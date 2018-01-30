ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сезоне 2018/19 Московская консерватория предлагает 63 абонемента – рекордная цифра! Программы нового сезона, как отметил ректор МГК А.С. Соколов, «позволят вновь соприкоснуться с полюбившимися шедеврами классической эпохи и открыть для себя мир современного музыкального искусства. Тематика и разнообразие жанров рассчитаны на людей всех возрастов, как на взыскательных знатоков, так и любителей музыки, включая самых юных слушателей».

Абонементная компания стартовала перед Новым годом россыпью детских абонементов. Это и «Знакомство с оркестром» с комментариями дирижера Вячеслава Валеева в Большом зале, и органные встречи в Малом зале, и всевозможные интерактивные программы в Рахманиновском зале.

В вечерних концертах в Большом зале консерватории с Концертным симфоническим оркестром МГК под управлением Анатолия Левина выступят Михаил Воскресенский, Элисо Вирсаладзе и Андрей Писарев. В абонементе «Династия Юровских» впервые объединятся все представители этой «дирижёрской фамилии»: Михаил, Владимир и Дмитрий Юровские сыграют музыку Владимира Юровского-старшего, а также Верди, Шостаковича, Бартока. В абонементе примут участие – пианист Дмитрий Маслеев и народный артист России, актёр Евгений Князев.

В Хоровом абонементе «Мастера хорового пения» (художественный руководитель –Л. Конторович), Хор студентов консерватории (художественный руководитель – С. Калинин) и Камерный хор МГК (художественный руководитель – А. Соловьёв) исполнят «Времена года» Гайдна и Маленькую торжественную мессу Россини. Камерный оркестр «Московия» и маэстро Э. Грач преподнесут сувениры к Рождеству и познакомят со скрипичными шедеврами Баха.

Будет звучать исторический орган БЗК: с жемчужинами органного репертуара познакомят гости из Европы: Рауль Прието Рамирес (Испания), Фредерик Шампион (Швейцария), Ласло Фашанг (Венгрия).

Сольные концерты сыграют молодые лауреаты – воспитанники Московской консерватории: Филипп Копачевский, Дмитрий Шишкин, Андрей Гугнин.

Нелегко сделать выбор, перелистывая абонементные предложения камерных залов Московской консерватории. В Малом зале поклонников вокального искусства ждут встречи с такими известными певцами, как Яна Иванилова (сопрано), Алиса Гицба (сопрано), Дмитрий Хромов (тенор), Ирина Рейнард (меццо-сопрано), Николай Ефремов (баритон), Максим Кузьмин-Караваев (бас) Агунда Кулаева (сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Игорь Головатенко (баритон), Любовь Петрова (сопрано).

Лики современного российского пианизма представлены как школами Московской консерватории (С. Доренского, М. Воскресенского, Э. Вирсаладзе, В. Горностаевой), так и персональными программами её профессоров.

В июне 2019 года вновь пройдёт Международный конкурс имени Чайковского. Навстречу этому событию - четыре абонемента, где выступят самые яркие лауреаты, ныне – звёзды музыкального Олимпа: виолончелисты Сергей Антонов, Александр Бузлов, Александр Рудин, Иван Монигетти; вокалисты Хибла Герзмава, Альбина Шагимуратова, Юлия Маточкина, Михаил Казаков; пианисты Даниил Трифонов, Дмитрий Маслеев, Лукас Генюшас, Владимир Мищук; скрипачи Сергей Стадлер, Илья Калер, Никита Борисоглебский, Граф Муржа.

В Рахманиновском зале вновь представит раритеты Камерный оркестр МГК под управлением Феликса Коробова. Любителям камерной музыки – программы Квартета имени Бородина, Московского трио, Секстета Большого театра, Ансамбль солистов оркестра «Musicaeterna» и др. Дуэт Александра Князева и Кати Сканави предлагает найти ответ на вопрос: «Любите ли вы Брамса?», а Александра Коренева, Ольга Мартынова, Елизавета Миллер, Мария Успенская, Мария Катаржнова готовы «реконструировать» звучание камерной музыки Бетховена на исторических инструментах его времени.

Абонементы с участием Алексея Любимова и его единомышленников – пианистов и инструменталистов – всегда удивляют фантазией и необычным взглядом на привычные вещи. Именно так выглядят его абонементы – «Великие наставники прославленных учеников» (Корелли vs Джеминиани, Антонио Сальери и воспитанники – Моцарт, Бетховен, Черни, Арнольд Шёнберг. Сила притяжения) и «Америка. XX век».

Духовые инструменты представлены в тематических абонементах – «Brass-days», «Большой фестиваль двойной трости». Фанатам джаза – традиционные абонементы Григория Файна и Даниила Крамера.

Пусть концерты консерватории станут для вас праздником встречи с прекрасными артистами и внесут ароматную нотку в ваш досуг.