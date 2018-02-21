Количество экотуристов в России с 2011 года выросло на 50%
21.02.2018, 19:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году около 9 млн российских и иностранных туристов посетили национальные парки, и ещё 2 млн – заповедники. Это на 50% больше по сравнению с 2011 годом. Статистические данные о турпотоке на заповедных территориях России обнародованы на днях Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Дальнейшее увеличение объёмом туристической деятельности на особо охраняемых природных территориях страны планируется путём создания туристической инфраструктуры в рамках приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть", разработанного Минприроды России и утверждённого в апреле прошлого года. Реализация проекта осуществляется полностью за счёт внебюджетных источников. Определены пилотные территории, для развития которых будут в приоритетном порядке привлекаться инвесторы. В их число вошли национальные парки с уже сформированным потоком туристов и прогнозируемой прибылью – Сочинский, Лосиный остров, Куршская коса, Прибайкальский, Русская Арктика, а также Кавказский и Байкало-Ленский заповедники. В настоящее время их посещают 2,5 млн экотуристов ежегодно.
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Частные инвестиции пойдут на создание и экологических троп, смотровых площадок, наблюдательных пунктов, музеев, визит-центров, туристических стоянок и мест отдыха.
Всего в рамках проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть" планируется осуществить мероприятия по развитию экологического туризма на 22 охраняемых природных территориях Российской Федерации.
По итогам проекта туристический поток на заповедных территориях к 2021 году должен вырасти до 15 млн человек в год, а положительный опыт будет распространён на другие национальные парки.
"Уникальная по своему богатству и разнообразию природа России является одним из ключевых конкурентных преимуществ нашей страны как туристического направления. Развитие организованного туризма на особо охраняемых природных территориях очень важно с социальной, экономической и экологической точки зрения. Создание качественной инфраструктуры в национальных парках и заповедниках и расширение ассортимента доступных для потребителей продуктов экотуризма способствуют удовлетворению потребностей россиян в интересных и познавательных путешествиях по своей стране, привлечению иностранных туристов и реализации экспортного потенциала туристской отрасли, а также сохранению экологии заповедных зон Российской Федерации и сокращению разрушительного воздействия, которое зачастую оказывают самостоятельные туристы на экосистему", – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
На сегодняшний день в российскую систему ООПТ федерального значения входит свыше 240 особо охраняемых природных территорий, в ней работает больше 10 тысяч человек.
Доход заповедников и национальных парков от туризма в настоящее время составляет порядка 1 млрд рублей в год.
Дальнейшее увеличение объёмом туристической деятельности на особо охраняемых природных территориях страны планируется путём создания туристической инфраструктуры в рамках приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть", разработанного Минприроды России и утверждённого в апреле прошлого года. Реализация проекта осуществляется полностью за счёт внебюджетных источников. Определены пилотные территории, для развития которых будут в приоритетном порядке привлекаться инвесторы. В их число вошли национальные парки с уже сформированным потоком туристов и прогнозируемой прибылью – Сочинский, Лосиный остров, Куршская коса, Прибайкальский, Русская Арктика, а также Кавказский и Байкало-Ленский заповедники. В настоящее время их посещают 2,5 млн экотуристов ежегодно.
--- Информация: В этом материале Вы найдёте подробную пошаговую инструкцию бронирования отелей на сайте Booking.com ---
Частные инвестиции пойдут на создание и экологических троп, смотровых площадок, наблюдательных пунктов, музеев, визит-центров, туристических стоянок и мест отдыха.
Всего в рамках проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть" планируется осуществить мероприятия по развитию экологического туризма на 22 охраняемых природных территориях Российской Федерации.
По итогам проекта туристический поток на заповедных территориях к 2021 году должен вырасти до 15 млн человек в год, а положительный опыт будет распространён на другие национальные парки.
"Уникальная по своему богатству и разнообразию природа России является одним из ключевых конкурентных преимуществ нашей страны как туристического направления. Развитие организованного туризма на особо охраняемых природных территориях очень важно с социальной, экономической и экологической точки зрения. Создание качественной инфраструктуры в национальных парках и заповедниках и расширение ассортимента доступных для потребителей продуктов экотуризма способствуют удовлетворению потребностей россиян в интересных и познавательных путешествиях по своей стране, привлечению иностранных туристов и реализации экспортного потенциала туристской отрасли, а также сохранению экологии заповедных зон Российской Федерации и сокращению разрушительного воздействия, которое зачастую оказывают самостоятельные туристы на экосистему", – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
На сегодняшний день в российскую систему ООПТ федерального значения входит свыше 240 особо охраняемых природных территорий, в ней работает больше 10 тысяч человек.
Доход заповедников и национальных парков от туризма в настоящее время составляет порядка 1 млрд рублей в год.
Источник: Ростуризм