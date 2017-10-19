ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стереопространство, световые инсталляции и оптические иллюзии станут главными темами в оформлении катка Парка Горького (г. Москва) в этом году. Фуд-корт, кассы, павильоны с прокатом коньков и раздевалками распишут повторяющимися волнообразными линиями синего и белого цветов. Рисунок будет оживать и пульсировать, создавая иллюзию движущихся волн. На месте центрального фонтана появится 10-метровый светодинамический куб, а одну из дорожек парка превратят в световой тоннель.

«В этом сезоне мы заново открываем понятие “стерео”. В Парке Горького стерео — это свет, цвет, звук, пространство, перспектива и гармония. Наш каток - больше чем каток, это стереомагнит, место силы, куда вам захочется вернуться», — рассказала Марина Люльчук, директор Парка Горького.

Время работы катка в выходные дни увеличится на час: находиться на ледовом поле можно будет до 00:00. Для удобства посетителей появится шесть терминалов, которые позволят не стоять в очередях в кассы, а сразу проходить на каток, отсканировав номер электронного билета или QR-код с распечатанного образца или экрана мобильного телефона.

На катке будет работать шесть павильонов, откроется двадцать точек общественного питания, впервые для детской ледовой площадки предусмотрена отдельная раздевалка с зоной отдыха, прокатом и кафе.

Для гостей погружение в стереореальность начнётся с главного входа в парк. Его арку украсят неоновые силуэты пары фигуристов, которая выполняет поддержку. Их будет несколько, и они будут загораться поочередно, создавая анимационный эффект. Посетителям будет казаться, что пара постоянно находится в движении.

Центральным элементом катка станет десятиметровый светодинамический куб, который установят на Фонтанной площади. На его создание уйдёт 15 километров светодиодной ленты. Внутри одного большого куба будет находиться несколько кубов меньшего размера. Их расположат по принципу матрёшки.

Вечером мерцающие грани геометрических фигур будут переливаться разными цветами, создавая ритмический рисунок и оптические иллюзии. Гости парка не смогут сразу определить масштабы и размеры куба. Аллея у музея современного искусства «Гараж» превратится в световой тоннель с мерцающими арками: они будут переливаться под музыку и напоминать дорожки эквалайзера на пульте диджея.



В этом году каток в Парке Горького разделят на три зоны. Основная ледовая площадка будет открыта для всех посетителей, для детей оборудуют отдельный каток, а для любителей хоккея построят коробку с воротами и полем для проведения турниров.

Войти на каток можно будет, как и в прошлом году, через пять павильонов. Один предназначен для посетителей, которые приходят с коньками, четыре — для гостей, пользующихся услугами проката.