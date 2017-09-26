ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В коллекции астрономических инструментов Московского планетария появился новый экспонат — макет 40-футового телескопа английского астронома Уильяма Гершеля. Оптический прибор собрал сотрудник планетария инженер-конструктор Евгений Скачков. Работа по созданию макета масштабом 1:20 продолжалась более года, для этого вручную были изготовлены 2822 оригинальные детали.

Английский астроном Уильям Гершель собрал телескоп в 1785–1789 годах в британском городе Слау. При конструировании зеркала, фокус которого находился вне основной трубы, учёный использовал опыт Михаила Ломоносова.

Следующие полвека этот оптический прибор оставался самым большим телескопом в мире. Длина его трубы составляла более 39 футов (12 метров), диаметр — четыре фута 10 дюймов (около полутора метров). Металлическое зеркало было изготовлено из сплава меди (75 процентов) и олова с мышьяком (25 процентов), его вес превышал 2,1 тысячи фунтов и по русской системе измерения составлял 960 килограммов.