ОРЕАНДА-НОВОСТИ Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдёт культурно-просветительская акция "Большой этнографический диктант".



В этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Теперь проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. Такой необычный диктант проводится, чтобы понять - насколько хорошо мы знаем историю, обычаи, традиции, культуру народов, живущих в нашей стране. Проверить свои знания по этому вопросу может каждый желающий. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства.



Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.



Напомним, в 2016 году "Большой этнографический диктант" написали почти 90 тыс. человек: 35 тыс. очно и более 50 тыс. – онлайн. Самым молодым участником оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим - 80-летний мужчина из Мордовии. Средняя оценка по стране составила 54 балла из 100 возможных.