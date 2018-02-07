ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кинотеатр «Ашхабад», расположенный на юге Москвы, станет культурно-досуговым центром с панорамными окнами. Проект строительства утверждён Москомэкспертизой, а архитектурная концепция здания — Москомархитектурой. Пустующее трехэтажное здание в районе Северное Чертаново превратится в многофункциональный районный центр с современным кинотеатром, магазинами, кафе и ресторанами. Кроме того, там будут проходить творческие мастер-классы для взрослых и детей, лекции, тематические и сезонные ярмарки.

«Открывшийся в 1973 году кинотеатр «Ашхабад» всегда был одним из излюбленных мест жителей Чертанова, однако в настоящее время кинотеатр свою функцию не выполняет. После реконструкции там появится современный кинокомплекс на 408 мест, а само здание превратится в районный центр шаговой доступности со всей необходимой для семейного отдыха инфраструктурой», — заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Кинотеатр закрыт с 2012 года. Здание в изношенном состоянии, и приспособить его под современное использование без изменения невозможно, поэтому оно будет полностью перестроено.

«Кинотеатр обретёт новый, современный облик, он станет украшением района. Главный фасад здания по всей высоте будет застеклен панорамными окнами, а верхнюю часть облицуют керамическими рельефными и гладкими панелями. Вывеска 1970-х годов с названием кинотеатра будет полностью воссоздана. Специалисты проведут её 3D-сканирование и воспроизведут в современных долговечных материалах. В вечернее время здание будет подсвечиваться», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Площадь районного центра «Ашхабад» (улица Чертановская, дом 17) составит свыше девяти тысяч квадратных метров. Внутреннее пространство будет организовано по принципу крытой городской площади. Перегородок между отделами почти не будет, поэтому посетители смогут свободно передвигаться между ними. В районном центре предусмотрено место и для мероприятий — творческих встреч, мастер-классов, которые в том числе будут проводить и арендаторы на территории своих корнеров.

На минус первом этаже разместятся супермаркет и магазины товаров и услуг первой необходимости: аптека, химчистка, зоомагазин, лавка фермерских продуктов. Для посетителей с детьми оборудуют комнаты матери и ребенка. На первом этаже, помимо магазинов, откроются рестораны, кафе и кулинария, а на втором — кафе, а также кинокомплекс. На втором этаже обустроят четыре кинозала на 102 места каждый, фойе с гардеробом и кассами, а также терминалами для оплаты билетов. Во всех кинозалах установят современное оборудование — акустические системы и цифровые кинопроекторы, которые позволяют в том числе показывать фильмы в формате 3D. Во всех залах предусмотрены места для инвалидов-колясочников. Третий этаж отведут под административные и технические помещения. Кроме того, посетители смогут выйти на крышу здания и попасть на обзорную площадку.