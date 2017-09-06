ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москву в миниатюре построят в Парке Горького ко Дню города. Интерактивный макет столицы с копиями значимых городских мест и подсветкой улиц, зданий и сооружений появится на Большом массовом поле парка (Пушкинская набережная). Там горожане смогут увидеть копии Кремлёвской стены, высотку МГУ, небоскрёбы «Москва-Сити», не превышающие шести метров. В мини-городе будет течь своя река Москва, на которой можно будет разглядеть речные трамвайчики и Крымский мост. Там же будут копии Московского центрального кольца (МЦК) с курсирующим поездом «Ласточка» и Московской кольцевой автодороги (МКАД) с движущимися машинами. Все детали макета интерактивны: гости смогут зажигать свет, управлять различными элементами мини-города. Макет построят в рамках II Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче». В этом году он посвящён 870-летию столицы. Площадка будет работать с 11:00 до 23:00 в течение двух выходных, 9 и 10 сентября.

«Диаметр площадки, на которой расположат интерактивный макет Москвы, составит 27 метров. Вся она будет накрыта прозрачным куполом. Внутрь него можно будет зайти, по его периметру установят различные элементы, с помощью которых можно будет управлять объектами интерактивного города и его инфраструктурой. Зажигать свет в домах, включать архитектурную и ландшафтную подсветку, приводить в движение транспорт», — рассказали в комплексе городского хозяйства города Москвы.

Например, рядом с главным зданием Московского государственного университета разместят семь ученических парт с пронумерованными разъемами и штекерами. За этими партами будут стоять участники интеллектуальной викторины по энергосбережению. Выбирая правильный ответ на очередной вопрос, они будут вставлять штекер в один из разъемов. Если ответ правильный — в здании высотки загорится свет, включится архитектурная подсветка.

Возле копии реки Москвы установят штурвалы и джойстики. С помощью штурвалов можно будет управлять миниатюрными копиями речных трамваев на реке, а джойстики помогут выбрать скорость их движения.

Возле Кремлёвской стены появятся качели, кресла-качалки и музыкальные дорожки. Активность на каждом из этих тренажёров позволит зажечь подсветку для одной из елей у стен Кремля. Чтобы включить подсветку Крымского моста, гостям тоже придется постараться: рядом с копией моста установят лавочку с маятником, раскачав его, можно будет зажечь фонарики на мосту. А рядом с башнями «Москва-сити» расположат танцплощадку с датчиками движения. Чем энергичнее будут танцы гостей, тем ярче станут светиться небоскребы. Возле копии МКАД установят шесть велотренажеров. Чем интенсивнее гости будут крутить их педали, тем быстрее поедут электрические машинки по кольцевой дороге. А запустить поезд «Ласточка» по миниатюрному аналогу МЦК можно будет с помощью специального пульта.