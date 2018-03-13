ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Катки в 19 городских парках Департамента культуры Москвы продолжат работать. Покататься на коньках можно в саду имени Баумана, «Сокольниках», «Северном Тушине», «Дубках» и других зонах отдыха.

«Ледовый сезон во всех парках планировалось закрыть 11 марта. Но так как в столице все еще держится морозная погода, решили продлить его минимум на неделю», — сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Как уточнили в пресс-службе, каток в Бабушкинском парке будет открыт до воскресенья, 18 марта. В последний день работы посетить его все желающие смогут бесплатно. До 18 марта действует также каток с естественным льдом в парке «Красная Пресня». А например, катки в «Сокольниках», саду имени Баумана и усадьбе Воронцово будут работать до тех пор, пока позволяют погодные условия.

«Катки в Парке Горького, саду “Эрмитаж” и в сквере в Олонецком проезде уже закрыты — 11 марта был последний день их работы», — добавили в пресс-службе Мосгорпарка.

В преддверии закрытия ледового сезона в 17 парках прошла акция «Ночь на катке». Покататься бесплатно можно было с 18:00 7 марта до 01:00 8 марта в Парке Горького, «Сокольниках», на ВДНХ, в саду «Эрмитаж», Бабушкинском, Перовском и других парках.

За зиму московские катки посетили более двух миллионов человек. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. В этом сезоне было открыто более 1,2 тысячи катков с натуральным льдом и 125 — с искусственным покрытием.