ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Праздничную программу на Масленицу готовят в 22 парках Департамента культуры города Москвы. В этом году проводы зимы состоятся 18 февраля. Развлекательные мероприятия в большинстве парков будут идти с 13:00 до 19:00. Гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, отведать необычных разноцветных блинов, а также попробовать свои силы в перетягивании каната или залезть на традиционный масленичный столб. В некоторых парках: Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском, Перовском, парке 50-летия Октября, саду «Эрмитаж», парках «Фили», «Красная Пресня» и в усадьбе Воронцово — праздник завершится сожжением чучела Масленицы.

В Парке Горького на Масленицу будет настоящий «Солнцепёк» - именно так называется праздник, который пройдёт здесь 17 и 18 февраля. В парке развернётся большая ярмарка, где можно будет купить элементы декора, фермерские продукты и отведать ароматных блинов. Центральной площадкой уличных гуляний станет Пушкинская набережная. Здесь появятся сцена, на которой выступят музыканты, и вышка, откуда будут управлять праздником ведущие. Согреться после долгих прогулок гости смогут, посетив игровую зону. Там их ждут развлечения на любой вкус. Продемонстрировать свою силу посетители смогут в перетягивании каната, а на тропе кривых зеркал можно будет сделать необычные селфи. Не обойдётся и без главного обряда — сжигания чучела Масленицы.

В саду «Эрмитаж» гостей тоже ждут спортивные состязания — перетягивание каната и заезд на деревянных лошадях. Также можно будет принять участие в русской народной забаве — плетении кос для Масленицы. Это состязание двух команд по плетению кос из разноцветных лент на скорость. Все желающие смогут поводить хороводы и прокатиться на карусели, которую установят в саду к 18 февраля. Гулянья пройдут с 13:00 до 19:00.

В музее-заповеднике «Царицыно» развлекать посетителей будут аниматоры-скоморохи и персонажи популярных сказок и мультфильмов. Гостям предложат попробовать блины с разными начинками, а также принять участие в конкурсе на лучшее исполнения русских народных танцев — барыни и яблочка. Праздничные мероприятия продлятся с 12:00 до 16:00.

Масленица в Таганском парке пройдёт в виде веселого народного квеста. Все посетители разделятся на команды и будут выполнять различные спортивные и интеллектуальные задания. Каждой команде предстоит создать авторское чучело Масленицы и вспомнить русские народные песни, частушки, прибаутки, связанные с праздником. Гулянья будут идти с 13:00 до 19:00 и завершатся концертом в исполнении фольклорных ансамблей.

Гостей парка «Фили» ждут на квест из семи шуточных этапов, составленный по дням масленичной недели. Начало в 13:10, команды собирают аниматоры-скоморохи. Среди заданий шуточные масленичные загадки, перетягивание каната, запутанные хороводы, конкурсы с блинами. Участие в квесте бесплатное. Гостей парка также приглашают поучаствовать в блинном шоу: с 13:00 до 18:00 их будут готовить на мастер-классе, а затем пройдет бесплатная раздача блинов и бесплатное чаепитие. Народные гулянья начнутся в 13:00, а закончатся в 19:00 праздничной дискотекой.

В парке Победы на Поклонной горе во время праздника с 13:00 до 19:00 на главной площади будет устроена оригинальная масленичная фотозона, оформленная как горница в традиционной русской избе. Там будет русская печь, деревянные лавки, стеллажи и народные костюмы — можно будет их примерить и сфотографироваться. Любители готовить смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по выпечке блинов по старорусским рецептам.

Гостей парка «Кузьминки» приглашают 18 февраля посетить творческие мастер-классы, где всех желающих научат создавать лубочные картинки. С 13:00 до 19:00 посетителям покажут уличный спектакль по мотивам сказки «Двенадцать месяцев», а также пройдёт концерт оркестра русских народных инструментов. В кульминации праздника его участники призовут весну с помощью масленичной ленточной карусели.

Фестиваль разноцветных блинов пройдёт на Масленицу в парке «Красная Пресня». Гости смогут не только попробовать блины, но и узнать секреты их приготовления от разных поваров. Необычными рецептами поделятся и с посетителями Гончаровского парка. Там также научат выпекать и разрисовывать пряники.

Масленица — древний славянский праздник, сохранившийся до наших дней со времен язычества. Он посвящён окончанию зимы и приходу теплых дней. Изначально Масленица была связана с днем весеннего солнцестояния, но после принятия христианства её стали праздновать накануне Великого поста. Главное блюдо — блины — символизирует весеннее солнце. Кульминация веселого праздника проводов зимы — сжигание чучела Масленицы.