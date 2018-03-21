21.03.2018, 12:22
Концерт памяти Фуата Мансурова пройдёт 30 марта в МГК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 марта в Рахманиновском зале — концерт, посвящённый памяти Фуата Мансурова. На сцену выйдет лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории, пианистка Элеонора Карпухова. Для слушателей она исполнит романтический репертуар: известные сочинения Шумана, Листа, Шуберта и Рахманинова.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ МГК
30 марта, пятница, 19.00
Абонемент №47
«PIANOMUSICA»
Памяти Фуата Мансурова (1928 – 2010)
Элеонора КАРПУХОВА (фортепиано)
В программе:
Шуман – Лист – «Посвящение»
Шуберт – Экспромты, соч.90
Рахманинов – Шесть прелюдий, соч.23
– Соната №2 си-бемоль минор, соч.36 (вторая редакция)
Фуат Мансуров — человек с интереснейшей судьбой и необыкновенным магнетизмом личности. Регалий его не счесть. Народный артист России, Казахстана и Татарстана, лауреат Государственной премии РФ, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая, профессор Московской консерватории, профессор Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова, единственный из российских дирижёров академик Международной академии наук, лауреат международных и всероссийских конкурсов. По части разнообразных дарований и увлечений, равных ему, наверное, нет. Он дважды мастер спорта — по конькам и альпинизму (покорил многие «семитысячники» на территории бывшего Советского Союза), имел спортивный разряд по боксу. Долгое время занимался шахматами. Интересно, что весь свой репертуар он дирижировал наизусть и даже репетировал без партитуры, поражая всех дирижёрской точностью.
В юности Фуат Шакирович занимался в художественном училище, причём у Николая Бортникова, ученика Василия Сурикова. С тех пор, бывая в разных странах мира и зная законы изобразительного искусства, он безошибочно определял те или иные направления в этой области. Нередко дирижёр выступал в качестве режиссёра и сценографа оперных спектаклей, и даже художника.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ МГК
30 марта, пятница, 19.00
Абонемент №47
«PIANOMUSICA»
Памяти Фуата Мансурова (1928 – 2010)
Элеонора КАРПУХОВА (фортепиано)
В программе:
Шуман – Лист – «Посвящение»
Шуберт – Экспромты, соч.90
Рахманинов – Шесть прелюдий, соч.23
– Соната №2 си-бемоль минор, соч.36 (вторая редакция)
Фуат Мансуров — человек с интереснейшей судьбой и необыкновенным магнетизмом личности. Регалий его не счесть. Народный артист России, Казахстана и Татарстана, лауреат Государственной премии РФ, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая, профессор Московской консерватории, профессор Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова, единственный из российских дирижёров академик Международной академии наук, лауреат международных и всероссийских конкурсов. По части разнообразных дарований и увлечений, равных ему, наверное, нет. Он дважды мастер спорта — по конькам и альпинизму (покорил многие «семитысячники» на территории бывшего Советского Союза), имел спортивный разряд по боксу. Долгое время занимался шахматами. Интересно, что весь свой репертуар он дирижировал наизусть и даже репетировал без партитуры, поражая всех дирижёрской точностью.
В юности Фуат Шакирович занимался в художественном училище, причём у Николая Бортникова, ученика Василия Сурикова. С тех пор, бывая в разных странах мира и зная законы изобразительного искусства, он безошибочно определял те или иные направления в этой области. Нередко дирижёр выступал в качестве режиссёра и сценографа оперных спектаклей, и даже художника.
Источник: МГК им. Чайковского