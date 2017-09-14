Концерт к 155-летию Санкт-Петербургской консерватории пройдёт 27 сентября в Мариинском театре
14.09.2017, 15:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 сентября 2017 года в Концертном зале Мариинского театра состоится концерт, посвящённый 155-летию Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. В этот вечер успешные и талантливые выпускники старейшего музыкального вуза России представят сочинения всемирно известных выпускников Alma mater. Опусы Чайковского, Римского-Корсакова, Шостаковича и Слонимского прозвучат в исполнении Симфонического оркестра студентов Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёр – ректор Консерватории Алексей Васильев. Солисты – лауреаты международных конкурсов Ирина Матаева (сопрано) и Пётр Лаул (фортепиано).
Мариинский театр (Концертный зал)
27 сентября 2017, среда, 19:00
Программа концерта:
Петр Чайковский
«Итальянское каприччио», соч. 45
Дмитрий Шостакович
Концерт для фортепиано с оркестром №1 до минор, соч. 35
Николай Римский-Корсаков
Колыбельная Волховы из оперы «Садко»
Пётр Чайковский
«День ли царит», соч. 47
Сергей Слонимский
Сюита из балета «Волшебный орех»
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова была создана 8 сентября 1862 года Постановлением Комитета директоров Императорского Русского музыкального общества и называлась музыкальным училищем.
В 1866 году по решению императора Александра II стала Санкт-Петербургской консерваторией и подчинялась Императорскому Русскому музыкальному обществу.
В 1918 году Консерватория перешла в ведение Народного комиссариата по просвещению.
В 1944 году Консерватории присвоено имя Н.А. Римского-Корсакова.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06 декабря 1995 года №1219 «О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации» Консерватория отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.
Учредителем Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова является Министерство Культуры Российской Федерации.
Старейший музыкальный вуз России сыграл огромную роль в истории мирового музыкального искусства. Дата основания Петербургской консерватории – начальная точка отсчёта профессиональной подготовки музыкантов в нашем отечестве. Среди её великих выпускников – Пётр Чайковский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Яша Хейфец, Елена Образцова, Ирина Богачёва, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Григорий Соколов и многие другие выдающиеся музыканты.
Мариинский театр (Концертный зал)
27 сентября 2017, среда, 19:00
Программа концерта:
Петр Чайковский
«Итальянское каприччио», соч. 45
Дмитрий Шостакович
Концерт для фортепиано с оркестром №1 до минор, соч. 35
Николай Римский-Корсаков
Колыбельная Волховы из оперы «Садко»
Пётр Чайковский
«День ли царит», соч. 47
Сергей Слонимский
Сюита из балета «Волшебный орех»
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова была создана 8 сентября 1862 года Постановлением Комитета директоров Императорского Русского музыкального общества и называлась музыкальным училищем.
В 1866 году по решению императора Александра II стала Санкт-Петербургской консерваторией и подчинялась Императорскому Русскому музыкальному обществу.
В 1918 году Консерватория перешла в ведение Народного комиссариата по просвещению.
В 1944 году Консерватории присвоено имя Н.А. Римского-Корсакова.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06 декабря 1995 года №1219 «О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации» Консерватория отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.
Учредителем Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова является Министерство Культуры Российской Федерации.
Старейший музыкальный вуз России сыграл огромную роль в истории мирового музыкального искусства. Дата основания Петербургской консерватории – начальная точка отсчёта профессиональной подготовки музыкантов в нашем отечестве. Среди её великих выпускников – Пётр Чайковский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Яша Хейфец, Елена Образцова, Ирина Богачёва, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Григорий Соколов и многие другие выдающиеся музыканты.
Источник: Мариинский театр