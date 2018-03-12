Кент Нагано открыл Транссибирский Арт-Фестиваль программой, отразившей его впечатления от Сибири
12.03.2018, 11:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 марта, легендарный музыкант, обладатель Grammy Кент Нагано открыл в Новосибирске пятый Транссибирский Арт-Фестиваль. В 2014-м году именно он провёл концерт-открытие I Фестиваля, став первым дирижёром в истории форума. Полученные тогда впечатления от Сибири, признался дирижёр, нашли отражение в программе его выступления на пятом фестивале. 9 марта солистами в концерте выступили инициатор и художественный руководитель проекта, скрипач Вадим Репин и пианист Константин Лифшиц. С приветственными словами в адрес организаторов, участников и гостей фестиваля со сцены обратились Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, огласивший приветствие Президента России Владимира Путина, и врио Губернатора Новосибирской области Андрей Травников. В этот же день в рамках фестивальной программы публике были представлены выставки художницы Марии Кононовой и официального фотографа фестиваля Александра Иванова.
9 марта в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Кента Нагано в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца прозвучала симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Вадим Репин исполнил вместе с коллективом Концерт №1 для скрипки с оркестром Бруха. Фантазия для фортепиано хора и оркестра Людвига ван Бетховена прозвучала в исполнении Константина Лифшица, оркестра и Новосибирской хоровой капеллы.
«Это был большой вызов и большая честь, когда Вадим пригласил меня стать участником пятого фестиваля. В тот момент я понял, что программа моего концерта должна быть очень особенной. Каждое сочинение, выбранное для неё, отражает впечатления от моего первого визита в Сибирь, – рассказал Кент Нагано на пресс-конференции перед открытием фестиваля, – Симфоническая поэма Штрауса “Так говорил Заратустра”, вдохновлённая поэмой Ницше, содержит идею напряжённого соотношения индивидуальности с ошеломительным могуществом природы. Посетив Сибирь впервые, я был сильнейшим образом впечатлён её гигантскими масштабами и силой её природы. Было очень холодно, и я почувствовал, что этот край может быть не только прекрасен, но и жесток, и суров. Концерт Бруха для скрипки с оркестром для меня – это вновь образ индивидуума и контекста, но теперь в этой роли выступает не природа, а городское сообщество, урбанистический образ. Это то, что также впечатлило меня в Новосибирске в первый мой визит – я не представлял, насколько велик и богат этот город. Третье сочинение, Фантазия Бетховена, заканчивается текстом, который исполняет соло и хор. Главную его идею можно сформулировать так: если мы сможем найти гармоничный способ для совместной работы, наградой нам станет радость. Для меня эти слова – метафора Транссибирского Арт-Фестиваля. Понимаю, что могу показаться излишне романтичным, но именно об этих трёх образах я думал, выбирая программу концерта: могущественная природа, оживленная городская жизнь и это необыкновенной ощущение, когда Вадим Репин и окружающие его друзья делают здесь вместе нечто совершенно особенное».
Кент Нагано отметил также, что, по его мнению, успех Транссибирского Арт-Фестиваля зиждется на больших культурных традициях сибирского региона. «У Вадима есть видение того, как подчеркнуть эти традиции и вынести их на мировой уровень – это очень важно и перспективно. Именно это делает этот фестиваль уникальным, не похожим ни на один другой. Мы живём в современном мире и видим как много ярких и интересных идей погибают после нескольких лет жизни. Транссибирский Арт-Фестиваль символизирует для меня обратную тенденцию: он растёт и развивается. Мой первый приезд в Сибирь состоялся благодаря нашей дружбе с Вадимом. И теперь, вернувшись сюда по прошествии лет, наблюдая, насколько больше стал этот проект, я продолжаю чувствовать дружбу как его основу. Именно поэтому я уверен, что у фестиваля большое будущее».
«Одной из главных идей фестиваля было и остаётся возведение моста между Востоком и Западом, – рассказал Вадим Репин, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля, – Развивая проект, мы никогда не ставили себе рамок, а скорее фантазировали далеко в невозможное. Думаю, эта установка идёт ещё со времени моей учёбы в Новосибирске: нужно обязательно прыгнуть выше головы. Построение невозможных идей, умение им следовать и ни в какой ситуации не терять азарта, драйва, преданности – одно из наших самых сильных качеств. Мне очень нравится многогранность фестивальной программы, то, что очень мало в мире существует аналогов нашему проекту, если они вообще есть».
Художественный руководитель фестиваля признался, что на третий год существования проекта, ему казалось, что он развивается даже быстрее, чем было запланировано, а теперь такой темп стал естественным и привычным. «Реальность обгоняет самые смелые фантазии. Когда бы я мог представить, что София Губайдулина напишет для меня персонально произведение? Это случилось на несколько лет раньше, чем я бы мог этого ожидать», – признался Вадим Репин.
«Фестиваль расширяет свои границы и в России, и за рубежом, а для нас еще и крайне важно, что в этом году он значительно расширил свои границы в Новосибирской области, – рассказал Игорь Решетников, врио министра культуры Новосибирской области, – В этом году события фестиваля впервые пройдут в двух отдаленных районах – Краснозёрском и Карасуке, расположенных в 350 и 500 километрах от Новосибирска. Вторая крайне важная для нас составляющая фестиваля – это образовательный проект. Ведь мы по сути работаем на будущую публику, воспитываем свои таланты благодаря фестивалю. Звёзды, которые приедут для участия в его программах, будут давать мастер-классы. Каждый фестиваль привносит что-то новое, этим новым в нынешнем году станет проект Академия Арт-журналистики, который, как и мастер-классы, пройдет на базе ДК Энергия».
«В этом году в рамках фестивальной программы пройдёт почти 20 мастер классов, участие в них примут 70 юных музыкантов, в том числе и из Италии. Новые проект фестиваля, Академия Арт-журналистики, соберёт в Новосибирске 75 участников со всей страны – от Санкт-Петербурга до Владивостока, – рассказал Олег Белый, директор фестиваля, – Конечно, мы гордимся и этим, и такой большой программой, которую мы смогли представить в Новосибирске и области. Для нас крайне важно, что в этом году в Новосибирске фестиваль завершится двумя спектаклями Большого театра “Дама с камелиями” на сцене НОВАТа. Это уникальное событие, поскольку довольно большое количество лет Большой театр не гастролировал по России, и Новосибирск станет первым городом, куда в полном составе будет вывезен его спектакль. Более того, эта постановка Джона Ноймайера с момента премьеры в 2014-м году никогда стен Большого театра не покидала».
Кент Нагано – один из самых заметных и влиятельных мировых дирижёров. Его записи «Пети и волка» Прокофьева с Российским национальным оркестром, опер «Доктор Фауст» Бузони в Лионской опере и «Любовь издалека» Саариахо с Немецким симфоническим оркестром Берлина удостоены премии Grammy. С 2015 года Кент Нагано занимает пост художественного руководителя и главного дирижёра Гамбургской государственной оперы. В 2006–2013 годах он возглавлял Баварскую государственную оперу в Мюнхене, где под его управлением шли оперы Мусоргского, Моцарта, Чайковского, Штрауса, Пуленка, Мессиана, Вагнера, Джорджа Бенджамина; по заказу Нагано новые оперы написали Йорг Видман, Вольфганг Рим, Ынсук Чин.
Первый фестивальный концерт был предварен двумя событиями, наряду с музыкой представляющими в программе форума другие виды искусства.
В Городском центре изобразительных искусств открылась выставка юной художницы Марии Кононовой «Симфония красок». В фойе Государственного концертного зала имени Арнольда Каца слушателям концерта-открытия была представлена выставка официального фотографа фестиваля Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив: 5 лет с вами!».
10 марта на сцене Государственного концертного зала имени Арнольда Каца пианист Константин Лифшиц представил уникальную сольную программу, построенную на сочетании Английских сюит Баха и музыки Леонарда Бернстайна. 11 марта в этом же зале камерная программа из сочинений Шумана и Дворжака прозвучала в исполнении скрипачей Вадима Репина, Клары-Джуми Кан, альтиста Максима Рысанова, виолончелиста Пабло Феррандеса и пианистки Мари Кодама. 12 марта она будет представлена на сцене Дворца культуры «Родина» в Бердске.
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Академгородок, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остаётся Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчеркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства и Губернатора Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг».
В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер. Их будет представлено пять, все они созданы по заказу Фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова, в Красноярске программа «Сделано в Сибири» включит мировую премьеру «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика; Пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром, написанная Алексеем Игудесманом, впервые будет представлена широкой публике в исполнении Вадима Репина и Клары-Джуми Кан; премьера сочинения швейцарского саксофониста композитора Даниэля Шнидера (Schnyder) включена в традиционную программу «Дети – детям». А кульминацией Фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина и в присутствии автора.
Первый юбилейный выпуск Фестиваля ставил перед собой задачи подвести некоторые итоги и собрать тех, кто уже участвовал в проектах и концертах форума. Поэтому среди участников V Транссибирского Арт-Фестиваля дирижёры Кент Нагано (США), как и на Первом фестивале, дирижирующий концертом-открытием; скрипач и дирижёр Илья Король (Австрия), потрясший публику глубиной исполнения баховских Страстей и вновь представляющий сочинение немецкого гения; снискавшая симпатии российской публики после XV конкурса им. П. И. Чайковского скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия) и пианист Константин Лифшиц; сольную камерную программу-подарок «Маме!» Вадим Репин представит вместе с одним из постоянных творческих партнёров пианистом Андреем Коробейниковым. Вновь на сцену в рамках фестиваля выйдет виолончелист Александр Бузлов. Однако в обширной афише Фестиваля есть и те, кто выступит на нём впервые: олимпийский посол камерный оркестр Sejong Soloists (Ю.Корея), и Жан-Клод Казадезюс (Франция), скрипачи Гидон Кремер (Латвия), Антон Бараховский, пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) и многие другие.
Безоговорочно доминирующая музыкальная составляющая Фестиваля неизбежно дополнена и украшена другими видами искусства: в преддверии первого фестивального концерта будут открыты художественная выставка Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив». Легендарный французский режиссёр-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный российскому зрителю по фильму «Рихтер непокорённый», представит российской публике свой новый фильм «Мстислав Ростропович. Непокорённый смычок» (2017). Финальную точку в новосибирской части Фестиваля поставит представление спектакля ГАБТ России «Дама с камелиями» (хореография Дж. Ноймайера) со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые покинет стены Большого театра и будет представлен на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
Одной из закрепившихся и ежегодно набирающих силу традиций Фестиваля стали образовательные проекты: второй год реализуется культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALi Tour, в рамках которого школьники «тестируют» профессии продюсерско-концертного цикла; широкий резонанс на предыдущем Фестивале получил масштабный цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой», который в этом году будет не просто повторён, но и расширен долгосрочной программой «Школа мастеров»; свои первые заседания проведёт Академия арт-журналистики, в рамках которой состоятся открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.
9 марта в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Кента Нагано в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца прозвучала симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Вадим Репин исполнил вместе с коллективом Концерт №1 для скрипки с оркестром Бруха. Фантазия для фортепиано хора и оркестра Людвига ван Бетховена прозвучала в исполнении Константина Лифшица, оркестра и Новосибирской хоровой капеллы.
«Это был большой вызов и большая честь, когда Вадим пригласил меня стать участником пятого фестиваля. В тот момент я понял, что программа моего концерта должна быть очень особенной. Каждое сочинение, выбранное для неё, отражает впечатления от моего первого визита в Сибирь, – рассказал Кент Нагано на пресс-конференции перед открытием фестиваля, – Симфоническая поэма Штрауса “Так говорил Заратустра”, вдохновлённая поэмой Ницше, содержит идею напряжённого соотношения индивидуальности с ошеломительным могуществом природы. Посетив Сибирь впервые, я был сильнейшим образом впечатлён её гигантскими масштабами и силой её природы. Было очень холодно, и я почувствовал, что этот край может быть не только прекрасен, но и жесток, и суров. Концерт Бруха для скрипки с оркестром для меня – это вновь образ индивидуума и контекста, но теперь в этой роли выступает не природа, а городское сообщество, урбанистический образ. Это то, что также впечатлило меня в Новосибирске в первый мой визит – я не представлял, насколько велик и богат этот город. Третье сочинение, Фантазия Бетховена, заканчивается текстом, который исполняет соло и хор. Главную его идею можно сформулировать так: если мы сможем найти гармоничный способ для совместной работы, наградой нам станет радость. Для меня эти слова – метафора Транссибирского Арт-Фестиваля. Понимаю, что могу показаться излишне романтичным, но именно об этих трёх образах я думал, выбирая программу концерта: могущественная природа, оживленная городская жизнь и это необыкновенной ощущение, когда Вадим Репин и окружающие его друзья делают здесь вместе нечто совершенно особенное».
Кент Нагано отметил также, что, по его мнению, успех Транссибирского Арт-Фестиваля зиждется на больших культурных традициях сибирского региона. «У Вадима есть видение того, как подчеркнуть эти традиции и вынести их на мировой уровень – это очень важно и перспективно. Именно это делает этот фестиваль уникальным, не похожим ни на один другой. Мы живём в современном мире и видим как много ярких и интересных идей погибают после нескольких лет жизни. Транссибирский Арт-Фестиваль символизирует для меня обратную тенденцию: он растёт и развивается. Мой первый приезд в Сибирь состоялся благодаря нашей дружбе с Вадимом. И теперь, вернувшись сюда по прошествии лет, наблюдая, насколько больше стал этот проект, я продолжаю чувствовать дружбу как его основу. Именно поэтому я уверен, что у фестиваля большое будущее».
«Одной из главных идей фестиваля было и остаётся возведение моста между Востоком и Западом, – рассказал Вадим Репин, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля, – Развивая проект, мы никогда не ставили себе рамок, а скорее фантазировали далеко в невозможное. Думаю, эта установка идёт ещё со времени моей учёбы в Новосибирске: нужно обязательно прыгнуть выше головы. Построение невозможных идей, умение им следовать и ни в какой ситуации не терять азарта, драйва, преданности – одно из наших самых сильных качеств. Мне очень нравится многогранность фестивальной программы, то, что очень мало в мире существует аналогов нашему проекту, если они вообще есть».
Художественный руководитель фестиваля признался, что на третий год существования проекта, ему казалось, что он развивается даже быстрее, чем было запланировано, а теперь такой темп стал естественным и привычным. «Реальность обгоняет самые смелые фантазии. Когда бы я мог представить, что София Губайдулина напишет для меня персонально произведение? Это случилось на несколько лет раньше, чем я бы мог этого ожидать», – признался Вадим Репин.
«Фестиваль расширяет свои границы и в России, и за рубежом, а для нас еще и крайне важно, что в этом году он значительно расширил свои границы в Новосибирской области, – рассказал Игорь Решетников, врио министра культуры Новосибирской области, – В этом году события фестиваля впервые пройдут в двух отдаленных районах – Краснозёрском и Карасуке, расположенных в 350 и 500 километрах от Новосибирска. Вторая крайне важная для нас составляющая фестиваля – это образовательный проект. Ведь мы по сути работаем на будущую публику, воспитываем свои таланты благодаря фестивалю. Звёзды, которые приедут для участия в его программах, будут давать мастер-классы. Каждый фестиваль привносит что-то новое, этим новым в нынешнем году станет проект Академия Арт-журналистики, который, как и мастер-классы, пройдет на базе ДК Энергия».
«В этом году в рамках фестивальной программы пройдёт почти 20 мастер классов, участие в них примут 70 юных музыкантов, в том числе и из Италии. Новые проект фестиваля, Академия Арт-журналистики, соберёт в Новосибирске 75 участников со всей страны – от Санкт-Петербурга до Владивостока, – рассказал Олег Белый, директор фестиваля, – Конечно, мы гордимся и этим, и такой большой программой, которую мы смогли представить в Новосибирске и области. Для нас крайне важно, что в этом году в Новосибирске фестиваль завершится двумя спектаклями Большого театра “Дама с камелиями” на сцене НОВАТа. Это уникальное событие, поскольку довольно большое количество лет Большой театр не гастролировал по России, и Новосибирск станет первым городом, куда в полном составе будет вывезен его спектакль. Более того, эта постановка Джона Ноймайера с момента премьеры в 2014-м году никогда стен Большого театра не покидала».
Кент Нагано – один из самых заметных и влиятельных мировых дирижёров. Его записи «Пети и волка» Прокофьева с Российским национальным оркестром, опер «Доктор Фауст» Бузони в Лионской опере и «Любовь издалека» Саариахо с Немецким симфоническим оркестром Берлина удостоены премии Grammy. С 2015 года Кент Нагано занимает пост художественного руководителя и главного дирижёра Гамбургской государственной оперы. В 2006–2013 годах он возглавлял Баварскую государственную оперу в Мюнхене, где под его управлением шли оперы Мусоргского, Моцарта, Чайковского, Штрауса, Пуленка, Мессиана, Вагнера, Джорджа Бенджамина; по заказу Нагано новые оперы написали Йорг Видман, Вольфганг Рим, Ынсук Чин.
Первый фестивальный концерт был предварен двумя событиями, наряду с музыкой представляющими в программе форума другие виды искусства.
В Городском центре изобразительных искусств открылась выставка юной художницы Марии Кононовой «Симфония красок». В фойе Государственного концертного зала имени Арнольда Каца слушателям концерта-открытия была представлена выставка официального фотографа фестиваля Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив: 5 лет с вами!».
10 марта на сцене Государственного концертного зала имени Арнольда Каца пианист Константин Лифшиц представил уникальную сольную программу, построенную на сочетании Английских сюит Баха и музыки Леонарда Бернстайна. 11 марта в этом же зале камерная программа из сочинений Шумана и Дворжака прозвучала в исполнении скрипачей Вадима Репина, Клары-Джуми Кан, альтиста Максима Рысанова, виолончелиста Пабло Феррандеса и пианистки Мари Кодама. 12 марта она будет представлена на сцене Дворца культуры «Родина» в Бердске.
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Академгородок, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остаётся Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчеркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства и Губернатора Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг».
В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер. Их будет представлено пять, все они созданы по заказу Фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова, в Красноярске программа «Сделано в Сибири» включит мировую премьеру «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика; Пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром, написанная Алексеем Игудесманом, впервые будет представлена широкой публике в исполнении Вадима Репина и Клары-Джуми Кан; премьера сочинения швейцарского саксофониста композитора Даниэля Шнидера (Schnyder) включена в традиционную программу «Дети – детям». А кульминацией Фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина и в присутствии автора.
Первый юбилейный выпуск Фестиваля ставил перед собой задачи подвести некоторые итоги и собрать тех, кто уже участвовал в проектах и концертах форума. Поэтому среди участников V Транссибирского Арт-Фестиваля дирижёры Кент Нагано (США), как и на Первом фестивале, дирижирующий концертом-открытием; скрипач и дирижёр Илья Король (Австрия), потрясший публику глубиной исполнения баховских Страстей и вновь представляющий сочинение немецкого гения; снискавшая симпатии российской публики после XV конкурса им. П. И. Чайковского скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия) и пианист Константин Лифшиц; сольную камерную программу-подарок «Маме!» Вадим Репин представит вместе с одним из постоянных творческих партнёров пианистом Андреем Коробейниковым. Вновь на сцену в рамках фестиваля выйдет виолончелист Александр Бузлов. Однако в обширной афише Фестиваля есть и те, кто выступит на нём впервые: олимпийский посол камерный оркестр Sejong Soloists (Ю.Корея), и Жан-Клод Казадезюс (Франция), скрипачи Гидон Кремер (Латвия), Антон Бараховский, пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) и многие другие.
Безоговорочно доминирующая музыкальная составляющая Фестиваля неизбежно дополнена и украшена другими видами искусства: в преддверии первого фестивального концерта будут открыты художественная выставка Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив». Легендарный французский режиссёр-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный российскому зрителю по фильму «Рихтер непокорённый», представит российской публике свой новый фильм «Мстислав Ростропович. Непокорённый смычок» (2017). Финальную точку в новосибирской части Фестиваля поставит представление спектакля ГАБТ России «Дама с камелиями» (хореография Дж. Ноймайера) со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые покинет стены Большого театра и будет представлен на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
Одной из закрепившихся и ежегодно набирающих силу традиций Фестиваля стали образовательные проекты: второй год реализуется культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALi Tour, в рамках которого школьники «тестируют» профессии продюсерско-концертного цикла; широкий резонанс на предыдущем Фестивале получил масштабный цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой», который в этом году будет не просто повторён, но и расширен долгосрочной программой «Школа мастеров»; свои первые заседания проведёт Академия арт-журналистики, в рамках которой состоятся открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.
Источник: Транссибирский Арт-Фестиваль