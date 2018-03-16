16.03.2018, 10:32
Концерт к юбилею Зинаиды Игнатьевой пройдёт 24 марта в МГК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 марта в Малом зале Московской консерватории – юбилейный вечер в честь народной артистки России, профессора Зинаиды Алексеевны Игнатьевой. На сцену выйдут пианисты, лауреаты международных конкурсов – воспитанники Игнатьевой разных лет: Сергей Терехов, Надежда Чибисова, Юлия Чернявская, Андрей Цымбалистенко, Игорь Ганиев и другие.
МАЛЫЙ ЗАЛ МГК
24 марта, суббота, 19.00
Юбилейный вечер в честь З.А. Игнатьевой (фортепиано)
Сергей ТЕРЕХОВ, Надежда ЧИБИСОВА
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ, Андрей ЦЫМБАЛИСТЕНКО
Сон Се ЧЖИН, Республика Корея, Игорь ГАНИЕВ
Наталия БАСТАТСКАЯ, Михаил КОРКИН
Анастасия ЧИЧЕЛОВА, Наринэ ТАМРАЗОВА
Анастасия ЛАРИОНОВА
В концерте принимает участие –
Екатерина КЛЕМЕНТЬЕВА (сопрано)
В программе:
Лист - Фантазия и фуга на тему BACH
Шуберт-Лист - «Литания», «Приют»
Мендельсон - «Серьёзные вариации», соч.54
Форе - Два романса
Хинастера - Три аргентинских танца, соч.2
Вебер - «Приглашение к танцу», соч.65
Дебюсси - Три прелюдии, I тетрадь
Скрябин - Этюд до-диез минор, соч.2 №1
- Две поэмы, соч.32
Равель - Вальс, хореографическая поэма
Исполнительская деятельность З.А. Игнатьевой началась в 1960 году. Гастролируя с сольными и симфоническими концертами, она выступала как в городах бывшего СССР, так и за рубежом – в Польше, Венгрии, Франции, Германии, Японии, Южной Корее и других странах. Обширный репертуар Зинаиды Алексеевны включает музыку от эпохи барокко до наших дней, но самым любимым до сих пор остаётся творчество Фредерика Шопена. Не случайно, будучи студенткой III курса Московской консерватории, она стала лауреатом VI Международного конкурса пианистов им. Шопена в Варшаве.
В консерватории З.А. Игнатьева оказалась в классе профессора С.Е. Фейнберга, который считал её одной из своих ярких учениц. И теперь она воспитывает молодых дарований в лучших традициях русской фортепианной школы.
В программе юбилейного вечера – музыка зарубежных композиторов, таких как Лист, Шуберт, Мендельсон, Форе, Хинастера, Вебер, Дебюсси, Скрябин и Равель.
МАЛЫЙ ЗАЛ МГК
24 марта, суббота, 19.00
Юбилейный вечер в честь З.А. Игнатьевой (фортепиано)
Сергей ТЕРЕХОВ, Надежда ЧИБИСОВА
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ, Андрей ЦЫМБАЛИСТЕНКО
Сон Се ЧЖИН, Республика Корея, Игорь ГАНИЕВ
Наталия БАСТАТСКАЯ, Михаил КОРКИН
Анастасия ЧИЧЕЛОВА, Наринэ ТАМРАЗОВА
Анастасия ЛАРИОНОВА
В концерте принимает участие –
Екатерина КЛЕМЕНТЬЕВА (сопрано)
В программе:
Лист - Фантазия и фуга на тему BACH
Шуберт-Лист - «Литания», «Приют»
Мендельсон - «Серьёзные вариации», соч.54
Форе - Два романса
Хинастера - Три аргентинских танца, соч.2
Вебер - «Приглашение к танцу», соч.65
Дебюсси - Три прелюдии, I тетрадь
Скрябин - Этюд до-диез минор, соч.2 №1
- Две поэмы, соч.32
Равель - Вальс, хореографическая поэма
Исполнительская деятельность З.А. Игнатьевой началась в 1960 году. Гастролируя с сольными и симфоническими концертами, она выступала как в городах бывшего СССР, так и за рубежом – в Польше, Венгрии, Франции, Германии, Японии, Южной Корее и других странах. Обширный репертуар Зинаиды Алексеевны включает музыку от эпохи барокко до наших дней, но самым любимым до сих пор остаётся творчество Фредерика Шопена. Не случайно, будучи студенткой III курса Московской консерватории, она стала лауреатом VI Международного конкурса пианистов им. Шопена в Варшаве.
В консерватории З.А. Игнатьева оказалась в классе профессора С.Е. Фейнберга, который считал её одной из своих ярких учениц. И теперь она воспитывает молодых дарований в лучших традициях русской фортепианной школы.
В программе юбилейного вечера – музыка зарубежных композиторов, таких как Лист, Шуберт, Мендельсон, Форе, Хинастера, Вебер, Дебюсси, Скрябин и Равель.
Источник: МГК им. Чайковского