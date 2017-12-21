ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стартовали продажи новых абонементов Московской консерватории сезона 2018-2019 для детей и их родителей.

Посетить Большой зал консерватории и совершить «Музыкальное путешествие во времени» (абонемент 4) — к Баху, Моцарту, Шопену и Чайковскому — приглашает дирижёр Вячеслав Валеев вместе с оркестрами Московской консерватории. В Малом зале в рамках серии концертов «Орган сквозь призму времени» (абонемент 55) профессор, известный органист Алексей Паршин познакомит с традициями бытования органной музыки в Европе эпохи барокко и романтизма. Вместе с ним на сцену выйдут его воспитанники разных лет — Алексей Шевченко, Елена Цыбко, Марианна Высоцкая и др., а также солисты-вокалисты и инструменталисты.

Вместе с ансамблем современной академической музыки «Mixtum Compositum» Денис Писаревский продолжит интерактивный образовательный проект «Что таится в музыке» (абонемент 56) и расскажет, с чего начинается музыка, как появились музыкальные инструменты, как стать композитором и многое другое.

В Рахманиновском зале юных слушателей ждут встречи с музыкальными сказками (абонемент 57). Полюбившиеся истории про Снежную Королеву, Алису в стране чудес, Кота в сапогах и Щелкунчика разыграют музыканты ансамбля «Musica Tempora», артисты под руководством хореографа Наталии Кайдановской, а помогут понять сюжет чтецы и ведущие Максим Якимов и Виктория Захарова.

Камерный оркестр «Entre nous» (художественный руководитель и дирижёр — Азим Каримов) приглашает в странствия по Норвегии, Франции, Венгрии, Австрии с возвращением в Россию: будет звучать музыка Грига, Равеля, Дебюсси, Бартока, Кодаи, композиторов «Могучей кучки».

В Концертном зале имени Н.Я. Мясковского Нино Баркалая и Иван Соколов готовы встретиться с любознательными слушателями в рамках абонемента 59 «И образ мира, в звуке явленный» и порассуждать о «Вариации на заданную тему», о «Звучащем космосе сонаты», а в финале абонемента сыграть концерт, составленный по заявкам слушателей.

Абонемент 60 — «Путешествие в страну Органию» — предлагает знакомство с королём инструментов, с его устройством и репертуаром, рождественскими традициями и многим иным.

Нет границ возраста для восприятия высокого искусства. Для ценителей прекрасного всегда удовольствие и радость приносят встречи с Камерным оркестром «Московия» под управлением народного артиста СССР Эдуарда Грача. В сезоне 2018-2019 в его персональном абонементе две программы — «Сувенир к Рождеству» и «Шедевры скрипичной музыки». Эту встречу пропустить невозможно!