Квартиру Михаила Булгакова на Большой Пироговской начнут реставрировать в 2018 году
03.12.2017, 15:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реставрация квартиры по адресу: Большая Пироговская улица, дом 35а, строение 1, в которой Михаил Булгаков жил с 1927 по 1934 год, начнётся в 2018 году. Об этом сообщил в своём аккаунте в соцсети «В контакте» Сергей Собянин. Проект уже утвердила Москомэкспертиза. После реставрации квартира вместе с другими помещениями на первом этаже дома станет частью Мемориального музея М.А. Булгакова.
«Михаил Булгаков съехал из “нехорошей” квартиры № 50 на Большой Садовой, дом 10, где сейчас располагается музей писателя, в 1924 году. Три комнаты на первом этаже особняка на Большой Пироговской улице он снял вместе со своей второй супругой Любовью Белозерской в августе 1927 года. Писатель прожил там шесть с половиной лет вплоть до февраля 1934 года. Этот период можно назвать самым плодотворным в творчестве Булгакова. Именно здесь он работал над пьесами “Бег” и “Кабала Святош”, а также над романами “Мастер и Маргарита” и “Театральным романом”. Раньше первый этаж дома 35а, строения 1 на Большой Пироговской занимали коммунальные службы района Хамовники. В 2015 году все помещения передали Музею М.А. Булгакова», — рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.
Квартира Михаила Булгакова на Большой Пироговской имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Ее реставрация будет проводиться под контролем специалистов Департамента культурного наследия города Москвы. Вход в квартиру со стороны двора вернут на его историческое место. Он будет расположен с торца здания напротив дома 37/43 корпус А на Большой Пироговской улице.
«К сожалению, планировка трёхкомнатной квартиры с кабинетом, спальней, столовой, ванной и кухней не сохранилась. На своем прежнем месте остался лишь кабинет, в котором трудился писатель. Во время реставрации планировку частично воссоздадут. К примеру, вернут заложенный арочный вход, который вёл из столовой в рабочую зону. Кроме того, в окнах квартиры установят деревянные рамы, воссозданные на основании архивных документов», — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Также проведут реставрацию внутренней отделки квартиры. Со стен снимут слои краски и штукатурки, под которыми находится кирпичная кладка XIX века. Остальные помещения первого этажа здания отремонтируют и приспособят под современные нужды Музея М.А. Булгакова. После окончания работ там появится входная зона с гардеробом, касса и магазин сувениров, два выставочных зала для временных экспозиций и административные помещения.
«Михаил Булгаков съехал из “нехорошей” квартиры № 50 на Большой Садовой, дом 10, где сейчас располагается музей писателя, в 1924 году. Три комнаты на первом этаже особняка на Большой Пироговской улице он снял вместе со своей второй супругой Любовью Белозерской в августе 1927 года. Писатель прожил там шесть с половиной лет вплоть до февраля 1934 года. Этот период можно назвать самым плодотворным в творчестве Булгакова. Именно здесь он работал над пьесами “Бег” и “Кабала Святош”, а также над романами “Мастер и Маргарита” и “Театральным романом”. Раньше первый этаж дома 35а, строения 1 на Большой Пироговской занимали коммунальные службы района Хамовники. В 2015 году все помещения передали Музею М.А. Булгакова», — рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.
Квартира Михаила Булгакова на Большой Пироговской имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Ее реставрация будет проводиться под контролем специалистов Департамента культурного наследия города Москвы. Вход в квартиру со стороны двора вернут на его историческое место. Он будет расположен с торца здания напротив дома 37/43 корпус А на Большой Пироговской улице.
«К сожалению, планировка трёхкомнатной квартиры с кабинетом, спальней, столовой, ванной и кухней не сохранилась. На своем прежнем месте остался лишь кабинет, в котором трудился писатель. Во время реставрации планировку частично воссоздадут. К примеру, вернут заложенный арочный вход, который вёл из столовой в рабочую зону. Кроме того, в окнах квартиры установят деревянные рамы, воссозданные на основании архивных документов», — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Также проведут реставрацию внутренней отделки квартиры. Со стен снимут слои краски и штукатурки, под которыми находится кирпичная кладка XIX века. Остальные помещения первого этажа здания отремонтируют и приспособят под современные нужды Музея М.А. Булгакова. После окончания работ там появится входная зона с гардеробом, касса и магазин сувениров, два выставочных зала для временных экспозиций и административные помещения.
Источник: Мэрия Москвы