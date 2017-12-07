Концерты одного из величайших пианистов современности Сэра Андраша Шиффа пройдут в Москве и в Петербурге
07.12.2017, 08:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В феврале 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты одного из величайших пианистов современности Сэра Андраша Шиффа, каждый год приезжающего в Россию по приглашению фонда «Музыкальный Олимп». На этот раз в Москве и Петербурге музыкант выступит с двумя программами, посвящёнными австро-немецким композиторам. В Москве концерты состоятся в концертном зале имени П.И.Чайковского 9 и 11 февраля, в Санкт-Петербурге – в Большом зале филармонии 14 и 16 февраля.
Интерпретации А. Шиффа сочинений Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана и Брамса считаются эталонными, благодаря идеальному воплощению авторского замысла, неповторимому звучанию рояля, воспроизведению подлинного духа великих мастеров. Не случайно основу репертуара и концертной деятельности Шиффа составляют тематические циклы с исполнением ключевых произведений эпохи классицизма и романтизма.
В первой программе прозвучат: Мендельсон - Фантазия фа-диез минор, соч. 28, Бетховен - Соната № 24 фа-диез мажор, соч. 78, Брамс - Восемь пьес для фортепиано, соч. 76 и Семь фантазий для фортепиано, соч. 116, Бах - Английская сюита №6 ре минор.
Во второй программе будут исполнены следующие произведения: Шуман - Вариации на оригинальную тему («Вариации духа»), Брамс - Три интермеццо, соч. 117, Шесть пьес для фортепиано, соч. 118 и Четыре пьесы, соч. 119, Моцарт - Рондо ля минор, Бах - Прелюдия и фуга №24 си минор, Бетховен - Соната №26 ми-бемоль мажор «Прощальная».
Сэр Андраш Шифф родился в 1953 году в Будапеште (Венгрия) и начал обучение игре на фортепиано в возрасте пяти лет у Элизабет Вадас. Он продолжил своё обучение в Музыкальной академии Ференца Листа у Пала Кадоши, Гиёрги Куртага и Ференца Радоша, а затем в Лондоне у Джорджа Малколма. Важную часть его музыкальной деятельности составляют сольные концерты и тематические циклы с исполнением ключевых фортепианных произведений Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана и Бартока. Среди прочего, начиная с 2004 года, он исполнил цикл из 32 фортепианных сонат Бетховена в 20 городах мира. Живое исполнение данного цикла было записано в концертном зале Тонхалле (Цюрих). За запись вариаций на оригинальную тему Роберта Шумана Geistervariationen (ECM) Андраш Шифф получил в 2012 году Международную премию классической музыки (International Classical Music Award) в номинации «Сольная инструментальная музыка, запись года».
Андраш Шифф работал со многими известными оркестрами и дирижёрами мира, однако в настоящее время он в основном выступает сольно и в качестве дирижёра. В 1999 году он основал собственный камерный оркестр «Капелла Андреа Барка», в котором играют солисты из разных стран, камерные музыканты и друзья Шиффа. Помимо работы с этим оркестром, Шифф также работает с Камерным оркестром Европы.
С детства Шиффу нравилась камерная музыка, и с 1989 по 1998 год он являлся художественным руководителем признанного во всём мире фестиваля камерной музыки «Дни музыки» на озере Мондзее близ Зальцбурга. В 1995 году совместно с Хайнцем Холлигером он основал Пасхальный фестиваль в картезианском монастыре Картаус Иттинген (Швейцария). В 1998 году Шифф провёл подобную серию концертов под названием Hommage to Palladio в театре Олимпико (Винченца).
Сэр Андраш Шифф является лауреатом многочисленных международных наград, включая две премии «Грэмми». В 2006 году он был награждён почётным членством Дома Бетховена в Бонне за выдающийся вклад в исполнение произведений этого композитора. В 2008 году за свою 30-летнюю музыкальную деятельность в Wigmore Hall Шифф был награждён почётной медалью. В 2009 году он стал почётным внештатным профессором Баллиол-колледжа (Оксфорд, Великобритания), а в 2011 году - лауреатом премии Роберта Шумана, присуждаемой администрацией города Цвиккау. В 2012 году он был отмечен золотой медалью Международного фонда Моцарта, орденом «За заслуги в науке и искусстве», степенью ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» — большим крестом со звездой, а также получил почетное членство в Венском Концертхаусе. В декабре 2013 года Шифф был награждён золотой медалью Королевского филармонического общества; в июле 2014 университет Лидса присвоил ему звание Почётного доктора музыки.
Весной 2011 года Андраш Шифф привлёк внимание общественности, поскольку не поддержал политические события в Венгрии. В связи с нападками некоторых представителей венгерской националистической партии музыкант принял решение больше не выступать на родине.
В июне 2014 года в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы он был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки.
В 2017 году в издательстве Bärenreiter and Henschel вышла книга Анндраша Шиффа «Musik kommt aus der Stille» («Музыка приходит из тишины»), в которую вошли очерки и беседы с Мартином Мейером.
Интерпретации А. Шиффа сочинений Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана и Брамса считаются эталонными, благодаря идеальному воплощению авторского замысла, неповторимому звучанию рояля, воспроизведению подлинного духа великих мастеров. Не случайно основу репертуара и концертной деятельности Шиффа составляют тематические циклы с исполнением ключевых произведений эпохи классицизма и романтизма.
В первой программе прозвучат: Мендельсон - Фантазия фа-диез минор, соч. 28, Бетховен - Соната № 24 фа-диез мажор, соч. 78, Брамс - Восемь пьес для фортепиано, соч. 76 и Семь фантазий для фортепиано, соч. 116, Бах - Английская сюита №6 ре минор.
Во второй программе будут исполнены следующие произведения: Шуман - Вариации на оригинальную тему («Вариации духа»), Брамс - Три интермеццо, соч. 117, Шесть пьес для фортепиано, соч. 118 и Четыре пьесы, соч. 119, Моцарт - Рондо ля минор, Бах - Прелюдия и фуга №24 си минор, Бетховен - Соната №26 ми-бемоль мажор «Прощальная».
Сэр Андраш Шифф родился в 1953 году в Будапеште (Венгрия) и начал обучение игре на фортепиано в возрасте пяти лет у Элизабет Вадас. Он продолжил своё обучение в Музыкальной академии Ференца Листа у Пала Кадоши, Гиёрги Куртага и Ференца Радоша, а затем в Лондоне у Джорджа Малколма. Важную часть его музыкальной деятельности составляют сольные концерты и тематические циклы с исполнением ключевых фортепианных произведений Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана и Бартока. Среди прочего, начиная с 2004 года, он исполнил цикл из 32 фортепианных сонат Бетховена в 20 городах мира. Живое исполнение данного цикла было записано в концертном зале Тонхалле (Цюрих). За запись вариаций на оригинальную тему Роберта Шумана Geistervariationen (ECM) Андраш Шифф получил в 2012 году Международную премию классической музыки (International Classical Music Award) в номинации «Сольная инструментальная музыка, запись года».
Андраш Шифф работал со многими известными оркестрами и дирижёрами мира, однако в настоящее время он в основном выступает сольно и в качестве дирижёра. В 1999 году он основал собственный камерный оркестр «Капелла Андреа Барка», в котором играют солисты из разных стран, камерные музыканты и друзья Шиффа. Помимо работы с этим оркестром, Шифф также работает с Камерным оркестром Европы.
С детства Шиффу нравилась камерная музыка, и с 1989 по 1998 год он являлся художественным руководителем признанного во всём мире фестиваля камерной музыки «Дни музыки» на озере Мондзее близ Зальцбурга. В 1995 году совместно с Хайнцем Холлигером он основал Пасхальный фестиваль в картезианском монастыре Картаус Иттинген (Швейцария). В 1998 году Шифф провёл подобную серию концертов под названием Hommage to Palladio в театре Олимпико (Винченца).
Сэр Андраш Шифф является лауреатом многочисленных международных наград, включая две премии «Грэмми». В 2006 году он был награждён почётным членством Дома Бетховена в Бонне за выдающийся вклад в исполнение произведений этого композитора. В 2008 году за свою 30-летнюю музыкальную деятельность в Wigmore Hall Шифф был награждён почётной медалью. В 2009 году он стал почётным внештатным профессором Баллиол-колледжа (Оксфорд, Великобритания), а в 2011 году - лауреатом премии Роберта Шумана, присуждаемой администрацией города Цвиккау. В 2012 году он был отмечен золотой медалью Международного фонда Моцарта, орденом «За заслуги в науке и искусстве», степенью ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» — большим крестом со звездой, а также получил почетное членство в Венском Концертхаусе. В декабре 2013 года Шифф был награждён золотой медалью Королевского филармонического общества; в июле 2014 университет Лидса присвоил ему звание Почётного доктора музыки.
Весной 2011 года Андраш Шифф привлёк внимание общественности, поскольку не поддержал политические события в Венгрии. В связи с нападками некоторых представителей венгерской националистической партии музыкант принял решение больше не выступать на родине.
В июне 2014 года в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы он был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки.
В 2017 году в издательстве Bärenreiter and Henschel вышла книга Анндраша Шиффа «Musik kommt aus der Stille» («Музыка приходит из тишины»), в которую вошли очерки и беседы с Мартином Мейером.
АНДРАШ ШИФФ (Венгрия, фортепиано)
9 и 11 февраля 2018 года – Москва
14 и 16 февраля 2018 года – Санкт-Петербург
Источник: Ореанда