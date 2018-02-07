Конкурс камерных ансамблей к 100-летию М. В. Карандашовой пройдёт в Петербургской консерватории
07.02.2018, 11:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 февраля 2018 года в 19 часов в стенах Санкт-Петербургской консерватории состоится торжественное открытие Конкурса камерных ансамблей, посвящённого 100-летию со дня рождения Марии Всеволодовны Карандашовой (1918 – 1996).
Мария Всеволодовна Карандашова прослужила в Петербургской консерватории более 40 лет. Выдающийся музыкант и педагог, она была блестящим ансамблевым партнёром для великого множества прославленных инструменталистов. С ней выступали Михаил Вайман, Филипп Хиршхорн, Мстислав Ростропович, Владимир Красавин, Виктор Либерман, Марк Комиссаров. Выпускники Карандашовой известны, успешны и востребованы во всем мире.
Мероприятие пройдёт с 15-17 февраля 2018. В нём примут участие студенты и аспиранты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского - Корсакова, учащиеся ССМШ Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова, а также студенты Санкт-Петербургских музыкальных училищ. Проведение конкурса предоставляет юным и молодым музыкантам возможность продемонстрировать своё мастерство в жанре камерной музыки.
Мария Всеволодовна Карандашова прослужила в Петербургской консерватории более 40 лет. Выдающийся музыкант и педагог, она была блестящим ансамблевым партнёром для великого множества прославленных инструменталистов. С ней выступали Михаил Вайман, Филипп Хиршхорн, Мстислав Ростропович, Владимир Красавин, Виктор Либерман, Марк Комиссаров. Выпускники Карандашовой известны, успешны и востребованы во всем мире.
Мероприятие пройдёт с 15-17 февраля 2018. В нём примут участие студенты и аспиранты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского - Корсакова, учащиеся ССМШ Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова, а также студенты Санкт-Петербургских музыкальных училищ. Проведение конкурса предоставляет юным и молодым музыкантам возможность продемонстрировать своё мастерство в жанре камерной музыки.
Источник: Санкт-Петербургская консерватория