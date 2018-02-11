Картины Рериха об Индии представили на Алтае
11.02.2018, 16:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ До 11 марта в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая работает выставка «Индия Святослава Рериха». Ее организовали в рамках Года перекрестного туризма России и Индии.
В музее рассказали, что Святослав Рерих родился в Санкт-Петербурге. Его отец - знаменитый русский художник, путешественник Николай Рерих, мать - философ, писательница Елена Рерих. Святослав Рерих продолжил духовные традиции и творчески воспринял художественные идеи своего отца. Сила собственного таланта позволила ему стать ярким, самобытным художником. Большая часть его жизни связана с Индией - страной, ставшей для Рерихов вторым домом.
Гости музея могут увидеть материалы семьи Рерихов из фонда музея, который формировали на протяжении нескольких десятилетий. Сейчас он насчитывает более двух тысяч экспонатов. В экспозицию вошли и репродукции картин Святослава Рериха. Можно увидеть уникальные съемки в имении художника, сделанные в 1992 году в Индии.
СПРАВКА
Святослав РЕРИХ- художник, общественный деятель, почетный член Академии художеств СССР (1978). Родился в Санкт-Петербурге. Обучался на архитектурном отделении Колумбийского университета, архитектурной школе при Гарвардском университете. Проживал в Индии. Один из лучших мастеров портрета. В 1976 году за выдающийся вклад в развитие сотрудничества между Индией и Советским Союзом был удостоен Международной премии имени Джавахарлала Неру, награжден одной из высших государственных наград Индии «Падма Бхушан».
В музее рассказали, что Святослав Рерих родился в Санкт-Петербурге. Его отец - знаменитый русский художник, путешественник Николай Рерих, мать - философ, писательница Елена Рерих. Святослав Рерих продолжил духовные традиции и творчески воспринял художественные идеи своего отца. Сила собственного таланта позволила ему стать ярким, самобытным художником. Большая часть его жизни связана с Индией - страной, ставшей для Рерихов вторым домом.
Гости музея могут увидеть материалы семьи Рерихов из фонда музея, который формировали на протяжении нескольких десятилетий. Сейчас он насчитывает более двух тысяч экспонатов. В экспозицию вошли и репродукции картин Святослава Рериха. Можно увидеть уникальные съемки в имении художника, сделанные в 1992 году в Индии.
СПРАВКА
Святослав РЕРИХ- художник, общественный деятель, почетный член Академии художеств СССР (1978). Родился в Санкт-Петербурге. Обучался на архитектурном отделении Колумбийского университета, архитектурной школе при Гарвардском университете. Проживал в Индии. Один из лучших мастеров портрета. В 1976 году за выдающийся вклад в развитие сотрудничества между Индией и Советским Союзом был удостоен Международной премии имени Джавахарлала Неру, награжден одной из высших государственных наград Индии «Падма Бхушан».
Источник: http://altairegion22.ru