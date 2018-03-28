28.03.2018, 11:41
Концерт памяти жертв трагедии в Кемерово прозвучит сегодня на Транссибирском Арт-Фестивале
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Новосибирске в программе Транссибирского Арт-Фестиваля прозвучит концерт In memoriam, посвящённый памяти погибших при пожаре в Кемерово. Звёзды мирового исполнительского искусства и новосибирские музыканты представят специальную программу, в которую войдут сочинения соответствующей тематики и характера. Все средства от концерта будут направлены пострадавшим и их семьям.
Первоначально на 28 марта в программе фестиваля был запланирован вечер джазовой музыки в исполнении обладателя трёх премий Grammy Томаса Квастхофа и его квартета. В связи с объявленным вчера в России Днём траура программа концерта была изменена, теперь наряду с певцом на сцену Государственного концертного зала имени Арнольда Каца выйдут такие звёзды мировой музыки как скрипач Вадим Репин, виолончелист Александр Бузлов, певцы Вероника Джиоева, Мари-Софи Поллак, Катриона Морисон, Ян Петрыка, пианист Алексей Володин, солист Новосибирской филармонии, альтист Илья Тарасенко, а также юные музыканты – скрипачка Альбина Хайбуллина, пианисты Ева Медведко и Роман Борисов.
«Все эти дни вся страна, каждый человек проживает с болью в сердце и с мыслями о тех, кто погиб в страшной трагедии в Кемерово. Вчера, когда стало известно об объявленном 28 марта в России Дне траура мы оказались перед сложным выбором и были на грани отмены сегодняшнего концерта, – рассказывает Вадим Репин, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля, – В итоге мы приняли, на мой взгляд, верное решение. Программа сегодня не будет развлекательной. В ней прозвучат шедевры классической музыки, в которых запечатлелась боль их создателей по поводу смерти дорогих людей, сочинения, в которых звучит мудрость гениев в их размышлениях о жизни и смерти. На мой взгляд, исполнение этой музыки – лучшее из того, что мы можем сделать, чтобы почтить память всех погибших. И лучшее, что мы можем сделать, чтобы побыть всем вместе и попытаться как-то пережить это горе».
В исполнении музыкантов прозвучат «Осенняя песнь» Чайковского и Трио памяти великого артиста, написанное композитором после безвременной смерти его друга, пианиста Николая Рубинштейна, номера из Реквиема Моцарта, Ave Maria Каччини, вторая часть Фортепианного квинтета Шумана, джазовые баллады.
26 марта, во время сольного концерта Вадима Репина, который скрипач посвятил своей маме, в программе также произошла замена. Художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля комментировал тогда: «Утром в день концерта мы с пианистом Андреем Коробейниковым приняли решение о замене одного из сочинений. Все знают, какая трагедия совершилась в Кемерово: это событие совершенно ужасное – мне кажется ни один человек сегодня ни в мире искусства, ни в своей профессии не может пройти мимо него. В память о жертвах прозвучала Первая соната Прокофьева – одно из самых трагичных произведений для нашего состава, для дуэта, – и одно из самых гениальных» .
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, проходят с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остаётся Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства и Губернатора Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг».
Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте проекта.
Билеты на концерты фестиваля доступны на сайте Новосибирской филармонии.
В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер. Их будет представлено пять, все они созданы по заказу Фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова, в Красноярске программа «Сделано в Сибири» включит мировую премьеру «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика; Пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром, написанная Алексеем Игудесманом, была представлена широкой публике в исполнении Вадима Репина и Клары-Джуми Кан; премьера сочинения швейцарского саксофониста композитора Даниэля Шнидера (Schnyder) включена в традиционную программу «Дети – детям». А кульминацией Фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина и в присутствии автора.
Первый юбилейный выпуск Фестиваля ставил перед собой задачи подвести некоторые итоги и собрать тех, кто уже участвовал в проектах и концертах форума. Поэтому среди участников V Транссибирского Арт-Фестиваля дирижеры Кент Нагано (США), как и на Первом фестивале, дирижирующий концертом-открытием; скрипач и дирижёр Илья Король (Австрия), потрясший публику глубиной исполнения баховских Страстей и вновь представляющий сочинение немецкого гения; снискавшая симпатии российской публики после XV конкурса им. П. И. Чайковского скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия) и пианист Константин Лифшиц; сольную камерную программу-подарок «Маме!» Вадим Репин представит вместе с одним из постоянных творческих партнёров пианистом Андреем Коробейниковым. Вновь на сцену в рамках фестиваля выйдет виолончелист Александр Бузлов. Однако в обширной афише Фестиваля есть и те, кто выступит на нём впервые: олимпийский посол камерный оркестр Sejong Soloists (Корея/США), и Жан-Клод Казадезюс (Франция), скрипачи Гидон Кремер (Латвия), Антон Бараховский, пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) и многие другие.
Безоговорочно доминирующая музыкальная составляющая Фестиваля неизменно дополнена и украшена другими видами искусства: в преддверии первого фестивального концерта будут открыты художественная выставка Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив». Легендарный французский режиссёр-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный российскому зрителю по фильму «Рихтер непокорённый», представил российской публике свой новый фильм «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок» (2017). Финальную точку в новосибирской части Фестиваля поставит представление спектакля ГАБТ России «Дама с камелиями» (хореография Дж. Ноймайера) со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые покинет стены Большого театра и будет представлен на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
Одной из закрепившихся и ежегодно набирающих силу традиций Фестиваля стали образовательные проекты: второй год реализуется культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALi Tour, в рамках которого школьники «тестируют» профессии продюсерско-концертного цикла; широкий резонанс на предыдущем Фестивале получила масштабный цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой», который в этом году будет не просто повторён, но и расширен долгосрочной программой «Школа мастеров»; свои первые заседания провела Академия арт-журналистики, в рамках которой состоялись открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.
Первоначально на 28 марта в программе фестиваля был запланирован вечер джазовой музыки в исполнении обладателя трёх премий Grammy Томаса Квастхофа и его квартета. В связи с объявленным вчера в России Днём траура программа концерта была изменена, теперь наряду с певцом на сцену Государственного концертного зала имени Арнольда Каца выйдут такие звёзды мировой музыки как скрипач Вадим Репин, виолончелист Александр Бузлов, певцы Вероника Джиоева, Мари-Софи Поллак, Катриона Морисон, Ян Петрыка, пианист Алексей Володин, солист Новосибирской филармонии, альтист Илья Тарасенко, а также юные музыканты – скрипачка Альбина Хайбуллина, пианисты Ева Медведко и Роман Борисов.
«Все эти дни вся страна, каждый человек проживает с болью в сердце и с мыслями о тех, кто погиб в страшной трагедии в Кемерово. Вчера, когда стало известно об объявленном 28 марта в России Дне траура мы оказались перед сложным выбором и были на грани отмены сегодняшнего концерта, – рассказывает Вадим Репин, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля, – В итоге мы приняли, на мой взгляд, верное решение. Программа сегодня не будет развлекательной. В ней прозвучат шедевры классической музыки, в которых запечатлелась боль их создателей по поводу смерти дорогих людей, сочинения, в которых звучит мудрость гениев в их размышлениях о жизни и смерти. На мой взгляд, исполнение этой музыки – лучшее из того, что мы можем сделать, чтобы почтить память всех погибших. И лучшее, что мы можем сделать, чтобы побыть всем вместе и попытаться как-то пережить это горе».
В исполнении музыкантов прозвучат «Осенняя песнь» Чайковского и Трио памяти великого артиста, написанное композитором после безвременной смерти его друга, пианиста Николая Рубинштейна, номера из Реквиема Моцарта, Ave Maria Каччини, вторая часть Фортепианного квинтета Шумана, джазовые баллады.
26 марта, во время сольного концерта Вадима Репина, который скрипач посвятил своей маме, в программе также произошла замена. Художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля комментировал тогда: «Утром в день концерта мы с пианистом Андреем Коробейниковым приняли решение о замене одного из сочинений. Все знают, какая трагедия совершилась в Кемерово: это событие совершенно ужасное – мне кажется ни один человек сегодня ни в мире искусства, ни в своей профессии не может пройти мимо него. В память о жертвах прозвучала Первая соната Прокофьева – одно из самых трагичных произведений для нашего состава, для дуэта, – и одно из самых гениальных» .
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, проходят с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остаётся Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства и Губернатора Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг».
Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте проекта.
Билеты на концерты фестиваля доступны на сайте Новосибирской филармонии.
В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер. Их будет представлено пять, все они созданы по заказу Фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова, в Красноярске программа «Сделано в Сибири» включит мировую премьеру «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика; Пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром, написанная Алексеем Игудесманом, была представлена широкой публике в исполнении Вадима Репина и Клары-Джуми Кан; премьера сочинения швейцарского саксофониста композитора Даниэля Шнидера (Schnyder) включена в традиционную программу «Дети – детям». А кульминацией Фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина и в присутствии автора.
Первый юбилейный выпуск Фестиваля ставил перед собой задачи подвести некоторые итоги и собрать тех, кто уже участвовал в проектах и концертах форума. Поэтому среди участников V Транссибирского Арт-Фестиваля дирижеры Кент Нагано (США), как и на Первом фестивале, дирижирующий концертом-открытием; скрипач и дирижёр Илья Король (Австрия), потрясший публику глубиной исполнения баховских Страстей и вновь представляющий сочинение немецкого гения; снискавшая симпатии российской публики после XV конкурса им. П. И. Чайковского скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия) и пианист Константин Лифшиц; сольную камерную программу-подарок «Маме!» Вадим Репин представит вместе с одним из постоянных творческих партнёров пианистом Андреем Коробейниковым. Вновь на сцену в рамках фестиваля выйдет виолончелист Александр Бузлов. Однако в обширной афише Фестиваля есть и те, кто выступит на нём впервые: олимпийский посол камерный оркестр Sejong Soloists (Корея/США), и Жан-Клод Казадезюс (Франция), скрипачи Гидон Кремер (Латвия), Антон Бараховский, пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) и многие другие.
Безоговорочно доминирующая музыкальная составляющая Фестиваля неизменно дополнена и украшена другими видами искусства: в преддверии первого фестивального концерта будут открыты художественная выставка Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив». Легендарный французский режиссёр-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный российскому зрителю по фильму «Рихтер непокорённый», представил российской публике свой новый фильм «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок» (2017). Финальную точку в новосибирской части Фестиваля поставит представление спектакля ГАБТ России «Дама с камелиями» (хореография Дж. Ноймайера) со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые покинет стены Большого театра и будет представлен на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
Одной из закрепившихся и ежегодно набирающих силу традиций Фестиваля стали образовательные проекты: второй год реализуется культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALi Tour, в рамках которого школьники «тестируют» профессии продюсерско-концертного цикла; широкий резонанс на предыдущем Фестивале получила масштабный цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой», который в этом году будет не просто повторён, но и расширен долгосрочной программой «Школа мастеров»; свои первые заседания провела Академия арт-журналистики, в рамках которой состоялись открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.
Источник: Транссибирский Арт-Фестиваль