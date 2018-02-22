Лукас Генюшас и Анна Генюшене выступят 20 марта на сцене МГК в рамках музыкального фестиваля "Эстафета Веры"
22.02.2018, 13:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выдающаяся пианистка, всемирно известный педагог, профессор Московской консерватории Вера Горностаева родилась в Международный день музыки и всю свою жизнь посвятила ей. Ученица Генриха Нейгауза, она восхищала своим исполнительским мастерством, в 19 лет стала лауреатом конкурса в Праге. Однако артистической карьере предпочла педагогическую. В альма-матер преподавала более шестидесяти лет.
МАЛЫЙ ЗАЛ МГК
20 марта, вторник, 19.00
Музыкальный фестиваль
«ЭСТАФЕТА ВЕРЫ»
Лукас ГЕНЮШАС (фортепиано)
Анна ГЕНЮШЕНЕ (фортепиано)
В программе:
Шуберт – «Дивертисмент в венгерском стиле» для фортепиано в 4 руки
Шуман — Бизе – Шесть этюдов в форме канона для фортепиано в 4 руки
Бизе – «Детские игры»
Равель – Сюита «Моя матушка-гусыня»
Десятников – «Альбом для Айлики»
Среди сотни её воспитанников — блестящих музыкантов — Лукас Генюшас занимает особое место. Не только талантливый ученик, но внук, продолжатель замечательной музыкальной династии (мама — профессор Московской консерватории Ксения Кнорре, папа — профессор Вильнюсской музыкальной академии Пятрас Генюшас, дедушка — пианист и дирижёр Римас Генюшас).
20 марта Лукас Генюшас выступит в рамках музыкального фестиваля «Эстафета Веры», посвящённого памяти В. Горностаевой. На сцену Малого зала консерватории он выйдет вместе с лауреатом международных конкурсов, пианисткой Анной Генюшене. Яркий, талантливый дуэт исполнит сочинения Шуберта, Шумана, Бизе, Равеля и Десятникова.
МАЛЫЙ ЗАЛ МГК
20 марта, вторник, 19.00
Музыкальный фестиваль
«ЭСТАФЕТА ВЕРЫ»
Лукас ГЕНЮШАС (фортепиано)
Анна ГЕНЮШЕНЕ (фортепиано)
В программе:
Шуберт – «Дивертисмент в венгерском стиле» для фортепиано в 4 руки
Шуман — Бизе – Шесть этюдов в форме канона для фортепиано в 4 руки
Бизе – «Детские игры»
Равель – Сюита «Моя матушка-гусыня»
Десятников – «Альбом для Айлики»
Среди сотни её воспитанников — блестящих музыкантов — Лукас Генюшас занимает особое место. Не только талантливый ученик, но внук, продолжатель замечательной музыкальной династии (мама — профессор Московской консерватории Ксения Кнорре, папа — профессор Вильнюсской музыкальной академии Пятрас Генюшас, дедушка — пианист и дирижёр Римас Генюшас).
20 марта Лукас Генюшас выступит в рамках музыкального фестиваля «Эстафета Веры», посвящённого памяти В. Горностаевой. На сцену Малого зала консерватории он выйдет вместе с лауреатом международных конкурсов, пианисткой Анной Генюшене. Яркий, талантливый дуэт исполнит сочинения Шуберта, Шумана, Бизе, Равеля и Десятникова.
Источник: МГК им. Чайковского