получил номинацию на Грэмми в 2006 году и приз за лучший джазовый альбом в Эстонии в 2012. Играл в Карнеги-холле, центре Линкольна, Барбикан-холле в Лондоне и берлинском Концертхаусе. Сотрудничал с камерными оркестрами Штутгарта, Таллина и Лондона как соло-пианист.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК» (ул. Декабристов, д 54 А)
15 марта 2018 года
Начало в 19 часов
Серия концертов
«DREAM BIG JAZZ»
Кристиан РАНДАЛУ (фортепиано, Эстония)
МУСОРГСКИЙ
«Картинки с выставки» в джазовом ключе
Кристиан Рандалу - эстонский пианист, композитор и аранжировщик, возглавляет собственное трио и участвует в бесчисленном количестве музыкальных проектов по всей Европе. Рандалу родился в Эстонии, но в раннем детстве вместе с родителями переехал в Германию. Учился игре на фортепиано сначала в Штутгарте, затем в Кёльне, позже — в Королевской академии музыки в Лондоне. Получил грант на обучение в Манхэттенской школе музыки в Нью-Йорке. Там ему довелось поиграть с Дэйвом Либманом, Ари Хонигом, Бэном Мондером и другими. Получил номинацию на Грэмми в 2006 году и приз за лучший джазовый альбом в Эстонии в 2012. Играл в Карнеги-холле, центре Линкольна, Барбикан-холле в Лондоне и берлинском Концертхаусе. Сотрудничал с камерными оркестрами Штутгарта, Таллина и Лондона как соло-пианист.
Источник: Яани Кирик