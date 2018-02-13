Марийский балет отправится на гастроли в Венецию
13.02.2018, 11:09
Венецианские гастроли | mincult12.ru
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В первой половине февраля в Венеции проходит самое яркое событие - Венецианский карнавал.
Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева вновь сумел привлечь внимание общественности, приглашен в Италию. Балетная труппа театра выступила в Венеции 11 февраля. Сегодня, 13 февраля в Падуе даст балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».
Марийский балет известен и любим за рубежом. Его приглашают на самые престижные фестивали. В 2017 году он принимал участие в XX фестивале «Русские сезоны» во Франции, а впереди - в марте 2018 года - участие в фестивале «Русский балет в «Русском доме» в Берлине.
Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева вновь сумел привлечь внимание общественности, приглашен в Италию. Балетная труппа театра выступила в Венеции 11 февраля. Сегодня, 13 февраля в Падуе даст балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».
Марийский балет известен и любим за рубежом. Его приглашают на самые престижные фестивали. В 2017 году он принимал участие в XX фестивале «Русские сезоны» во Франции, а впереди - в марте 2018 года - участие в фестивале «Русский балет в «Русском доме» в Берлине.
Источник: http://mincult12.ru