21.03.2018, 13:28
Концерт "Опера-оперетта-мюзикл" представят 31 марта в МГК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 марта в Рахманиновском зале консерватории – концерт «Опера-оперетта-мюзикл» в рамках абонемента «Вокальные вечера». На сцену выйдут яркие столичные музыканты – заслуженная артистка Ксения Вязникова (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов, приглашённый солист Большого театра Сергей Плюснин (баритон), лауреат международных конкурсов, ведущий кларнетист своего поколения Игорь Фёдоров (кларнет). Партию фортепиано исполнит заслуженная артистка России Елена Савельева. В программе – Бизе, Бродски, Вайль, Гершвин, Кальман, Корнгольд, Легар, Оффенбах, Россини, Сен-Санс, Уэббер, Штраус, Чайковский, Цфасман.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
31 марта, суббота, 19.00
Абонемент №45
«ВОКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА»
«Опера – оперетта – мюзикл»
Ксения ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано)
Сергей ПЛЮСНИН (баритон)
Игорь ФЕДОРОВ (кларнет)
Партия фортепиано – Елена САВЕЛЬЕВА
В программе:
Бизе, Бродски, Вайль, Гершвин, Кальман, Корнгольд, Легар, Оффенбах, Россини, Сен-Санс, Уэббер, Штраус, Чайковский, Цфасман
Ксения Вязникова (меццо-сопрано) Родилась в Москве. В 1998 окончила вокальный факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, где овладевала певческим мастерством под руководством педагогов-корифеев отечественной оперной сцены, народных артисток России профессоров Нины Исаковой и Ларисы Никитиной. Годы учёбы отмечены успешными выступлениями в ряде масштабных творческих проектов (исполнение сольных партий в мессах И.С. Баха и Й. Гайдна, опере Г.Ф. Генделя «Ксеркс»), завоеванием дипломов на международных конкурсах вокалистов им. Печковского (Москва, 1996) и им. Н.А. Римского-Корсакова (Ленинград, 1997). Творческие достижения молодой певицы были высоко оценены Международным благотворительным фондом «Новые имена», который внёс её имя в список лауреатов фонда и направил её на двухгодичную стажировку в Венскую музыкальную академию. Руководитель стажировки профессор Инга Вемзер подготовила с Ксенией Вязниковой ведущие партии в операх Дж. Верди «Трубадур» (Азучена), В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро» (Керубино), Ж. Бизе «Кармен» (Кармен), и К. Сен-Санса «Самсон и Далила» (Далила), которые были исполнены в спектаклях Венской государственной оперы и Чешской национальной оперы в Брно. Также в процессе венской стажировки певица успешно выступила на Международном конкурсе вокалистов им. Ф. Шуберта (1997), завоевав I премию и звание лауреата.
В 2000 году по приглашению народного артиста СССР профессора Б.А. Покровского Ксения Вязникова поступила в Московский камерный музыкальный театр, где работала свыше 5 лет, исполняя ведущие партии в 25 оперных спектаклях, среди которых Подточина («Нос» Д. Шостаковича), Хивря («Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского), Дорабелла («Так поступают все» В.А. Моцарта), Корнелия («Юлий Цезарь» Г.Ф. Генделя) и другие.
В 2001 году актриса дебютировала в спектакле театра «Геликон-опера» в опере А. Берга «Лулу» в партии Графини Гешвиц, партии, отличающейся сложнейшим музыкальным языком, значительными вокальными трудностями и незаурядными актёрскими задачами. Дальнейшие её выступления в операх Дж. Верди «Фальстаф» и Ж. Бизе «Кармен» показали, что она идеально вписывается в реформаторскую концепцию оперной режиссуры Дмитрия Бертмана.
В 2003 году Ксения Вязникова органично вливается в труппу «Геликон-оперы», становится одной из его ведущих солисток. За время работы в театре ею исполнено свыше 25 оперных партий первого положения, создана галерея трагических образов (Любаша в «Царской невесте» Н. Римского-Корсакова, Амнерис в «Аиде» Дж. Верди, Мадам де Круасси в «Диалогах кармелиток» Ф. Пуленка, Ульрика в «Бал-маскараде» Дж. Верди), иронично-гротесковых персонажей (Баба-Яга в «Русалке» А. Дворжака, Принцесса Клариче в «Любви к трём апельсинам» С. Прокофьева, Миссис Квикли в «Фальстафе» Дж. Верди), исторических личностей (Марина Мнишек в «Борисе Годунове» М. Мусоргского, императрица Екатерина Великая в «Царице» Д. Тухманова).
География гастролей актрисы весьма внушительна: более 25 российских городов, среди которых Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Уфа, Краснодар, Ханты-Мансийск; свыше 20 зарубежных стран — Италия, Испания, Великобритания, Германия, КНР и многие другие.
Сергей Плюснин (баритон) родился в Перми и поначалу получил актёрское образование. Позже он окончил Астраханскую консерваторию (класс Н.К. Тарасовой), был солистом Астраханского государственного музыкального театра, выступал с концертами в Саратовской и Астраханской консерваториях.
В 2005 – 2008 годах обучался в Центре оперного пения Галины Вишневской, где участвовал в постановках опер «Иоланта» и «Евгений Онегин» Чайковского (Роберт, Евгений Онегин), «Кармен» Бизе (Данкайро, Моралес), «Фауст» Гуно (Валентин), «Риголетто» Верди (Марулло). В качестве солиста Центра С. Плюснин выступал на фестивалях «Майские оперные вечера» (Скопье, Македония), I Всероссийском фестивале «Панорама музыкальных театров» (Омск), «Новое передвижничество» в Пензенской области; гастролировал в Грузии и Азербайджане. Во время учёбы в оперном центре принимал участие в мастер-классах Миреллы Френи и Мауро Тромбетты.
Своё мастерство певец совершенствовал в аспирантуре Московской консерватории в классе профессора А.А. Лошака (2008 – 2010).
В числе его творческих побед — диплом I Международного конкурса баритонов имени Павла Лисициана (2008), III премия Международного конкурса-фестиваля имени Надежды Обуховой (2008), I премия Международного конкурса имени Муслима Магомаева (2012). Он также — один из четырёх победителей реалити-шоу «Русские теноры» (телеканал СТС, 2009), проводившегося в Лос-Анджелесе (США); финалист телевизионного конкурса «Большая опера» телеканала «Культура» (2011).
С 2009 года Сергей Плюснин — приглашённый солист Большого театра, где в его исполнении звучали партии Роберта в «Иоланте» и Данкайро в «Кармен».
Игорь Фёдоров (кларнет) родился в 1978 году в Москве в семье музыкантов. Окончил Российскую Академию музыки имени Гнесиных (2001) и аспирантуру Академии (2003, класс профессора И.П. Мозговенко). Стажировался на мастер-курсах у таких выдающихся исполнителей, как Ю. Милкис, М. Летьек, С. Майер и М. Бург. В школьные и студенческие годы являлся стипендиатом фондов «Новые имена», Yamaha, М. Ростроповича и В. Спивакова. Участвовал в крупных международных акциях, выступал перед королевой Великобритании Елизаветой II и Папой Римским Иоанном Павлом II, принцем Майклом Кентским. Имя И. Фёдорова занесено в Золотую книгу молодых талантов России «ХХ век – ХХI веку». Лауреат первых премий конкурса кларнетистов под патронатом французской фирмы Buffet Crampon (1991, 1995, Харьков, Украина) и конкурса TIJI (1997, Братислава, Словакия). Был удостоен специального приза «Лучший ансамблист» на Международном конкурсе Ю. Башмета. Активно концертирует с 13 лет.
Музыкант выступает с сольными и камерными программами, играет в сопровождении симфонических и камерных оркестров, среди которых — оркестр Мариинского театра, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, оркестр Большого театра, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Камерный ансамбль «Солисты Москвы», оркестры Московской и Санкт-Петербургской филармоний, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», «Санкт-Петербург камерата», оркестры городов России, Швейцарии, Италии, Словакии… Сотрудничал с такими дирижёрами, как В. Гергиев, Ю. Башмет, В. Федосеев, А. Лазарев, Ю. Симонов, В. Понькин, В. Спиваков, С. Сондецкис, А. Рудин, А. Сладковский, Б. Шембри, Л. Сваровски, Г. Ринкявичюс и другие. Играл в таких престижных залах, как Barbican-hall (Лондон), Carnegie Hall (Нью-Йорк), Musikzalle (Базель), Suntory Hall (Токио), Izumi Hall (Oсака), Tonhalle (Цюрих), Bayer Center (Леверкузен), Большой зал Московской консерватории, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, Московский международный Дом музыки и другие. Участвовал в крупнейших международных фестивалях — В. Спивакова в Кольмаре (Франция), М. Ростроповича «Эвианские встречи» (Франция), Шведском королевском фестивале в Стокгольме, «Орфеум» (Швейцария), имени Б. Мартину (Прага), имени А.Д. Сахарова (Нижний Новгород), Ю. Башмета в Ярославле и Сочи, «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», «Русская зима» (Москва), постоянный участник фестивалей Д. Мацуева Crescendo и «Звёзды на Байкале», фестиваля «Возвращение» и многих других. С 2006 года проводит собственный фестиваль в городе Ханты-Мансийск.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
31 марта, суббота, 19.00
Абонемент №45
«ВОКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА»
«Опера – оперетта – мюзикл»
Ксения ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано)
Сергей ПЛЮСНИН (баритон)
Игорь ФЕДОРОВ (кларнет)
Партия фортепиано – Елена САВЕЛЬЕВА
В программе:
Бизе, Бродски, Вайль, Гершвин, Кальман, Корнгольд, Легар, Оффенбах, Россини, Сен-Санс, Уэббер, Штраус, Чайковский, Цфасман
Ксения Вязникова (меццо-сопрано) Родилась в Москве. В 1998 окончила вокальный факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, где овладевала певческим мастерством под руководством педагогов-корифеев отечественной оперной сцены, народных артисток России профессоров Нины Исаковой и Ларисы Никитиной. Годы учёбы отмечены успешными выступлениями в ряде масштабных творческих проектов (исполнение сольных партий в мессах И.С. Баха и Й. Гайдна, опере Г.Ф. Генделя «Ксеркс»), завоеванием дипломов на международных конкурсах вокалистов им. Печковского (Москва, 1996) и им. Н.А. Римского-Корсакова (Ленинград, 1997). Творческие достижения молодой певицы были высоко оценены Международным благотворительным фондом «Новые имена», который внёс её имя в список лауреатов фонда и направил её на двухгодичную стажировку в Венскую музыкальную академию. Руководитель стажировки профессор Инга Вемзер подготовила с Ксенией Вязниковой ведущие партии в операх Дж. Верди «Трубадур» (Азучена), В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро» (Керубино), Ж. Бизе «Кармен» (Кармен), и К. Сен-Санса «Самсон и Далила» (Далила), которые были исполнены в спектаклях Венской государственной оперы и Чешской национальной оперы в Брно. Также в процессе венской стажировки певица успешно выступила на Международном конкурсе вокалистов им. Ф. Шуберта (1997), завоевав I премию и звание лауреата.
В 2000 году по приглашению народного артиста СССР профессора Б.А. Покровского Ксения Вязникова поступила в Московский камерный музыкальный театр, где работала свыше 5 лет, исполняя ведущие партии в 25 оперных спектаклях, среди которых Подточина («Нос» Д. Шостаковича), Хивря («Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского), Дорабелла («Так поступают все» В.А. Моцарта), Корнелия («Юлий Цезарь» Г.Ф. Генделя) и другие.
В 2001 году актриса дебютировала в спектакле театра «Геликон-опера» в опере А. Берга «Лулу» в партии Графини Гешвиц, партии, отличающейся сложнейшим музыкальным языком, значительными вокальными трудностями и незаурядными актёрскими задачами. Дальнейшие её выступления в операх Дж. Верди «Фальстаф» и Ж. Бизе «Кармен» показали, что она идеально вписывается в реформаторскую концепцию оперной режиссуры Дмитрия Бертмана.
В 2003 году Ксения Вязникова органично вливается в труппу «Геликон-оперы», становится одной из его ведущих солисток. За время работы в театре ею исполнено свыше 25 оперных партий первого положения, создана галерея трагических образов (Любаша в «Царской невесте» Н. Римского-Корсакова, Амнерис в «Аиде» Дж. Верди, Мадам де Круасси в «Диалогах кармелиток» Ф. Пуленка, Ульрика в «Бал-маскараде» Дж. Верди), иронично-гротесковых персонажей (Баба-Яга в «Русалке» А. Дворжака, Принцесса Клариче в «Любви к трём апельсинам» С. Прокофьева, Миссис Квикли в «Фальстафе» Дж. Верди), исторических личностей (Марина Мнишек в «Борисе Годунове» М. Мусоргского, императрица Екатерина Великая в «Царице» Д. Тухманова).
География гастролей актрисы весьма внушительна: более 25 российских городов, среди которых Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Уфа, Краснодар, Ханты-Мансийск; свыше 20 зарубежных стран — Италия, Испания, Великобритания, Германия, КНР и многие другие.
Сергей Плюснин (баритон) родился в Перми и поначалу получил актёрское образование. Позже он окончил Астраханскую консерваторию (класс Н.К. Тарасовой), был солистом Астраханского государственного музыкального театра, выступал с концертами в Саратовской и Астраханской консерваториях.
В 2005 – 2008 годах обучался в Центре оперного пения Галины Вишневской, где участвовал в постановках опер «Иоланта» и «Евгений Онегин» Чайковского (Роберт, Евгений Онегин), «Кармен» Бизе (Данкайро, Моралес), «Фауст» Гуно (Валентин), «Риголетто» Верди (Марулло). В качестве солиста Центра С. Плюснин выступал на фестивалях «Майские оперные вечера» (Скопье, Македония), I Всероссийском фестивале «Панорама музыкальных театров» (Омск), «Новое передвижничество» в Пензенской области; гастролировал в Грузии и Азербайджане. Во время учёбы в оперном центре принимал участие в мастер-классах Миреллы Френи и Мауро Тромбетты.
Своё мастерство певец совершенствовал в аспирантуре Московской консерватории в классе профессора А.А. Лошака (2008 – 2010).
В числе его творческих побед — диплом I Международного конкурса баритонов имени Павла Лисициана (2008), III премия Международного конкурса-фестиваля имени Надежды Обуховой (2008), I премия Международного конкурса имени Муслима Магомаева (2012). Он также — один из четырёх победителей реалити-шоу «Русские теноры» (телеканал СТС, 2009), проводившегося в Лос-Анджелесе (США); финалист телевизионного конкурса «Большая опера» телеканала «Культура» (2011).
С 2009 года Сергей Плюснин — приглашённый солист Большого театра, где в его исполнении звучали партии Роберта в «Иоланте» и Данкайро в «Кармен».
Игорь Фёдоров (кларнет) родился в 1978 году в Москве в семье музыкантов. Окончил Российскую Академию музыки имени Гнесиных (2001) и аспирантуру Академии (2003, класс профессора И.П. Мозговенко). Стажировался на мастер-курсах у таких выдающихся исполнителей, как Ю. Милкис, М. Летьек, С. Майер и М. Бург. В школьные и студенческие годы являлся стипендиатом фондов «Новые имена», Yamaha, М. Ростроповича и В. Спивакова. Участвовал в крупных международных акциях, выступал перед королевой Великобритании Елизаветой II и Папой Римским Иоанном Павлом II, принцем Майклом Кентским. Имя И. Фёдорова занесено в Золотую книгу молодых талантов России «ХХ век – ХХI веку». Лауреат первых премий конкурса кларнетистов под патронатом французской фирмы Buffet Crampon (1991, 1995, Харьков, Украина) и конкурса TIJI (1997, Братислава, Словакия). Был удостоен специального приза «Лучший ансамблист» на Международном конкурсе Ю. Башмета. Активно концертирует с 13 лет.
Музыкант выступает с сольными и камерными программами, играет в сопровождении симфонических и камерных оркестров, среди которых — оркестр Мариинского театра, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, оркестр Большого театра, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Камерный ансамбль «Солисты Москвы», оркестры Московской и Санкт-Петербургской филармоний, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», «Санкт-Петербург камерата», оркестры городов России, Швейцарии, Италии, Словакии… Сотрудничал с такими дирижёрами, как В. Гергиев, Ю. Башмет, В. Федосеев, А. Лазарев, Ю. Симонов, В. Понькин, В. Спиваков, С. Сондецкис, А. Рудин, А. Сладковский, Б. Шембри, Л. Сваровски, Г. Ринкявичюс и другие. Играл в таких престижных залах, как Barbican-hall (Лондон), Carnegie Hall (Нью-Йорк), Musikzalle (Базель), Suntory Hall (Токио), Izumi Hall (Oсака), Tonhalle (Цюрих), Bayer Center (Леверкузен), Большой зал Московской консерватории, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, Московский международный Дом музыки и другие. Участвовал в крупнейших международных фестивалях — В. Спивакова в Кольмаре (Франция), М. Ростроповича «Эвианские встречи» (Франция), Шведском королевском фестивале в Стокгольме, «Орфеум» (Швейцария), имени Б. Мартину (Прага), имени А.Д. Сахарова (Нижний Новгород), Ю. Башмета в Ярославле и Сочи, «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», «Русская зима» (Москва), постоянный участник фестивалей Д. Мацуева Crescendo и «Звёзды на Байкале», фестиваля «Возвращение» и многих других. С 2006 года проводит собственный фестиваль в городе Ханты-Мансийск.
Источник: МГК им. Чайковского